As três regras de ouro de Jennifer Lopez para cuidar da pele do rosto depois dos 50

não é apenas um ícone de sucesso. A atriz e cantora tem também a sorte - genética, mas também o reflexo do seu cuidado - de exibir uma pele luminosa e incrível depois dos 50 anos, tornando-se um verdadeiro exemplo a seguir para muitas mulheres no mundo inteiro.Mas, acima de tudo, a diva do Bronx insiste em afirmar que além de cremes e tratamentos, e mesmo que ela use a melhor maquilhagem do mundo, se não estiver feliz isso transparece no seu rosto, já que a sua pele não estará saudável e isso é difícil de esconder. Portanto, em primeiro lugar Jennifer aponta o ser-se feliz como ponto fulcral para uma pele bonita.Além de cuidar dela com a sua própria linha de produtos, a JLo Beauty, ela veio agora revelar os três truques para conseguir aquele glow no rosto de forma imediata. Uma pele resplandecente e hidratada através de um ritual de beleza super simples que partilhou esta semana na sua conta de Instagram.Passo 1: Aplicar um sérum iluminador com massagemAlém de limpar a pele em profundidade, Jennifer Lopez aposta em nutri-la com um sérum iluminador para o rosto e altamente hidratante. Ela aplica-o efetuando uma suave massagem facial até que o produto seja completamente absorvido nas diferentes áreas do rosto, como testa, maçãs do rosto e pescoço.Passo 2: Usar um hidratante com SPFUma boa noite de sono ajuda muito, mas a isso a cantora recomenda juntar sempre um hidratante com proteção solar. JLo sabe bem que a desidratação pode fazer com que a pele fique mais opaca do que o normal e, a longo prazo, provoque o envelhecimento prematuro da mesma. Portanto, nada como proteger diariamente a pele do rosto com este cosmético para evitar flacidez, rugas e manchas.Passo 3: Não esquecer o contorno dos olhos para um olhar mais descansado e frescoO contorno dos olhos é o último passo na rotina de cuidados faciais da cantora, antes de aplicar outros produtos de maquilhagem, como o rímel ou um gloss para os lábios. Este produto de beleza desincha e dá firmeza às pálpebras, ao mesmo tempo que trata das rugas, das olheiras, e da flacidez, e aumenta a elasticidade da pele até 30%.