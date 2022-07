Viciadas em shopping? 4 signos que não resistem a ir às compras

Gostar de adquirir novas peças para o armário não é necessariamente não saber gerir o orçamento. Estar sempre a par das mais recentes tendências significa que sabe sempre quais os melhores investimentos para fazer nos saldos, que dá as melhores prendas e que é a pessoa certa para pedir conselhos de moda. Conheça os 4 signos que fazem dos dias de descontos, feriados.



Leão



Conhecidas pelo seu lado artístico e destemido, pessoas deste signo de verão não têm vergonha de vestir o que gostam. Demasiado não é uma palavra do seu vocabulário, seja para ir ao supermercado, ou para um evento de gala. A tarde perfeita para este signo é passar horas em lojas à procura do artigo perfeito, custe o que custar.







Não se deixe enganar pela energia misteriosa, pois pessoas deste signo adoram novas aquisições! Se a peça que adoram é fora do orçamento, pouparão cada cêntimo até conseguirem o seu armário de sonho. Tão parte do ADN do signo de água, conseguem sempre o querem.



Touro



Não é de espantar que este signo esteja na lista. Governado por Vénus, planeta do amor e beleza, é natural que adore estar sempre na moda, com as melhores peças. Seja qual for o orçamento, é certo que terão sempre uma experiência cinco estrelas.



Balança



Se conhece alguém deste signo, muito provavelmente tem um amigo com um sentido natural para a moda. Ou seja, sabem sempre que combinações de peças dão um ar fresco e elegante a todos os looks, o que se torna perfeito, no verão.