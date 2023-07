Os melhores e os piores tecidos para usar durante as ondas de calor

Algodão Foto: Pexels | Angela Roma

Linho Foto: Pexels | Pew Nguyen

Seda Foto: Pexels | Néo Rioux

Ganga Foto: Pexels | Hanna Auramenka

Este é um tema que basicamente interessa a toda a gente. Não importa se sofre muito ou pouco com o suor no corpo, mas se for o caso, então ainda mais razões há para continuar a ler. É que em, nem sempre é fácil. Mas, se percebermos um pouco melhor de tecidos, isso poderá ajudar bastante.O clima quente que se tem feito sentir em Portugal certamente tem causado estragos nas nossas decisões de guarda-roupa. Porque ninguém quer vestir aquelas calças maravilha, que depois nos fazem escorrer suor pelas pernas sempre que passamos umas horas sentadas no carro, ou aquele vestido de manga que depois faz notar todas as marcas de suor na zona das axilas... Vejamos então:Eis a razão para que o nosso guarda-roupa de verão esteja tão preenchido com vestidos de algodão, camisas e saias largas: é que o algodão é umaquee se movimente livremente pelo tecido, garantindo umas áreas húmidas do corpo. Um algodão leve de boa qualidade, permitindo que nos refresquemos rapidamente. No entanto, atenção ao facto de o algodão amarrotar com alguma facilidade. Este material, por absorver humidade, pode apresentar manchas de suor, portanto será sempre melhorem vez de escuras.O linho é uma fibra natural que, absorve a humidade e. Quer isto dizer que aqui está um tecido mais que. Além disso, também é, daí que não cole ao corpo. Apenascom alguma facilidade. De lembrar que, quanto mais lavamos e usamos o linho, mais macio o tecido se torna.A seda é ume é uma escolha popular em climas quentes, graças à sua(termo usado para descrever o processo de colheita dos bichos-da-seda e do casulo até chegar ao material propriamente dito). Muitos preferem usar uma camisa de seda do que uma versão de poliéster, devido àe ao seu. Mas, atenção, a seda não é tão absorvente quanto o algodão ou linho e escolher usar uma combinação ou saia de seda pode resultar em manchas de suor nos dias de maior calor. Portanto é de evitar peças de seda que toquem nas axilas, ou então optar por adesivos de axilas que evitem o contacto direto.É um tecido que em muito se assemelha ao denim. Os seus tons leves e mais escuros geralmente absorvem a maior parte do suor. Também costuma ter uma quantidade de fios mais alta, o que significa que ée, portanto,. Daí que seja ideal escolher a cambraia para peças de roupa comoUm tecido de malha, que percorreu um longo caminho ao nos últimos anos graças à evolução dos métodos de produção. Hoje em dia, é comum encontrar este tipo de malha fabricado a partir de uma. A sua flexibilidade e conforto fazem desta uma opção popular em climas quentes.Este é um, mas também pode ser o pesadelo de uma pessoa transpirada no verão. Quando foi criado em 1950 nos EUA, foi anunciado pelo fabricante de roupas Du Pont com o slogan: "Milagres podem acontecer." O tecido foi apresentado como sendo. Na década de 70, foi novamente comercializado como "uma fibra milagrosa que pode ser usada por 68 dias seguidos sem passar a ferro e ainda parecer apresentável". Só que o facto de ser, significa que éTrata-se de ume outras. Embora as fibras finas o tornem leve e evite que cole ao corpo, não podemos esquecer que ele é feito de fibras sintéticas, assim como o poliéster, o que significa que. E o ideal que deve acontecer é o inverso. Texturas que repelem a humidade, na verdade, significam queApesar de ser um tecido básico em qualquer guarda-roupa de verão, é preciso ter muita coragem para vestir calças de ganga ou qualquer outra peça de ganga em dias de calor. A ganga é um tecido que, mas, o que significa que. Até pode ser bom de verão, mas para as noites mais frescas.Certos tecidos leves de lã, especificamente rotulados como "", podem ficar bem no clima quente, mas são, então trazem consigo todos os contras do verão, que incluem reter a humidade e. Portanto, deixemos a lã para o inverno.Feito de pele de animal, o couro é umque édurante as estações frias. Embora o couro continue a ser uma tendência defendida por influenciadores durante todo o ano, é bom relembrar que, se optarmos por usar couro, ele. Em forma de calção ou saia, por exemplo, ou em cintos, carteiras e sandálias.Umprojetado especificamente para repelir a água. Embora possa ser habitualmente usado em roupas desportivas devido à sua, ele, podendo causar irritações eÉ semelhante ao nylon, ume geralmente é. De acordo com o fabricante de roupas Sewport , o acrílico tem alta capacidade de absorção de humidade, retém água e é muito elástico. No entanto, a sua composição de polímero sintético de poliacrilonitrila faz dele