Serão estes os signos com menos jeito para crianças?

Em todos os signos do Zodíaco vamos encontrar pessoas com mais jeito ou menos jeito para crianças. O que acontece é que na expressão mais equilibrada do signo teremos uma maior capacidade de ligação ao mundo infantil e numa expressão mais difícil do signo teremos uma menor capacidade de lidar com a gente pequena!

Há, no entanto, signos que estão tipicamente relacionados com o afeto, a empatia e o carinho como o Caranguejo, ou com a criatividade da criança, como o Leão ou ainda a paciência sem limites do Touro. Estes três signos encabeçam a lista dos que mais tipicamente conectam com o mundo infantil.



Capricórnio e o Aquário. Estes serão os que terão tendência a uma menor ligação afetiva e empática.

Capricórnio terá tendência a assumir uma postura de autoridade no lugar da vulnerabilidade necessária ao afeto. Poderá deixar as crianças brincar, estarem no seu mundo, mas constantemente lembrar das regras e dos deveres, deixando muitas vezes uma presença de temor no ar. Por outro lado, podem ser signos muito dedicados ao trabalho tendendo por isso a descurar um lado mais suave, afetuoso e presente. Quanto ao Aquário, poderá ser demasiado mental, com ideias muito elaboradas para os que ainda estão em crescimento. A sua necessidade de liberdade poderá também trazer uma ligação mais desapegada. O nervosismo e ansiedade estão também muitas vezes ligados a este último arquétipo fazendo com que falte a paciência necessária para as birras infantis.

Se Carneiro e Sagitário terão vontade de gastar energia física com os pequenotes, sendo os ideias para gastar a energia dos mais irrequietos, rebolar na relva e jogar jogos, Balança e Gémeos podem preferir estar nas conversas de adultos. Para os Balanças pode ser desagradável o constante puxar para ir brincar, o rebolar no chão e tirar os sapatos para brincar às corridas ou às escondidas, assim como as birras e má-criadices. As constantes nódoas na roupa podem também despertar um grito de fuga de Balança que gosta de estar sempre impecável. Pode gostar de crianças, mas prefere-as à distância e de preferência com bons modos. No terceiro lugar do pódio virá, por isso, Balança. O signo Gémeos poderia entrar em disputa no lugar, mas o seu gosto por pregar partidas pode dar-lhe muita afinidade com a miudagem. Contar histórias fictícias sobre tudo e mais alguma coisa pode ser uma enorme fonte de divertimento para este signo que pode achar tentadora a inocência e o desconhecimento do mundo, respondendo das formas mais insólitas às perguntas da criançada.