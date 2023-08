Cate Blanchett, Pamela Anderson, Michelle Pfeiffer. O conceito de envelhecimento está a mudar e elas são as responsáveis

Sarah Jessica Parker na série 'And Just Like That' Foto: HBO

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial)

"Vejo todas as pessoas com maquilhagens pesadas e acho que faz parte de mim ir contra a onda, fazer o oposto do que todo a gente faz (...) Acho que todos nós ficamos mais divertidos quando envelhecemos. Acabo a rir-me de mim própria quando me olho ao espelho. Tipo, ‘Wow, o que é isso… O que é que está a acontecer comigo?’. É uma jornada". Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pamela Anderson (@pamelaanderson) Leia também Bar Rafaeli prova como uma cereja pode fazer milagres no rosto

Em entrevista recente à Harper's Bazaar, Cate Blanchett refletiu também sobre a evolução interna e externa e em como a cultura da beleza mudou. Aos 54 anos, a atriz revelou: "Cada vez menos perguntam como é envelhecer. Perguntaram-me muitas vezes isso quando eu tinha mais de 30 anos – como mulher, atriz, alguém aos olhos do público (...) a nossa vida emocional e intelectual evolui tanto quanto a nossa aparência física, eu acho."



Blanchett revelou também que cada vez dá mais importância à saúde e à noção de bem-estar. Segundo ela, "o preço que não ser mental e espiritualmente saudável pode causar fisicamente", está muito interligado com a beleza. "Estou grata por estarmos a falar de forma mais holística sobre a noção de beleza. Eu cresci nos anos 80 e 90, quando havia uma pressão muito forte sobre as mulheres e o seu prazo de validade do ponto de vista da beleza. E agradeço a todas as mulheres que vieram antes de mim, que desafiaram completamente essa conversa e a tiraram da agenda", finaliza a atriz. Cate Blanchett é simples e clara quanto aos padrões de beleza Foto: Getty Images A atriz Helen Mirren surge agora como capa da Dujour Magazine’s, na sua edição de setembro. Estamos a falar de uma atriz de 78 anos, que assume a idade no seu todo sem quaisquer filtros. E as fotos que surgem fogem um pouco à norma do que acontece quando se fotografa uma mulher desta idade. Aqui não há golas altas, nem casacos cinza, nem photoshop em excesso ou coisas que tais para disfarçar a idade. Mirren surge como uma verdadeira fashionista. Helen Mirren surpreendeu na edição de setembro de uma revista de moda. Foto: Getty Images Quanto ao cabelo e maquilhagem, são tão mínimos e simples para os padrões de qualquer pessoa, que até há quem estranhe. Tudo porque nesta produção não se escondem cabelos brancos, nem as rugas naturais da pele queimada pelo sol ao longo dos anos. Ela até pode estar fisiamente melhor do que muitas mulheres com a mesma idade, mas não foi fotografada para parecer mais nova, ela parece a idade que tem e isso é de louvar.



Há que saber viver com aque correm, especialmente no que toca à. A imagem é importante, sobretudo para quem trabalha com ela, mas saber encarar da melhor forma possível a passagem do tempo parece ser um dos temas mais discutidos da última década.Há, aliás, vários rostos célebres a usar as redes sociais parapublicando fotos e vídeos sem maquilhagem , por exemplo. Uma forma de mostrar que afinal de contas se podede uma forma. E a par dessas celebridades que têm vindo mostrar-se ao mundo sem artefactos no rosto, muitas têm sido aquelas que, através da sua opinião, revelam que, muito menos fazê-lo andar para trás, assumindo-se tal como são.atriz, por exemplo, deu recentemente uma entrevista à revista Allure , na qual fala sobre a questão da idade. "Eu, simplesmente,. Não é que eu não tenha ego, que não tenha uma quantidade decente e saudável de vaidade, mas simplesmente não quero gastar tanto tempo a desconstruir tudo. Gosto de me sentir bonita. E não estou a delirar. Eu sei que a idade aumenta e que há consequências em ter 51, 52, 53 anos (...).", começa por afirmar a atriz de 58 anos."Quero fazer parar o tempo? Não. [Conseguir uma] máquina do tempo? Não. Que pequeno esforço posso fazer para me sentir bem? Tenho de me olhar muito ao espelho para trabalhar e, e gostaria de me sentir bem e gostaria que outras pessoas pensassem que estou apresentável. Além disso, não está nas minhas mãos. As pessoas têm opiniões. É assim que o mundo funciona. Eu, especialmente as mulheres? Claro. Será que isso vai dominar a maneira como escolho viver e quanto tempo dedico à esperança de atrai-los? Não tenho interesse depois de algum tempo. Eu só quero sentir-me decente ao acordar.", revelou ainda Jessica Parker à Allure.A atriz que interpreta o papel de Carrie Bradshaw na série O Sexo e a Cidade acrescenta ainda que"Somos menos tímidos. Fazemos menos perguntas - 'Devo? Posso? Tudo bem? Isso é permitido?'. Com, sentimo-nossobre o nosso lugar no mundo."Tambémcomemorou a chegada aos três milhões de seguidores no seu perfil de Instagram com uma. "Obrigada a todos por se manterem aqui comigo", escreveu como legenda da fotografia em que se mostra a relaxar no sofá. Nela, mostra sem reservas o seu. Obviamente que em trabalho ou qualquer evento de red carpet, ela não prescinde pelo menos do básico a que nos acostumámos a ver nela: eyeliner, blush rosado e lábios naturais. Uma coisa é certa, Pfeiffer continua a ser uma rainha da beleza discreta.Járevelou ter deixado de usar maquilhagem. Aos, a emblemática atriz da série Baywatch falou sobre seus cuidados com a pele em entrevista à revista Elle . Segundo ela, a sua relação com produtos de beleza mudou após a morte da sua maquilhadora pessoal, Alex Vogel, em 2019.