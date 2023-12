A razão porque Angelina Jolie não seria atriz hoje

É um dos nomes mais marcantes da Hollywood de hoje, mas há vários anos que Angelina Jolie está afastada do Cinema. Na passada terça-feira, a atriz inaugurou o Atelier Jolie, uma loja em NoHo, Nova Iorque, instalada numa casa que pertenceu a Andy Warhol e que serviu de estúdio a Jean-Michel Basquiat.

O projeto, que combina Moda, um café e um centro comunitário, foi concebido pelos arquitetos Enrico Bonetti e Dominic Kozerski, refletindo a visão ambiciosa de Jolie. Divide-se por três andares e adota uma abordagem colaborativa e sustentável, envolvendo artistas, artesãos e designers têxteis de todo o mundo, muitos deles imigrantes ou refugiados.

Numa entrevista ao Business of Fashion (BoF), Jolie enfatizou a importância da preservação da fachada coberta de graffiti, uma homenagem à rica história do edifício, "Tem uma longa história e é muito importante", disse, "Não me cabe a mim mudar ou colocar um grande sinal por cima".

Além desta incursão na Moda, Jolie, deu uma entrevista ao The Wall Street Jornal (WSJ), onde partilhou a sua perspetiva sobre a indústria cinematográfica e revelou planos para deixar Los Angeles e dedicar-se mais à sua casa no Camboja. A vencedora de um Óscar expressou ainda a sua desilusão com as mudanças na expectativa de privacidade na indústria, afirmando que "não seria atriz hoje" devido à intensa exposição pública, "Quando estava a começar, não havia tanta expetativa de ser tão pública, de partilhar tanto (algo que acontece nos dias de hoje)."

Angelina Jolie com um vestido transparente da Atelier Jolie Foto: WSJ Magazine

Jolie admitiu ainda que tem uma vida social limitada em Los Angeles e atribuiu parte dessa decisão ao seu divórcio de Brad Pitt, que aconteceu há sete anos. Destaca a necessidade de autenticidade e afirmou, "Cresci num lugar bastante superficial. De todos os lugares do mundo, Hollywood não é um lugar saudável."

Num vídeo publicado pelo WSJ, a humanitária revela que são os filhos que lhe conferem força, "(...) são o melhor de mim e aprendi algo com todos eles de forma diferente e acho que são pessoas muito interessantes, sinto-me mais forte quando estou com eles."

A atriz, que se distanciou dos ecrãs, reflete que demorou algum tempo a voltar a ser o seu eu verdadeiro. Hoje, aos 48 anos, Jolie afirma que está numa fase de transição pessoal, aceitando menos papéis em filmes e procurando a autenticidade. A atriz está "a tentar encontrar-se novamente".