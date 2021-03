Gwyneth Paltrow revela que nunca quis divorciar-se de Chris Martin

Numa conversa com a atrizno podcast "falou sobre a separação de Chris Martin,com quem esteve casada durante 11 anos, e de quem se divorciou em 2014. "Aprendi tanto com a coisa que menos queria no mundo."Paltrow e Martin continuaram amigos, e tem dois filhos: Apple, de 16 anos, e Moses, de 14. Em 2018, Paltrow casou com o argumentista Brad Falchuk, e Martin começou a namorar com, com quem vive. "Nunca me teria querido divorciar", disse a Faris. "Nunca quis não estar casada com o pai dos meus filhos. Teoricamente."Ainda assim, Paltrow, que entretanto se afastou na indústria cinematográfica e fundou o Goop.com , disse que a separação lhe ensinou muitas coisas. "Aprendi mais sobre mim através deste processo do que alguma vez poderia ter imaginado", disse. "E porque me concentrei em ser mais responsável, fui capaz de encontrar o homem mais espantoso e construir algo que nunca tinha tido antes".Sobre, disse ainda a Faris que "estava assustada, porque ele é uma pessoa que exige presença, intimidade e comunicação de uma forma que eu simplesmente não sabia como fazer", e acrescentou: "ele exige que eu seja honesta comigo mesma de uma forma que é difícil para mim, mas que realmente me ajuda a crescer".