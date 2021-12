Esta é a melhor posição para dormir

? Com as mãos por baixo da almofada, ou de costas, voltadas para cima? No que toca a posições de dormir, todos temos uma favorita, mesmo que às vezes adormeçamos de formas diferentes. Mas sabia que conseguir uma postura de sono correta pode fazer uma grande diferença na forma como se sente quando acorda? Dito isto, será que está a dormir na melhor posição para acordar radiante e sem dores?. Pode também obstruir as vias respiratórias, levando a problemas como a apneia obstrutiva do sono. Algumas investigações vão mais longe e afirmam que uma má posição pode fazer com que o cérebro filtre as toxinas que libertamos durante o sono de forma mais lenta.Os estudos concluem. Esta posição pode ajudar a aliviar quem tem tendência para ressonar, mas dormir assim pode agravar outras condições, criando tensões no pescoço ou nas costas. Isto porque o pescoço e a coluna vertebral não estão numa posição neutra quando dormimos de bruços. Dormir sobre o estômago tamém pode pressionar os nervos e causar dormência, formigueiro e dores. Há ainda as pessoas que dormem de barriga para baixo com a cabeça de lado, muitas vezes com as mãos debaixo da almofada ou a abraçá-la. Escusado será dizer que também não é o ideal.Depois, há quem durma na posição oposta,, o que pode também causar dores lombares. Se ressonar ou tiver apneia do sono, saiba que esta também não é a melhor opção. Por outro lado, nem tudo são malefícios: a sua cabeça, pescoço, e coluna vertebral estão numa posição neutra, pelo que é menos provável que sofra de dores no pescoço. Por exemplo, sabia que dormir de costas com a cabeça ligeiramente elevada com uma almofada é considerada a melhor posição de sono para a azia?Por fim, chegamos à posição que reúne mais consenso entre aquelas que são mais confortáveis para dormir, evitando as dores.Esta posição pode ser boa para aqueles que ressonam. A única desvantagem é para quem tem artrite: dormir na posição lateral pode agravar as dores já existentes. E se se enrolar, encolhendo o diafragma em posição fetal, essa mesma postura pode impedir de respirar profundamente. Por outro lado, há quem acredite que dormir de lado pode agravar as rugas (porque temos a cara colada na almofada).Resumindo, para quem sofre de dores nas costas, dormir de barriga para baixo ou na posição contrária pode agravar as dores. Dormir de lado é a solução mais consensual. Para maior alívio, há quem coloque uma almofada entre os joelhos de forma a manter as ancas alinhadas, se essa é uma preocupação.Claro que há sempre outros fatores externos e condições que podem influenciar o sono, como o ruído noturno, a qualidade do colchão, ou se temos ou não o sono leve. Mas a posição que escolhe para passar oito horas do seu dia é fundamental.