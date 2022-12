Como fazer os cosméticos durar mais tempo? As regras de ouro

Com o aumento de conversas sobre sustentabilidade, a beleza inclui-se nos tópicos mais discutidos, e que mais dividem opiniões. Quantas vezes pegou num blush em stick e, ao rodar, o produto não subia mais, e pensou que tinha chegado ao fim? A jornalista Antonia Hoyle fez um estudo, publicado no jornal britânico Daily Mail, em que parte dessa situação, que lhe aconteceu. Como não tinha tempo de comprar outro, decidiu por mãos à obra: "em vez de mandar fora, tentei retirar o que restava do produto com o meu polegar. Foi um processo atabalhoado e que demorou algum tempo, mas resultou".

A jornalista afirma ainda que passados quatro meses, ainda estava a usar o produto que parecia estar no fim. Tal como aponta o estudo do jornal britânico, a maquilhagem não vem embalada da melhor maneira, resultando num desperdício de 30%, em média. Para os mais pacientes, é preciso, muitas vezes, recorrer a cotonetes, facas ou tesouras de forma a extrair mais produto. Isto faz com que parte das pessoas acabem por deitar fora o que ainda poderia ser utilizado, o que significa mais gastos financeiros e uma menor duração de vida para os produtos de beleza.

Na sequência desta informação, a Glamour britânica apresenta, num artigo, várias sugestões de como salvar a maquilhagem e fazer com que esta dure mais tempo. Entre elas está juntar diluente ao verniz de unhas que já está no fim; retirar o dispensador da base para aceder ao produto, transferindo-o para um novo recipiente; optar por inserir gotas de solução salina na máscara de pestanas para que dure mais; ou guardar a espátula que vem muitas vezes com os produtos, para tentar aceder a mais conteúdo. Uma das mais originais? Quando o batom chegar mesmo ao fim e não houver restos para salvar, existe sempre a alternativa de misturar blush em pó com vaselina, criando assim um bálsamo de lábios com cor.