Spotify rescinde contrato milionário com Harry e Meghan

Foi no passado dia 15 de junho que a revista Variety anunciou que o Spotify e a empresa de produção de conteúdos de áudio do casal, Archewell Audio, tinham terminado o contrato milionário realizado há 3 anos. Durante este tempo apenas foi entregue um programa com o nome Archetypes que consistia em conversas entre Meghan Markle e outras mulheres de interesse - a título de exemplo Serena Williams e Paris Hilton - sobre variadas temáticas e experiências pessoais. O podcast acabou por resultar num sucesso de audiências, porém não foi o suficiente.

Segundo uma fonte anónima citada pela Variety, o Spotify esperava a entrega de mais conteúdos, o que não aconteceu, acabando por influenciar a decisão de acabar com o contrato que existia entre ambas as partes. De acordo com outra fonte citada pela mesma publicação, o casal está agora à procura de um novo parceiro que permita a transmissão de futuros programas.

Harry e Meghan casaram em 2018. Atualmente têm dois filhos, os príncipes Archie e Lilibet de Sussex. Foto: Reuters

O desacordo entre os duques de Sussex e o Spotify não vem ao acaso. Em janeiro de 2022, Meghan e Harry mostraram-se preocupados com um podcast que estava a ser transmitido e que acabou por ser o mais ouvido da plataforma. Em causa estava o conteúdo produzido por Joe Rogan, apresentador de rádio, acusado de espalhar desinformação sobre a Covid-19 no seu programa. Meghan e Harry chegaram até a emitir um comunicado mostrando que estavam atentos ao que se estava a passar: "No passado mês de abril os nossos co-fundadores exprimiram aos nossos parceiros do Spotify as suas preocupações sobre a Covid-19. Continuamos a fazê-lo, de forma a garantir que haja mudanças que permitam acabar com esta crise de saúde pública".