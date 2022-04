Isto é o que acontece ao corpo se tomarmos banho com "água a ferver"

Relaxante e adorado por muitos, o famoso banho quente com água "quase a ferver" pode fazer-nos sentir bem, mas tem as suas contra-indicações.



Partido do princípio que o ser humano consegue manter a temperatura corporal nos 37°C. Quando decidimos ligar a água mais quente, isso provoca vasodilatação, que é o aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos e do fluxo sanguíneo em si, o que pode agravar sintomas de insuficiência venosa em pessoas que sofrem do problema, explica Sophie Blaise, professora de medicina vascular, à Madame Figaro.

Segundo a especialista, esta condição manifesta-se com inchaço das pernas (pernas, tornozelos ou pés). "Em caso de insuficiência venosa, o sangue fica estagnado nas veias dos membros inferiores. Normalmente, a contração dos músculos ajuda a trazer o sangue de volta ao coração, mas neste caso, com o calor do chuveiro associado à posição quase imóvel que o banho implica, essa pressão reduz e limita ainda mais a circulação", especifica Alain Géloën, outro especialista na área, à publicação.