Transpira durante a noite e não sabe porquê? Eis as possíveis razões

Meias perdidas no buraco negro que todas as camas têm, interrupções no sono para tirar parte do pijama ou acordar com as mantas, colchas e edredões todos para trás: estes são apenas alguns dos indícios de uma noite no inferno - quase literalmente. Entre todos os fatores, o calor consegue impedir-nos de descansar verdadeiramente, sem pausas, e suar como se tivéssemos corrido a meia maratona.

Claro que, na maioria das vezes, é apenas a má escolha de um pijama demasiado quente - por norma feito de poliéster, que não deixa a pele respirar - ou o facto de termos calçado umas meias numa altura em que os pés já não deviam andar cobertos. "Mesmo que a temperatura do quarto seja baixa, dormir em materiais que não são respiráveis e não promovem o fluxo de ar pode causar superaquecimento e suor", explica Shelby Harris, professora de Neurologia e Psiquiatria na Faculdade de Medicina Albert Einstein, nos Estados Unidos, citada pela Glamour. E nesses casos, a solução é simples: descalçar as meias e trocar para peças de algodão.

No entanto, nem sempre são estas as razões dos suores, à noite. O stress e a ansiedade podem também estar por trás deste problema, assim como os pesadelos e apneia do sono, que "podem ativar a resposta natural do corpo ao stress", esclarece a docente. De modo a evitá-lo, deve procurar ajuda de um profissional de saúde, uma vez que será necessário ir à raíz do problema para minimizar os sintomas desta doença do foro mental.

Também as questões hormonais, como a menopausa, níveis de testosterona baixos ou hipertireoidismo, podem fazê-lo sentir que deu a volta ao mundo a correr. Outros problemas de saúde, como diabetes ou doenças cardíacas estão relacionadas com um aumento da temperatura corporal e, consequentemente, de suores noturnos.

A Healthline menciona ainda que alguns medicamentos têm esta condição como efeito secundário. Alguns antidepressivos, esteróides, aspirina ou antipsicóticos são alguns dos possíveis causadores de suor. Caso estes tenham um impacto negativo no sono, deve consultar o seu médico para que possa reavaliar o problema.

Mas quando sabemos que é o momento certo para marcar uma consulta? "Com tantas causas possíveis para a transpiração noturna, é importante falar com um médico caso observe qualquer alteração, como suar com mais frequência ou se notar um aumento na intensidade", clarifica Michael Breus, especialista em sono, em entrevista à Glamour.

Este problema pode ser especialmente relevante se for acompanhado por outros sintomas, como febre alta ou perda peso, ou caso interfira frequentemente com o seu sono. Se os episódios não forem rotineiros, não há necessidade de preocupação, uma vez que é normal suar ocasionalmente durante o sono.