5 sinais do corpo que indicam que a sua dieta alimentar não é saudável

No que toca à alimentação, sabemos que existem mil e uma dietas a seguir, mas que nem todas são saudáveis ou compatíveis com o organismo. Quando o peso na balança aumenta, é muitas vezes sinal de que não se está a seguir um plano adequado, mas sabia que o nosso corpo tem formas bem mais subtis de avisar que algo está errado?

A queda de cabelo pode estar associada à falta de ferro, presente na gema do ovo, na carne vermelha, no grão-de-bico, no feijão ou nas ervilhas. O ferro é utilizado para produzir glóbulos vermelhos, que por sua vez ajudam a armazenar e a transportar oxigénio para o sangue. Se não existir em quantidades suficientes, pode levar a graves anemias e outros problemas. Cortes nos cantos da boca podem ser outro sinal de deficiência deste mineral, ou indicação de infeção na pele.

Outro exemplo - problemas intestinais ou de bexiga podem estar associados à quantidade de água que ingerimos, por norma inferior à recomendada pelos médicos. A obstipação, neste caso, nem sempre é uma consequência de falta de fibra, mas sim de água, embora as duas sejam necessárias para o bom funcionamento dos intestinos. Por outras palavras, é sinal de que o corpo está desidratado.

A baixa ingestão de líquidos está ainda relacionada com a necessidade de urinar com mais frequência. Não é só uma bexiga cheia que age como estímulo para avisar que temos de ir à casa-de-banho; uma bexiga quase vazia, com a urina demasiado concentrada, tem o mesmo efeito no corpo - um comportamento que também pode ser despoletado por quantidades excessivas de cafeína.

Por último, há o cansaço, muitas vezes sentido ao longo do dia. Não, não é apenas porque dormiu mal ou poucas horas. Muitas vezes, baixos níveis de energia estão associados à ingestão de demasiados hidratos de carbono complexos, como o açúcar, dado que elevam rapidamente os níveis de insulina no organismo, seguidos de uma descida repentina dos mesmos, levando à tal moleza. Aqui, o segredo é optar por alimentos que libertem açúcar de forma lenta, como banana e nozes, a fim de manter a energia estável.