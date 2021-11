Agressões e polémicas. O que terá provocado a discussão entre Zayn Malik e a mãe de Gigi Hadid?

A 28 de outubro, todos os jornais e revistas falavam da luta entre Zayn Malik e Yolanda Hadid, avó de Khai, a filha do cantor e de Gigi Hadid.

Segundo avançou o site TMZ, o antigo membro da banda One Direction foi acusado de quatro ofensas criminais contra Gigi e Yolanda, depois de ter alegadamente insultado e empurrado a mãe da ex-namorada contra uma cómoda, informação presente nos documentos apresentados em tribunal.

Mas afinal, o que pode ter levado Zayn a comportar-se deste modo, já que nunca lhe conhecemos, publicamente, um lado violento? Segundo uma fonte anónima, tudo terá começado quando Yolanda apareceu na casa do casal, na Pensilvânia, EUA, para ajudar a cuidar de Khai, que tem apenas um ano. Zayn terá levado isto como "um golpe no ego", disse uma fonte ao site HollywoodLife.

"Gigi estava fora a trabalhar na Semana de moda de Paris quando o incidente entre Yolanda e Zayn aconteceu. Como todos sabemos, Yolanda sempre foi uma mãe muito dedicada aos filhos", contou. "Assim, quando Gigi estava fora em trabalho, ela queria passar o máximo de tempo possível a ajudar a cuidar da neta".

Os documentos do tribunal confirmam que Zayn ligou a Gigi enquanto esta estava na Paris Fashion Week a pedir-lhe ajuda e para que a modelo ganhasse coragem e "defendesse o parceiro contra a sua mãe" na sua própria casa.

Após o incidente chegar aos meios de comunicação, o cantor usou as redes sociais para explicar a situação. "Como sabem, sou uma pessoa privada e quero criar um espaço seguro onde a minha filha possa crescer. Um espaço onde os assuntos familiares privados não são atirados ao mundo", escreveu, no Twitter. "Na tentativa de proteger esse espaço, concordei em não contestar as alegações que resultaram de uma discussão que tive com um membro da família da minha parceira que entrou na nossa casa enquanto ela estava fora".

Ademais, Zayn negou em declaração à TMZ qualquer ato de violência contra Yolanda. "Nego veemente ter batido na Yolanda Hadid e, para o bem da minha filha, recuso-me a fornecer mais detalhes. Espero que a Yolanda reconsidere as suas falsas alegações e que se siga em frente no sentido de esclarecer estas questões familiares em privado".

Pelas suas ofensas criminais, Zayn Malik terá de cumprir 360 dias de liberdade condicional, terapia para aprender a gerir a raiva e será ainda obrigado a participar num programa sobre violência doméstica.