Costuma procrastinar? Este método ajuda-o a fazer o que anda a evitar

Passar a ferro, tratar das finanças ou fazer o almoço... A- ou de tudo o que envolva deveres fora do emprego - também se pode revelar umaquando esta começa a ganhar proporções desmedidas. O resultado traduz-se na procrastinação desses afazeres, mesmo quando sabemos serem inevitáveis. Para quem se revê neste comportamento pouco saudável, como se vivesse num loop interminável de coisas para fazer, existe um novo método a ganhar popularidade nas redes sociais que propõe findá-lo.A hora assustadora, ouna versão original, consiste em. Laur Wheeler, a quem é atribuida a prática, explica em vídeo que esta foi a forma que encontrou para combater a sua ansiedade e conseguir realizar aquilo que andava a evitar. A ideia é que se vá riscando alguns pontos da lista no decorrer de uma hora exata, parando logo de seguida. Pôr um temporizador ou um alarme no telemóvel, de modo a não exceder o período de tempo, também ajuda, aconselha a jovem."Quando estamos stressados, é mais provável que queiramos evitar não só a tarefa que temos em mãos, mas também as emoções negativas que sentimos em torno da mesma", explica Alicia Walf, neurocientista e professora no Rensselaer Polytechnic Institute, em Nova Iorque, em entrevista à Fortune. "Isto acontece porque, a um nível neurocientífico básico, temos uma tendência para o tempo presente e preferimos aquando o cérebro liberta a dopamina neuroquímica", ligada à sensação de prazer.Este hack de produtividade, que pode ser posto em prático em qualquer altura do dia, não é apenas para pessoas ansiosas - na realidade é benéfico para todos, pois ajuda igualmente nae de deveres a nível profissional. Reconhecer quando se está a ficar stressado e tentar, de seguida, minimizar essa sensação, envolve algum treino ao nível da abordagem ao stress e do comportamento da própria pessoa perante situações menos positivas, continua a cientista. Para tirar o maior partido da "hora assustadora" deve-se escolher antes o que se pretende completar naquele dia, de modo a eliminar a sobrecarga de informação e distrações.