As dores de pescoço têm solução? De acordo com os especialistas, sim

As dores no pescoço são um mal comum, principalmente para quem passa muitas horas sentado. Contudo, o cerne do problema não é a posição em si, mas sim a postura que adotamos enquanto estamos sentados. Uma má postura corporal pod ser a causa de desagradáveis dores de cabeça que parecem não ter fim, e que podem agravar com o stress e a tensão. Felizmente, basta fazer alguns exercícios simples para aliviar a dor nesta zona. Um bónus: também retardam a flacidez da pele do pescoço.



O primeiro na lista é o mais fácil de todos - alongamentos em extensão. Tal como o nome indica, consiste em alongar o pescoço em todas as direções (para a direita, esquerda, cima e baixo). O movimento deve ser feito lentamente, no sentido dos ponteiros dos relógio e depois no sentido contrário, explicou Inma Blanquer, diretora de uma clínica de fisioterapia e especialista em shiatsu, em entrevista ao site da Glamour espanhola.

Um exercício particularmente bom para fortalecer os músculos do trapézio e para trabalhar o pescoço e as costas é levantar e baixar os ombros. Deve ser feito de pé, com os ombros relaxados, e mantendo cada posição durante alguns segundos.

Por último, a especialista aconselha dois exercícios isométricos, ou seja, aqueles que promovem uma contração muscular sem haver a necessidade de movimento, como a prancha de abdominais. "Sentados ou de pé, com o queixo a apontar ligeiramente para baixo e com as mãos apoiadas na testa, empurrem a cabeça para a frente enquanto as mãos tentam contrariar o movimento", afirma Inma Blanquer, durante cinco a dez segundos. "Depois, apoiem as mãos na lateral da cabeça, ao nível das têmporas, e tentem inclinar a cabeça para a direita e para a esquerda, com as mãos a impedir o movimento." Repetir isto, diariamente, pode ser um motivo de alívio, mas não dispensa a consulta de um especialista em clínica, seja um fisioterapeuta ou um osteopata, por exemplo.