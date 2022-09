Horóscopo outubro: Carneiro, Leão e Sagitário

Carneiro

1º decanato - 21 a 31 de março

As relações estão no topo da sua atenção. Conversas, trocas, esclarecimentos e alguns mal-entendidos. Gerir a impulsividade é sempre uma das suas questões, esse fogo interior que faz fervilhar as águas das emoções. Pode haver muita paixão, muita amizade e muitas oportunidades profissionais, tudo numa ótica de expansão. Procure equilíbrio e opte por pensar no outro e não apenas em si.

A adrenalina e o stress podem também estar presentes, tanto para fazer, tantos sítios para onde ir. Arranje maneira de descarregar a energia, de a gastar, de forma a libertar o stress e aliviar os desequilíbrios hormonais decorrentes da ansiedade.

Este pode ser um mês de oportunidades profissionais, cuidado com conflitos com superiores ou colegas. Desperte as suas capacidades de liderança.

2º decanato - 1 a 10 de abril

Este é um tempo de cura. As diferentes maneiras em que inadvertidamente pode ferir as outras pessoas e as várias formas que tem de se sentir ofendido/a são situações que se podem tornar claras aos seus olhos se tiver atenção e consciência. Caso contrário, pode sentir que por vezes entra em conversas que mais parecem tiroteios e está apenas com um alto grau de reatividade.

O sentir-se visto pelos que o/a rodeiam pode ser muito importante para si neste mês e isso ser tópico de conversa com as pessoas com quem tem intimidade. Entre 7 e 21 as conversas vão estar no centro das atenções: são importantes e reveladoras. A lua cheia no seu signo, a 9, pode trazer uma intimidade profunda, onde a partilha pode ser grande. Tempo de abordar questões sérias com carinho.

Profissionalmente pode ser um tempo construtivo e de harmonia. Tijolo a tijolo parece que os inúmeros afazeres se vão concretizando. Há uma certa cadência e harmonia apesar de sentir que à sua volta paira um certo caos.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Este pode ser um tempo de novas experiências, novos inícios e aprendizagens que requerem um pôr em prática, um correr riscos e diversas tentativas. A sua alma está a "experimentar chapéus" e a ver qual é que fica bem. É um tempo que requer paciência e confiança no processo. Depois de um tempo de reflexão há algo que pode finalmente andar em frente, relativo à vida profissional e à vida amorosa.

A segunda quinzena pode ser marcada por laços de intimidade que se aprofundam, novas relações de todos os tipos ou até o firmar de novos acordos de diferentes tipologias. Este pode ser um mês significativo para si.

Haverá entusiasmo e energia no ar e parece que terá as antenas certas para captar essa energia que estará forte na segunda quinzena. A lua nova em Escorpião, com eclipse solar, a 25, poderá trazer-lhe fortes mudanças relacionais.

Leão

1º decanato - 22 a 31 de julho

O seu novo caminho está a trazer-lhe novas paisagens e isso agrada-lhe. É altura de ir percebendo o que tem de aperfeiçoar e tornar melhor. Olhar à sua volta e perceber quem já o faz e de que maneira vai ajudar a trazer a inspiração necessária para explorar esta nova forma de vida, este novo trabalho, este novo hobby.

A vida amorosa pode ter um gosto especial, havendo um sentido de partilha que está vivo. Se tem filhos essa harmonia é compartilhada por eles. Trata-se de um momento propício a alguma excitação e bem-estar. A lua nova a 25 no signo de Escorpião e acompanhada de eclipse solar poderá trazer temas relacionados com a questão de compromisso amoroso e/ou questões sobre a educação dos seus filhos ou ainda relativas aos seus medos internos.

Podem germinar ideias novas para o futuro, escreva-as no papel porque poderá descobrir que alguns dos passos em direção a esses novos sonhos poderão ser dados nos próximos meses.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Continua a sentir a responsabilidade do mundo nos seus ombros. As relações com superiores ou com a sociedade ou até com os seus pais, estão enfatizadas. Está a aprender a ter responsabilidade sobre a sua missão no mundo e a equilibrar essa capacidade com a liderança, com a sociedade e pode mesmo receber reconhecimento pelo seu trabalho e pelas suas capacidades, mas independentemente disso pode representar muito trabalho e responsabilidade.

Ao mesmo tempo está numa mudança muito grande, não é a mesma pessoa. É altura de largar hábitos mentais que já não lhe servem e é por isso um tempo de cura interna. Liberte-se da ideia que tem sobre quem é, e simplesmente brilhe como quem é de verdade.

Em termos de saúde é uma excelente altura para cuidar de si e para se colocar no centro do seu cuidado e afeto. A lua cheia em Carneiro a 9 de outubro vai ser perfeita para processos de auto-cuidado e muito amor próprio.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

Está numa fase em que deve adaptar os seus sonhos à realidade e isso pode levar a um sentimento de não ser bom ou boa o suficiente para atingir o que deseja ou que o mundo está contra si, mas está numa mudança evolutiva em que o sentimento de humildade é necessário para poder obter uma mudança de caminho, uma transformação. Trata-se de uma fase de preparação para algo diferente no seu caminho.

A lua cheia em Carneiro a 9 e os dias a seguir poderá ser importante para finalmente algo em que se empenhou possa dar frutos. Poderá ser um bom momento de concretização. Algo relacionado com estudos, exercício físico, hobbies ou alguma consulta que há algum tempo que estava à espera e que finalmente acontece.

O início da segunda quinzena pode revelar-se positivo para as relações mais íntimas! Bons dias para passar momentos a dois. O eclipse solar a 25 no signo de Escorpião pode trazer mudanças nos relacionamentos, pode haver um

Sagitário

1º decanato - 22 de novembro a 1 de dezembro

Sente-se num trono. A sua vida tem tido os seus pontos altos, os seus sucessos e tem razões para celebrar. Em parte, porque tem sido capaz de assumir responsabilidades com criatividade e entusiasmo. Os ventos da sorte estão a soprar e é bom que os aproveite.

O eclipse solar a 25 no signo de Escorpião vai mostrar-lhe um novo ciclo a cumprir nas suas metas materiais e financeiras dos próximos tempos. Parece que tem um novo desafio por alcançar para o qual terá de arranjar os instrumentos de comunicação necessários.

Na vida afetiva há possibilidade de sucesso e de alguma situação se tornar algo mais importante.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

Está a dar novos passos na sua carreira e isso está a trazer-lhe alento e boa disposição, apesar de estar tudo ainda no início. Prepare-se para fazer algo que nunca fez antes e que puxará por si, para que vá além dos seus limites. Na vida material poderá ter alguns bloqueios e ter de se adaptar a uma situação menos feliz.

No que diz respeito à sua saúde pode sentir que a estratégia que adotou neste novo ciclo lhe está a trazer maior vitalidade e energia. A lua cheia a 9, no signo de Carneiro, poderá trazer-lhe uma experiência de cura profunda ao nível emocional.

Na vida íntima, o eclipse solar a 25, em Escorpião, pode trazer algum tipo de discórdia que revela um novo caminho a seguir, novas decisões a tomar.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Alguns conflitos têm permeado a sua vida: opiniões diferentes, pontos de vista conflituosos e até alguma competição. A ideia é que aprenda a ser o mais fiel aos pormenores possível, assim como à verdade dos factos. Escutar as diferentes ideias e perceções da realidade torna-se importante nesta fase.

Nas relações afetivas percebe que chegar ao equilíbrio tem sido complicado. Pode passar por alguma fase de desilusão e as conversas não serem propriamente fáceis. Partilhar as suas expectativas e mostrar o que na realidade está a acontecer poderá ser um bom ponto de partida.

Na lua cheia em Carneiro, a 9, poderá ser uma boa fase para estar apenas consigo a fazer o que mais gosta. Tenha tempo para si. A 23 pode haver um bom avanço profissional. O eclipse solar em Escorpião pode trazer-lhe informação nova relativa às suas finanças.