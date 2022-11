Horóscopo dezembro: Touro, Virgem e Capricórnio

Touro

Touro Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de abril

Sente que está a ser levado para além dos limites. Está numa fase de recomeços e é possível que estes lhe exigam demasiado raciocínio e demasiado estudo. Profissionalmente, as coisas correm bem e os esforços valerão a pena. A segunda semana será positiva para a comunicação na área financeira ou na área profissional.

Na intimidade, as relações estão a exigir um esforço de adaptação grande. As rotinas de um e de outro podem não ser complementares, o que causa tensão e exige esforço para se conseguirem conciliar. A atração é forte, a vontade é de encontro, mas afinar agulhas pode ser exigente. A segunda quinzena será a melhor para os afetos.

Na Lua cheia de dia 8, que acontece em Gémeos, pode estar com pavio curto, por isso opte por fazer algo relaxante e evite temas de discórdia. A Lua nova a 23, no signo de Capricórnio, trará muita harmonia e bem-estar entre os que mais gosta, assim como prazer nas suas rotinas pessoais.

2º decanato - 1 a 10 de maio

Sente muita vontade de ter novas experiências e de criar uma nova realidade para si. Quer sair da rotina e do dia-a-dia. Está numa fase de reflexão sobre como fazer isso mesmo, alterar os valores e prioridades da sua vida para torná-la mais colorida e criativa. Se aceitar o desafio, este lifting terá efeitos.

O final da segunda quinzena poderá ser importante para tomar decisões relativas a carreira e finanças. Apenas com uma assinatura poderá fazer mudanças consideráveis na sua profissão. Conversas relacionadas com a estrutura da sua vida serão importantes e decisivas.

Na intimidade, a segunda quinzena terá harmonia no ar e novas iniciativas poderão ser tomadas para diversão em família ou em casal. A Lua nova em Capricórnio, a 23, mostra um ambiente propício ao convívio em família.

3º decanato – 11 a 20 de maio

A sua saúde está em primeiro lugar. Este pode ser um pensamento importante neste momento da sua vida. Quer estra em forma e ter energia e vitalidade. Na primeira quinzena vai querer descomprimir da responsabilidade dos últimos meses. Na segunda quinzena terá uma energia renovada e mais vontade de sair da casca.

No início do mês vai apetecer-lhe estar no sossego da sua casa. Quer resguardar-se e partilhar o espaço de intimidade com os seus. No entanto, os que o rodeiam parecem não ouvir os seus desejos, tentando puxá-la/o para convívios e isso pode criar desconforto.

Profissionalmente, no final da primeira quinzena vai perceber que houve algo que devia ter feito e que não fez e poderá dobrar-se em esforços para equilibrar a situação. Tudo ficará tranquilo, até porque o que não tem remédio, remediado está. Atenção aos pormenores, em última análise, o destino está nas nossas mãos.

Virgem

Virgem Foto: Bastian

1º decanato - 23 de agosto a 1 de setembro

Profissionalmente, tem tido tarefas criativas, mas muito exigentes. Muitas pessoas deste decanato têm procurado mudar os seus hobbies, com o objetivo de sair da rotina e fazer algo que lhes preencha o coração. Os dias têm sido cheios e muito puxados.

O início do mês será vivido em harmonia, mas a tratar de muitos detalhes práticos da vida do dia a dia. Haverá uma suavidade nas suas relações que experimentará com muito prazer. Nos últimos dez dias terá uma energia mais vivaça e uma maior excitação reinará. Afinal, estamos na altura das festas. A Lua nova a 23 no signo de Capricórnio trará momentos muito positivos para o convívio com os seus.

No final do mês, poderá encontrar desejos opostos nas suas relações, o que exigirá de si uma capacidade grande de entendimento do que se passa. Só assim se verificará um possível ajustamento à situação. Perceber os diferentes lados e motivações das pessoas envolvidas será essencial para a resolução das diferenças. A impulsividade de alguns poderá ser mal interpretada.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

O mês pode começar com um sentimento de discordância geral. Pode não entender as razões e sentimentos de muitas das pessoas com que se relaciona e isso ser motivo de desconforto social ou íntimo.

Ao nível material, este poderá ser um momento um que se sente confortável, mas, ainda assim, não vai perder o espírito de poupança. Profissionalmente, pode sentir que o seu trabalho lhe dá dores de cabeça por haver tantas frentes de batalha a que dar resposta. Ao mesmo tempo, confia na sua destreza mental e sabe que é capaz de trazer originalidade à resolução de problemas. Na Lua cheia, que acontece a 8 no signo de Gémeos, talvez sinta um pico de exaustão, por isso faça algo que lhe traga momentos de descompressão: marque uma massagem ou faça uma caminhada ao final do dia.

A segunda quinzena será diferente da primeira. Não sentirá tanta tensão e o ambiente estará mais leve para usufruir das relações pessoais com mais cabeça. A Lua nova em Capricórnio, a 23, poderá trazer uma surpresa no que se refere às relações íntimas.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

O mês pode começar com desacordos nas suas relações, aquilo que cada um quer e não quer parece não estar alinhado. Confusões na mensagem passada podem também azedar as comunicações. No dia 8, há Lua cheia em Gémeos, o que poderá criar situações de stress. Será boa ideia tomar bem conta de si.

Profissionalmente, só lhe apetece férias. As muitas responsabilidades do trabalho estão a deixar-lhe os trapézios tensos e pode sentir que está mesmo a precisar de parar. A segunda quinzena oferecerá essa possibilidade de largar o peso e relaxar.

Nas relações íntimas, a última semana será a melhor. Espere troca carinhosas de palavras e espaço para a intimidade e sossego (que é mesmo do que está a precisar).



Capricórnio

Capricórnio Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 31 de dezembro

É o seu aniversário! Muitos parabéns! Este poderá ser um ano de grandes construções e já está a pôr as mãos à obra! A Lua cheia, que acontece a 8 no signo de Gémeos, será vivida com convívio e muita troca de ideias, há uma efervescência no ar. A Lua nova, que a 23 estará em Capricórnio, marcará para si o início de um novo ciclo, poderá estar com o nível de entusiasmo elevado!

É possível que esteja nas suas mãos a construção de uma estrutura nova. Talvez esta energia se expresse em casa, através das reparações que tem feito, ou no trabalho, através de novos projetos profissionais. A sua vida tem um novo e trabalhoso desafio.

Na família como no trabalho, pode sentir que desafiam a sua autoridade, sente alguma irreverência no ar. Algo está a desafiar a sua capacidade de escutar os desejos do outro, as necessidades do outro. Terá de arranjar espaço para a liberdade de todos. Apesar da fricção, este será um bom mês para os afetos, principalmente a partir de dia 10.

2º decanato - 1 a 10 de janeiro

Começa o mês cheia/o de vontade de festejar. É possível que esteja com mais sentido de humor e que se sinta mais leve. Tem razões para isso. Há qualquer coisa na sua vida que se está a alinhar. Pode ser uma mudança de rumo, seja a nível pessoal como profissional. O início, mas também o fim, da segunda quinzena do mês poderão ser importantes para este alinhamento.

Em questões de saúde, pode estar com algumas fragilidades relacionadas com stress ou questões hormonais e é altura de contactar profissionais e tratar de si. Com a Lua cheia a 8, em Gémeos, pode sentir que precisa de tirar férias. Haverá um cansaço grande. Suplementos ou vitaminas poderão ser uma ajuda.

A lua nova em Capricórnio a 23 irá trazer-lhe uma lufada de ar fresco, pois poderá descansar mesmo no meio das festividades, fará tudo para estar "de molho".

3º decanato - 11 a 20 de janeiro

Passo a passo vai culminando as grandes transformações que pôs em marcha neste último ano. Está a ver o germinar das sementes que colocou e tem ainda um espírito de iniciante.

A Lua nova, que estará em Capricórnio a 23, poderá trazer-lhe respostas relativamente a uma nova fase que está a começar. Há um cheiro a novo no ar. Talvez tenha a ver com a renovação da sua casa e a forma como vai viver a época das festas, ou com a família que se transformou.

A última semana do ano terá um gosto especial. O afeto pode star no ar e trazer conversas marcantes. Por outro lado, sentirá uma leveza que há algum tempo porventura não sentia, um descanso relativo a estar no caminho certo no que toca às transformações que tem levado a cabo.