Angelina Jolie faz aparição rara com as filhas

Angelina Jolie com as filhas. Foto: Getty Images

, que esteve meses afastada da passadeira vermelha e dos holofotes da(sobretudo depois do divórcio mediático com Brad Pitt ), marcou presença na exibição do filme, no Festival de Cinema de Roma, com um Versace metalizado que evidenciava ainda mais a elegância da sua silhueta.Para a ocasião, a atriz fez-se acompanhar das filhas mais velhas, Zahara, 16 anos, e Shiloh, de 15. Cúmplices, deram as mãos ao entrar na passadeira vermelha, com Zahara a usar um vestido branco e dourado da L.A. Boutique Catwalk Designer Vintage, e Shiloh um vestido preto, também da Versace, que combinou com uns ténis às bolas amarelas e pretas.Além de Zahara e Shiloh, Angelina também é mãe de Maddox, 20, de Pax, 17, e dos gémeos Vivienne e Knox, 13, que não foram vistos no evento de Roma. No entanto, Maddox, Vivienne, e Knox apareceram na estreia do filme na semana passada, noutra ocasião.Jolie é uma das protagonistas de Eternals, filme de Chloé Zhao, no qual interpreta Thena, uma guerreira imortal que tem alguma semelhança com a antiga deusa grega Athena nos livros de banda desenhada. O filme chega às salas de cinema, em Portugal, a 4 de novembro.