Estes são os signos com mais estilo do Zodíaco

Tendências à parte, há quem seja capaz de tornar a mais insignificante combinação de vestuário num look cheio de pinta e carisma. A isso chama-se "ter estilo", quase sempre com uma atitude muito effortless chic. Qual é, afinal, o segredo do bom gosto na roupa, mesmo quando as peças, isoladas, parecem altamente improváveis de ficar bem juntas? Pelos vistos, também os astros têm "algo a dizer" sobre este tema.De acordo com a astróloga Marielle Marlys, em entrevista ao site Style Caster , há três signos em particular que são inatamente dotados de bom gosto neste campo. O primeiro é. Não é surpresa que os Leões adorem ser o centro das atenções - e que melhor maneira de o fazer do que através da Moda? Exemplos? Os designers Coco Chanel, Louis Vuitton e Michael Kors são todos deste signo. Modelos como Cara Delevingne, Kylie Jenner, Karlie Kloss e Winnie Harlow são também Leão, e sim, dominam a arte de bem vestir. Além disso, não têm medo de arriscar: lantejoulas e cores garridas é com eles.também faz parte desta lista. Quem nasceu entre 23 de setembro e 22 de outubro está sob a influência de Vénus, o planeta que representa a beleza e o amor. Dakota Johnson, Bella Hadid e Gwyneth Paltrow são algumas Balanças com estilo. Elegantes e com bom gosto, os Balanças podiam ser todos os dias capa de revista e têm muito cuidado com os detalhes: nunca serão vistos na rua de chinelos de praia. Um dos seus truques? Preparar os looks de véspera e dar o toque final pela manhã.fecha esta curta lista. Touro também é governado por Vénus, por isso as pessoas nascidas entre 20 de abril e 20 de maio apreciam profundamente todas as coisas boas da vida. As personalidades deste signo investem em peças de roupa de boas marcas. Não resistem a acrescentar regularmente novos artigos ao seu armário e de fazer bons investimentos. Luxo é o seu nome do meio e não perdem uma tendência. Adoram peças intemporais e são atraídos pela qualidade, em vez da quantidade, o que resulta num estilo chic e simples ao mesmo tempo.