Mãe biológica de filha de Angelina Jolie reaparece com notícias chocantes

Ao longo dos 12 anos em que estiveram juntos, Angelina Jolie e Brad Pitt adotaram várias crianças, algumas com meros meses, como foi o caso de Zahara. A bebé natural da Etiópia foi adotada em 2005 pelo casal e viveu a sua vida inteira nos Estados Unidos da América. Hoje com 17 anos, a adolescente está agora a lidar com o reaparecimento da sua mãe biológica, Mentewab Dawit Lebiso, que há cinco anos já tinha tentado entrar em contacto com a filha e contado a sua história à imprensa. A entrevista mais recente de Mentewab Dawit Lebiso foi à agência Reuters, onde recordou o seu passado chocante.

Lebiso foi violada quando tinha 19 anos, depois de um homem desconhecido entrar na casa da sua avó e ameaçá-la com uma faca. Por vergonha, não contou à família o sucedido, mas quando descobriu que estava grávida foi expulsa de casa pel própria mãe. Noutra cidade, deu à luz uma menina doente a precisar de cuidados: "O meu bebé estava doente e eu estava muito fraca e doente após o nascimento", terá contado ao jornal Daily Mail.

De volta a casa, foram os pais que alegadamente a aconselharam a dar a recém-nascida para adoção. De acordo com os meios de comunicação, a agência que tratou do processo terá dito à atriz que a mãe da bebé tinha morrido vítima de HIV. "Penso que a minha filha tem muita sorte em ser adotada por uma mulher mundialmente famosa. Desejo-lhe a melhor das sortes. Angelina Jolie tem sido mais uma mãe para ela do que eu. Tem estado com ela desde bebé, mas isso não significa que não sinta a sua falta", declarou Lebiso.

Recorde-se que Jolie e Pitt são pais de seis filhos, três deles adotados – Zahara, Madox Chivan, de 20 anos, e Pax, de 18 anos.