Angelina Jolie coberta de abelhas por uma causa ambiental

Indira Lakshmanan, editora executiva da National Geographic, sentou-se para uma entrevista exclusiva com Jolie, que, como Enviada Especial do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, viu em primeira mão a ligação entre a destruição ambiental, a insegurança alimentar e o desalojamento humano em todo o mundo. Angelina passou 17 anos a apoiar as comunidades locais no Camboja nos seus esforços para combater a desflorestação e o abate ilegal de árvores que ameaçam as abelhas, outros animais selvagens, e o ecossistema como um todo, através de uma fundação que leva o nome do seu filho mais velho, Maddox.

O que fazcoberta de abelhas, a usar um vestido sustentável de, numa fotografia de Dan Winters que circulou de imediato nas redes sociais? Sensibiliza para a preservação do habitat das abelhas. No, que se assinalou a 20 de maio, apara sensibilizar o mundo acerca da conservação das abelhas, e divulgar o novo programa para capacitar as mulheres apicultoras em todo o mundo, levado a cabo pela atriz e pela Guerlain: o Women for Bees. Até 2025, a iniciativa pretende construir 2.500 colmeias dentro de 25 Reservas da Biosfera da UNESCO e repovoar 125 milhões de abelhas, e até 2025 almeja formar 50 mulheres para o estabelecimento das suas próprias operações de apicultura.Nesta entrevista, Jolie discute a importância da conservação das abelhas e a razão pela qual a apicultura é vital para a agricultura sustentável, a saúde ambiental e a segurança alimentar. O fotógrafo e apicultor da National Geographic inspirou-se no icónico retrato de 1981 de Richard Avedon The Beekeeper para captar Angelina coberta por um enxame de abelhas. "Usando a mesma feromona que o fotógrafo e entomologista formulou para o retrato de Avedon exatamente 40 anos antes, Winters fotografou cuidadosamente Jolie" coberta de abelhas oriundas da Califórnia. O fotógrafo quis recordar Avedon, ao mesmo tempo que "homenageou apicultores de todo o mundo" explica a Guerlain, em comunicado oficial sobre a iniciativa."Com tanta preocupação em todo o mundo e tantas pessoas a sentirem-se sobrecarregadas com más notícias e com a realidade do que está a ruir e do que está a acontecer, esta é uma [questão] que podemos gerir", diz Jolie sobre a razão pela qual sentiu que era importante chamar a atenção para a conservação das abelhas. "Podemos certamente todos intervir e fazer a nossa parte, e podemos fazer muito melhor, qualquer pessoa pode" acrescenta a atriz.Sobre o Woman for Bees, afirma: "as mulheres têm muitas capacidades. E há muitas mulheres em diferentes áreas que ainda não tiveram oportunidades. Mas que têm sede de aprender, [inclusive] têm um grande instinto comercial. Ter uma comunidade, aprender a ser as melhores apicultoras com toda a ciência e métodos mais recentes disponíveis, e ter algo que elas possam criar e vender. Não se trata apenas de andar "por aí" a ensinar mulheres, trata-se de aprender com mulheres de todo o mundo que têm práticas diferentes." A entrevista pode ser lida aqui