Estes 4 signos vão viver um grande amor de verão

Com Carneiro em Júpiter, planeta da expansão e aventura, estes dias quentes são os mais indicados para ganhar coragem e dizer àquela pessoa especial o que sente. O caminho para o amor pode ser conturbado, mas essa iniciativa pode ser a chave para ter um verão memorável. Descubra quais os quatro signos que vão apaixonar-se nesta estação estival.

A carregar o vídeo ...

Carneiro

Júpiter traz uma fonte infinita de confiança, e com ele um sentimento de autenticidade. Ser verdadeira é uma qualidade que atrai não só auto estima como possíveis amantes, por isso, o o convite passa por abraçar esta nova fase com alguém que a consiga acompanhar nas aventuras e desafios do dia a dia.

Leão Foto: D.R

Leão

O verão de 2022 traz mais um aniversário para pessoas deste signo, mas também surpresas no amor. Não desvie as atenções de ninguém, já que pode vir a apaixonar-se por alguém que nunca estaria à espera. No entanto, mantenha os pés bem assentes na terra, já que merece uma relação romântica, mas também estável.

Sagitário Foto: D.R

Sagitário

Não é de espantar que este signo vá ter um caso de verão, já que irradia uma energia livre e selvagem. Júpiter vai trazer uma onda de romance, por isso aproveite para se apaixonar, namoriscar e cometer erros (também faz parte!).

Balança Foto: D.R

Balança

Para este signo, Júpiter traz crescimento e positividade nas relações pessoais. Não tenha medo de "ser demasiado", aproveite este verão para manifestar a relação que sempre quis, e principalmente, que merece.