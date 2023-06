De meias frias a duches tépidos. Truques para conseguir dormir com o calor

As temperaturas elevadas, principalmente no verão, podem ser um verdadeiro inimigo do sono, isto porque o nosso organismo necessita de um ambiente fresco para adormecer bem e, posteriormente, ter uma boa noite de descanso. Em condições ideiais, a temperatura do corpo começa a descer alguns graus cerca de uma a duas horas antes de nos deitarmos, e continua a descer enquanto dormimos, explica Leslie Swanson, psicóloga clínica e professora associada de psiquiatria no Laboratório de Investigação do Sono e Circadiano da Universidade de Michigan, ao The New York Times. Ou seja, o calor tem o poder de dificultar este efeito de arrefecimento e arruinar, no pior dos casos, o nosso sono de beleza. Contudo, nem tudo está perdido.

Uma das formas mais eficazes de manter o quarto fresco durante a noite é, no caso de não haver ar condicionado, manter os estores e as janelas fechados ao longo do dia, de modo a impedir a entrada dos raios de sol. Manter uma ventoinha ligada também deverá ajudar a regular a temperatura e com a circulação do ar.

Depois, certique-se de que tem a roupa de cama indicada – o algodão é o melhor tecido para estas situações, pois é mais fino e absorve a transpiração, invés dos materiais sintéticos. Ao contrário do que o senso comum possa indicar, devemos evitar tomar um duche de água fria antes de nos deitarmos. "O corpo produz calor em reação à água muito fria", alerta Joëlle Adrien, especialista em neurobiologia, à Madame Fígaro. O melhor será tomar um duche tépido.



Alternativas mais radicais englobam calçar meias que estiveram no frigorífico ou borrifar água nos lençóis, que depois de evaporada deixa a roupa de cama à temperatura ideal. É também de extrema importância manter o organismo hidratado – o corpo transpira para se conseguir arrefecer, o que resulta na perda de água. Por último, os especialistas aconselham a não mudança da rotina noturna nos meses mais quentes e alertam para o perigo das sestas - apenas irão perturbar o ato de adormecer.