Angelina Jolie em fotografia rara com o filho mais velho

Angelina Jolie com o filho Maddox para o jantar oficial de Estado organizado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, em honra do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, na Casa Branca em Washington, 26 de abril de 2023. Foto: Reuters

Universidade Yonsei, na Coreia do Sul, a fim de estudar Bioquímica, embora tenha regressado a casa quando rebentou a pandemia da Covid-19. Depois de Maddox, Jolie e Pitt adotaram Pax, de 19 anos, e O mais velho de seis irmãos, adotado no Camboja por Angelina Jolie quando tinha apenas sete meses, ingressou em 2019 na, na Coreia do Sul, a fim de estudar Bioquímica, embora tenha regressado a casa quando rebentou a pandemia da Covid-19. Depois de Maddox, Jolie e Pitt adotaram Pax, de 19 anos, e Zahara , de 18, antes de terem três filhos biológicos: Shiloh, de 16, e os gémeos Vivienne e Knox , de 14.

Afastada do grande ecrã há cerca de dois anos, Angelina Jolie leva uma vida discreta preenchida pelas causas humanitárias que defende e pelos momentos com os filhos que tem em comum com o ex-marido. No início do mês, a atriz fez as manchetes das revistas de socialite ao ser vista em público com o multimilionário David Mayer de Rothschild - com o qual partilha interesses em comum, nomeadamente em relação ao meio ambiente - e, mais recentemente, num jantar de Estado na Casa Branca acompanhada pelo filho mais velho.Para a ocasião, a atriz de 47 anos optou por um, blazer do mesmo tom, pérolas no pescoço e batom vermelho, enquanto Maddox, de 21 anos, vestia um clássico fato preto. O evento, organizado pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aconteceu na passada quarta-feira, 26 de abril, e tinha como objetivo celebrar aComo tal, marcaram presença figuras ligadas aos país asiático, como o seu presidente e primeira-dama, Yoon Suk Yeol e Kim Keon Hee, respetivamente.