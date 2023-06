Morpheus, o doloroso tratamento no qual Victoria Beckham está viciada

A chegar aos 50 anos, Victoria Beckham exibe uma pele muito lisa e hidratada. Mas haverá um segredo por trás disso: uma dieta muito controlada, é certo, pois há muito que lhe é conhecido esse hábito, mas também sessões de radiofrequência combinadas com microagulhas. A criadora de moda estará, supostamente, viciada em Morpheus8, um caro tratamento de radiofrequência e microagulhas que deve ser realizado a cada seis meses.



Na realidade, esta é a nova tendência de rejuvenescimento entre as famosas. A técnica não é tão invasiva e promete resultados naturais, daí que tenha atraído personalidades como Kim Kardashian, Victoria Beckham ou Lindsay Lohan. Morpheus, conhecido também como Morpheus8 ou Morpheus Body/Face, é o procedimento que está a atrair a atenção de muitas celebridades.



pode ser aplicado na região do rosto para tratar cicatrizes de acne, na papada do queixo, mas também em áreas maiores do corpo, como nas coxas, pernas e glúteos para reduzir os efeitos da celulite e no tratamento da flacidez abdominal pós-parto ou pós-cirurgia bariátrica. A recuperação também é mais rápida do que outros procedimentos estéticos e cirúrgicos. Pode ser usado em todos os tipos de pele e é indicado, principalmente, para quem quer tratar flacidez e não sentir muita dor.



Recentemente, o jornal britânico The Sun divulgou que a ex-Spice Girl recorreu ao processo para manter sua pele mais bonita. Morpheus8 é feito com um aparelho de radiofrequência fracionada com 24 microagulhas. O objetivo é o de estimular os fibroblastos e produzir novas fibras de colágeneo. Um verdadeiro aliado ao antienvelhecimento, tendo em conta que previne a flacidez da pele e cria um efeito lifting sem cirurgia invasiva.



Ainda assim, atenção que este tratamento não tem só vantagens. Em primeiro lugar, não é propriamente barato, tendo um custo de 700 libras (cerca de 800 euros). No mesmo artigo do jornal inglês, uma fonte próxima revela que a estilista faz uma sessão a cada 6 meses que, na prática, é o aconselhável. Em segundo lugar, Morpheus8 é algo doloroso. Há quem defenda, por isso, que Victoria deverá aplicar um creme anestésico na pele 90 minutos antes do tratamento que envolve a inserção de 24 agulhas de 4 mm no rosto.

Além disso, a mulher de David Beckham é fã incondicional dos produtos da marca Augustinus Bader. É também com esta professora de biologia celular aplicada e tecnologia celular na Universidade de Leipzig, especializada na investigação com células estaminais, que Victoria desenvolveu a sua própria marca de produtos para a pele.