Travar a queda de cabelo na mudança de estação? É possível

Um cabelo bonito e saudável é, por norma, um cabelo farto, brilhante e sedoso ao toque, sem pontas espigadas. E embora seja normal perdermos alguns fios todos os dias, principalmente para quem o usa mais longo, a queda constante e abundante revela-se um problema que assola tanto mulheres como homens, e que pode abanar a autoestima.



Especialista no tratamento da queda de cabelo, a Phyto, marca de cuidados capilares, conta com uma nova gama antiqueda ideal para a mudança da estação. Feitas à base de um novo componente ativo vegetal e assente numa abordagem científica das plantas, a marca tem três novas fórmulas concentradas, cada uma criada para combater um tipo específico de queda capilar: a reacional e as progressivas para mulheres e para homens. Para compreender melhor como funcionam, é importante explicar que, quando o cabelo começa a cair mais do que deveria, é o resultado de uma perturbação no funcionamento do folículo. Ou seja, o corpo deixa de produzir os sinais essenciais para a renovação das fibras, o qual pode ter causas internas ou externas.



Queda de cabelo reacional



Caracteriza-se por uma perda súbita e intensa de volume e brilho em todo o cabelo, e que dura há pelo menos três meses. Normalmente está associada a situações de stress, dieta, pós-gravidez ou à mudança de estação.



A fórmula Phytocyane Queda Reacional Mulher é feita com extrato de ginko biloba, que promove a microcirculação do couro cabeludo, fulcral para o crescimento regular do cabelo; proteínas de seda, que por serem ricas em cistina são um dos componentes chave para restaurar o brilho e o volume; e extrato de tulipa fortificante, o novo componente ativo patenteado pela Phyto com uma ação 360 graus, melhorando e fortalecendo o cabelo.



O modo de aplicação é simples e eficaz: partir a ponta da ampola e colocar o aplicador; aplicar o conteúdo de uma ampola, secção por secção e no cabelo enxuto, após a lavagem; massajar e não passar por água. Recomenda-se a divisão de duas caixas por um período de três meses.

Phytocyane Queda Reacional Mulher Foto: D.R

Queda de cabelo progressiva



Nas mulheres, caracteriza-se por uma perda de densidade capilar difusa por todo o couro cabeludo e que dura há mais de seis meses, estando associada a um desiquilíbrio hormonal devido ao envelhecimento ou hereditariedade, e reforçado pela menopausa.



O extrato orgânico de Maca (a grande novidade patenteada pela Phyto), uma raiz que estimula a proteína Wnt de forma a ativar e prolongar o crescimento do cabelo, ao mesmo tempo que promove a força de novos fios e melhora a ancoragem do folículo capilar. Contém ainda hidrolisado de tremoço, que regula a enzima responsável pela perda progressiva de cabelo, a par do extrato de tulipa e das proteínas de seda. Aqui, o modo de aplicação é igual, recomendando-se, contudo, o uso de três frascos por semana, durante três meses.