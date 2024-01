O ingrediente inesperado que permite comer açúcar e perder peso

A sua missão é simples e fácil de compreender: controlar os níveis de açúcar no sangue para, assim, melhorar o bem-estar de cada um. Depois de descobrir o impacto que o açúcar (ou glicose) tem no organismo, tanto a nível físico como emocional, e de reunir os principais estudos científicos que abordam o tema, Jessie Inchauspé compilou truques para controlar os picos da glicose e os seus efeitos. Efeitos esses que vão da quebra de energia aos desejos, da fadiga crónica às perturbações do sono. O resultado é um livro, A Revolução da Glicose (Lua de Papel), ponto de partida para se tornar uma autora best-seller do The New York Times, para além das suas formações em matemática e bioquímica.

O ano passado, Jessie Inchauspé decidiu ir mais longe e lançar um livro que, para além dos truques mais simples, oferece um passo a passo sobre o método que criou, incluindo receitas de pratos e bebidas que ajudam a controlar a glicose. Entre os muitos segredos que revela em O Método (Lua de Papel) está o consumo de uma colher de sopa de vinagre diluído num copo de água ou juntando-o a uma série de receitas pensadas pela autora. A ideia será cada pessoa perceber qual a melhor hora do dia para o fazer, seja logo de manhã, ao longo do dia ou dez minutos antes da refeição mais rica em amido (pão, massa, arroz) ou mais doce.

O livro mais recente da autora.

A explicação que a autora oferece é simples: o vinagre contém ácido acético, que é capaz de vários pequenos milagres, como atrasar a transformação dos açúcares e dos amidos em glicose, levando a um pico menor, e permitindo aos músculos absorver essa glicose mais depressa. Assim, "uma colher de sopa de vinagre antes de uma refeição pode reduzir o pico de glicose dessa refeição em até 30%, e o de insulina em 20%," escreve Jessie Inchauspé. Quanto ao tipo de vinagre a escolha é de cada um, devendo evitar-se o balsâmico por ser mais rico em açúcares.