Bar Rafaeli prova como uma cereja pode fazer milagres no rosto

A conhecida modelo israelitacontinua a ser uma das mulheres mais bonitas da sua geração, mesmo já tendo passado 20 anos desde que pisou as passarelles pela primeira vez. Ela iniciou a sua carreira profissional nos anos 2000, mais tarde, tornou-se famosa ao desfilar em lingerie para a, altura durante a qual manteve um relacionamento comque durou cinco anos, tendo terminado em 2011.Rafaeli encontrou o seu lugar no mundo da moda, mas agora, já mais afastada dos desfiles, continua a marcar pontos nas suas, nomeadamente no Instagram, onde já conta comA sua, com longos cabelos loiros e olhos azuis, fez dela um exemplo a seguir, na onda do menos é mais, que a tornou um ícone na indústria da moda. E a verdade é que muita dessa beleza que irradia deve-se a, mas também aque põe em prática.A verdade é que esta semana a modelo surpreendeu os fãs partilhando nas suas redes um desses truques. Supostamente,, que permite estar sempre linda e maravilhosa e de uma forma tão básica e simples.Basicamente ela surge num, dee com, imagine-se, umana mão. É que o truque está mesmo nesse fruto que qualquer um de nós pode ter em casa. Com a demonstração que a modelo faz,, rapidamente percebemos o efeito que esta tem na pele - deixa as maças do rosto com aqueleE na realidade, ela não está de todo enganada, já que as cerejas podem mesmo ser muito importantes para a pele. Osque contêm, incluindo as antocianinas, que combatem os radicais livres, tornam as cerejas num. Ao conterem também, ajudam a, mantendo-ae protegendo-a dos stresses ambientais, como a poluição.