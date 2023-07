Horóscopo de julho: Caranguejo, Escorpião, Peixes

Caranguejo

Caranguejo. Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de junho

A lua cheia, a 3, em Capricórnio, promete acontecimentos especiais a dois. Algo diferente e fora da rotina está na mira e será um sucesso. Se não está numa relação, a esperança de uma pode surgir num encontro de olhares. Julho será um mês de família, pois estão privilegiados encontros com pessoas com quem se sente em casa ou até mesmo férias em conjunto.

Financeiramente, algo novo prepara-se para nascer. Novas condições materiais estão no horizonte. A vida está a pedir de si mudanças estruturantes em que terá de dar o seu melhor e este é o momento para se descobrir, por isso plante essas sementes de mudança.

No final do mês terá oportunidades de expressão criativa. Será uma boa forma de aproveitar esta energia: estar no meio de crianças ou tirar um curso criativo são exemplos. Outra alternativa é cuidar de si, tirar uns dias para regenerar de forma holística: corpo e mente.

2º decanato – 1 a 10 de julho

Parabéns, Caranguejo! O mundo só tem a ganhar com a sua capacidade protetora e de natural empatia. O mês começa em festa, com muitas conversas, e é possível que dê início a novas ideias ou tenha em mente algum curso novo que queira tirar. A lua cheia a 3, em Capricórnio, será inspiradora para si e para as suas relações. Este será um dia em que, potencialmente, novas pessoas entrarão na sua vida.

Financeiramente, as perspetivas são agradáveis e há viagens no horizonte em mês de aniversário. Nos últimos dias de julho terá muita energia - aplique-a em algo inovador e que lhe traga benefício.

No que diz respeito à vida amorosa, alguma frustração poderá estar presente na última semana, devido à vontade que a expressão romântica aconteça de outra maneira do que aquela que tem sido. Tenha calma para não deixar uma atitude reativa estragar o que poderá ser uma fase positiva.

3º decanato – 11 a 22 de julho

Muitos parabéns Caranguejo! O mundo precisa da sua energia de amizade e luta pelos valores mais importantes na humanidade. Este é o ano em que vai querer perceber qual é o seu lugar no mundo e onde quer deixar a sua pegada.

Parece haver uma relação a dar os primeiros passos, ou uma relação que começa uma nova fase. Alguém que respeita a sua individualidade tem tudo para fazer a diferença na sua vida. A lua nova, no seu signo, a 17, trará um sentimento de autenticidade à sua vida. Como se se sentisse finalmente no seu lugar.

Profissionalmente, quer fazer a diferença, mas está a ser muito desafiante. Deve primeiro aprender bem as regras do jogo, para depois poder ganhar a sua marca pessoal. Financeiramente, não terá de se queixar! Sente que está à vontade e isso dá-lhe autoconfiança.

Escorpião

Escorpião. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de outubro a 1 de novembro

Este é um período em que entra em contacto com emoções profundas que trazem reflexão sobre quem é, ao nível mais delicado. Estes momentos são importantes para sentirmos quem somos e perceber para onde queremos mesmo ir. Os próximos dois anos trarão essa possibilidade de mudança de destino.

Na segunda semana do mês, a comunicação tem tudo para passar por um impasse. Lembre-se de dizer mesmo quais são as suas necessidades e de não ficar presa/o ao que o outro precisa. Fazer um pouco das duas coisas: arranjar um equilíbrio será importante, mas, em última análise, pôr-se a si como prioridade também.

A segunda quinzena trará a repetição de situações familiares similares a março passado. Lugares de compaixão e entreajuda serão importantes. Encontrar os seus valores para a sua ação será de uma relevância fundamental. Nos últimos dias do mês terá comunicações importantes.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

Momentos em família estão enfatizados logo nos primeiros dias do mês com muita alegria, vida e expansão. A 3, a lua cheia em Capricórnio estará bonita no céu e será uma boa oportunidade para observá-la com esta energia de amor e alegria.

Profissionalmente, há muita criatividade no seu caminho. A vontade é a de concretização da sua missão no mundo e está com determinação para que isso aconteça. Os astros estão a brilhar para si.

A lua nova, a 17, no signo de Caranguejo, traz uma mudança de leme no campo emocional. Os astros apontam para conversas confusas, em que valores se contrapõem. Tenha paciência e escute mais do que reaja. No final do mês já terá passado.

No amor, nos últimos dias do mês, sentimentos estão na iminência de ser revelados ou declarados. As influências também se poderão sentir como inspiração para a escrita.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

A lição para si, neste mês, é de expressão emocional à sua maneira, sem ditames externos. A tendência é de crise nas suas relações, por terem um olhar sobre si de rebeldia e de irreverência. Têm alguma razão. Mas merece esse espaço de liberdade.

Os próximos dois anos da sua vida serão de rebeldia e transformação profunda nas suas relações. A lua cheia, a 3, no signo de Capricórnio, trará alguns conflitos relacionais devido aos seus valores de autocuidado e proteção. A lua nova, a 17, em Caranguejo, já será bem mais benévola, mas a tendência de algumas faíscas nos relacionamentos irá manter-se até ao final do mês.

Um dos antídotos para amenizar as relações será permitir a expressão do outro na sua autenticidade, mas respeitando as suas próprias necessidades. Tenha paciência.

Peixes

Peixes. Foto: Bastian

1º decanato 18 a 29 de fevereiro

Tem vindo a atingir metas da sua consolidação no mundo, aprendendo lições de responsabilidade e maturidade. Neste mês de julho, culmina algumas dessas aprendizagens e tem mesmo a possibilidade de repetir alguns dos eventos de março deste ano.

A lua cheia, a 3, em Capricórnio, será marcada por uma leveza de espírito nas suas relações, com muitas trocas de ideias e empatia. Lembre-se que muitas vezes é necessário romper o sentimento de harmonia e unidade com os nossos desejos individuais, e que isso tem tudo para ser um desafio: o querer expressar-se e não conseguir.

A segunda quinzena será marcada por eventos de enorme responsabilidade e seriedade. Será um período em que deverá ser assertiva/o com os seus princípios éticos, e, na relação com qualquer tipo de autoridade, saber escutar e saber dizer o seu lado também. No amor ou no contexto familiar, saber partilhar as tarefas será de extrema importância.

A lua nova, a 17, no signo de Caranguejo, trará um período intenso de troca emocional.

2º decanato 1 a 10 de março

A primeira semana do mês terá todas as condições para que esteja em harmonia e num espírito de partilha com família e amigos. A lua cheia em Capricórnio, a 3, será ideal para celebrações e encontros especiais. No seu mundo interior, porém, pairam inseguranças e dúvidas sobre o caminho a seguir no futuro, sabe que quer algo novo mas não sabe ainda o que é.

A lua nova a 17, em Caranguejo, será um bom dia para estar mais consigo e não tão social, no sentido de que estará mas virada/o para dentro e não com tanta necessidade ou até mesmo capacidade de expressão. Financeiramente, os astros apontam para uma segunda quinzena confortável, com muita apreciação dos prazeres do mundo.

Na última semana do mês, as relações íntimas têm tudo para ser mais intensas, para o bem e para o mal. Há faísca, mas para que lado vai acender o fogo é difícil de prever. Será uma boa altura para arrumar a casa e pôr tudo em ordem.

3º decanato 11 a 19 de março

As relações íntimas levantam possíveis intrigas nos primeiros dias de julho. A comunicação não estará fluída e terá uma sensação de não estar completamente à vontade na sua pele. A lua nova, em Caranguejo, a 17, vai mudar a direção do vento, trazendo alguma clareza e uma maior leveza aos diferentes campos da sua vida.

Financeiramente, quer mudar o rumo da sua vida, mas há uma crise instalada entre o passado e o futuro e alguma frustração acumulada. Parece que as coisas não avançam no ritmo que gostaria, alguma calma será necessária. As amizades estarão lá para si, a mostrar-lhe novas aventuras e a retirar-lhe o peso dos ombros. Vão também ajudar a encontrar as palavras necessárias para compreender o que sente. Este será um mês muito introspetivo.