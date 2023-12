14 horas de sono, banhos imersivos e meditação. A rotina infalível de Dakota Johnson

Dakota Johnson, filha dos atores Don Johnson e Melanie Grifith, também ex-enteada de António Banderas e atual namorada de Chris Martin, ganhou o reconhecimento mundial com a personagem Anastasia Steele nos filmes Cinquenta Sombras de Grey, mas desde aí que já fez outros papéis ainda mais incríveis como Nina em A Filha Perdida (2021) ou Persuasão (2022). A atriz vive uma vida privada, mas desta vez, numa entrevista a Lane Florsheim do The Wall Street Journal, ficámos a saber que não se sente funcional "se dormir menos de dez horas".

Ao responder à pergunta: "Quantas horas por noite tem como objetivo dormir?", Johnson afirma que pode "facilmente dormir 14 horas", acrescenta ainda que "Se não estiver a trabalhar, se tiver um dia de folga numa segunda-feira, durmo o máximo que puder. O sono é a minha prioridade número um na vida."

Apesar da agenda preenchida com as filmagens, obrigações com a imprensa e a participação nos grandes eventos de Cinema, a atriz arranja sempre tempo para meditar e tomar um banho relaxante, dizendo mesmo que é uma necessidade diária. "Medito todos os dias, duas vezes por dia. Faço meditação transcendental [uma técnica de meditação introduzida em 1958 por Maharishi Mahesh Yogi que envolve cantos de mantras]. Ultimamente, tenho-me dedicado muito ao trabalho de respiração e isso tem-me ajudado muito com a ansiedade", aumenta. "Entro numa banheira a qualquer momento, a qualquer hora do dia. Se, a meio do dia, me sinto tipo, 'Oh Deus, que mundo é este? Meto-me na banheira. Acho que a água me ajuda a chegar a um ponto seguro".