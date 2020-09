Tudo o que se sabe sobre a nova namorada de Brad Pitt

Depois de alguns rumores de namoro, que persistiram durante algum tempo, está confirmado que o ator de 56 anos tem uma nova namorada. Trata-se da modelo alemã Nicole Poturalski, de 27 anos, com que o ator namorado pelo menos desde novembro de 2019, a primeira vez que foram visto juntos (segundo a People). Mas a revista Elle americana acrescenta mais: o novo casal conheceu-se antes dessa data, precisamente numa festa que se seguiu à antestreia do filme Once Upon a Time... in Hollywood (de Quentin Tarantino) durante o Festival Internacional de Cinema de Berlim. A partir dai, segundo a revista americana, Brad e Nicole encontraram-se secretamente em Los Angeles e em Paris, incluíndo durante o concerto Kanye West Hollywood Bowl.



Nicole Poturalski Foto: @nicole_poturalski

Um dos aspetos mais comentados face à nova namorada de Brad, é o de Nicole tem muitas similaridades físicas relativamente a Angelina Jolie. Desde a forma do rosto, com a zona das maçãs do rosto evidenciada pela estrutura óssea, aos lábios grossos e com uma forma que parece "desenhada", passando pelos olhos, de tom claro e com uma forma um tanto "rasgada", até ao tom dos cabelos, castanho claro, de corte liso e comprido.

Após terem sido vistos algumas vezes, na semana passada, Brad Pitt levou Nicole à sua propriedade Château Miraval, no sul de França, onde Pitt e Jolie se casaram em 2014. Segundo a US Weekly, esta viagem coincidiu com o aniversário do casamento do ex-casal, e Brad "não quis saber se a Angelina ficaria chateada".

A modelo usa o nome "Nico Mary", profissionalmente, e é representada por três agências de modelo, a alemã A Management, a Official Models e a NEXT Models, ambas americanas. Já foi a capa das edições alemãs da Harper’s Bazaar e da ELLE. Apesar de ter querido ser bióloga martinha, trabalha na área há vários anos, segundo o Daily Mail, desde os 13 anos, data em que foi descoberta por uma agência.