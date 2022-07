Horóscopo de agosto: amor, saúde e dinheiro. As previsões para cada signo

Carneiro

Carneiro Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 31 de março

A sua energia estará com muita força neste mês e por isso pode sentir obstáculos igualmente fortes aos seus desejos e as situações podem tornar-se explosivas. Bem temperado, este vigor dará uma ajuda a novos inícios, à quebra de obstáculos e ao abandono de situações que não vão a lado nenhum.

Nas relações íntimas é bom que se criem atividades em conjunto para gastar tanta energia, assim como uma sexualidade bem ativa. Os níveis estão tão elevados que pode haver emoções recalcadas que trazem ao de cima raivinhas por tudo e por nada. A partir da 2ª quinzena o amor estará no ar! Melhor altura para as relações no geral!

A Lua Cheia a 12, em Aquário, poderá trazer questões emocionais delicadas às suas relações. Tempo de recolhimento e reflexão.

2º decanato - 1 a 10 de abril

Este pode ser um mês de enorme libertação, apesar de estar com dores emocionais bem à flor da pele. Aprender a comunicar o que precisa, sem atacar, parece ser uma das lições que está a aprender. Em paralelo, entender que o outro também tem necessidades e saber escutar é normalmente uma das suas lições.

O tempo passado em família pode trazer-lhe algum sentimento de constrangimento e limitação. Por um lado, o conforto emocional do familiar, por outro o sentir que este limita os seus movimentos. A terceira semana será a melhor para as relações de intimidade.

A Lua Cheia a 12, em Aquário, poderá ser uma boa altura para momentos de intimidade com os mais queridos da sua vida. Poderá ser uma Lua Cheia um pouco séria, mas nada que uma boa conversa, ao som das suas músicas favoritas não possa amenizar.

3º decanato - 11 a 20 de abril

A primeira semana de agosto pode ser passada com enorme criatividade e energia. Pode ser que o fato de passar tempo com crianças seja um dos fatores-chave dessa energia toda, mas pode apenas ser o tom de diversão do momento.

Profissionalmente, e também nas amizades, parece estar a receber os frutos do que cultivou. São duas estruturas em que consegue mesmo perceber o que quer manter e o que gostaria de mudar. É óbvio em que aspetos teve sucesso.

Nas relações amorosas os últimos dois anos parecem ter sido de alguma vontade de mudança e transformação e neste momento alguns desses temas podem voltar. O gira-discos está a tocar a mesma música? Para que ganhe consciência do que tem mesmo de mudar.

Touro

Touro Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de abril

Os seus esforços no mundo profissional podem ser vistos como criativos e empreendedores. Em termos profissionais está no lugar certo, na hora certa, embora, para já, isso possa não ser completamente óbvio.

Em casa, os filhos irrequietos podem puxar-lhe os cabelos, puxar-lhe as mãos para ir brincar, precisarem da sua atenção para tudo e para nada. Não sendo os filhos, poderá ser o seu esforço para encontrar a pessoa correta para uma relação amorosa consistente ou o querer adaptar a relação que já tem e torná-la mais madura e consistente.

A última semana do mês deverá ser a mais estável. Pode ter novos inícios em situações que são importantes para si! Algum tipo de estudos que esteja a começar pode mostrar-se gratificante. A Lua Nova a 27, em Virgem, vai trazer-lhe sinais de solidez na sua vida e otimismo para o futuro.

2º decanato - 1 a 10 de maio

O segundo decanato de Touro é o que está a ter maiores mudanças no momento: fortes, intensas e desafiadoras. As suas relações podem ser uma dessas áreas de crise em que é necessário um ajustamento a novas necessidades e realidades. Confie na necessidade destas mudanças para a cura de aspetos emocionais internos.

Na segunda semana pode ter maior facilidade de entendimento em conversas da esfera íntima e/ou profissional. Será uma boa altura para conversar. A 16 de agosto pode viver momentos especiais. Passe este dia de uma forma diferente.

A Lua Nova a 27, em Virgem, será boa para traçar planos com maior clareza para a sua vida. Vai haver uma vontade de ter um mapa para os novos desafios.

3º decanato – 11 a 20 de maio

Está a terminar um importante ciclo da sua vida. Para si pode parecer uma repetição do passado, mas é apenas um capítulo que finaliza um ciclo. É altura de terminar uma missão e colher os frutos desta enorme etapa. É uma fase de maturidade que vem com alguma ansiedade associada.

Nas suas relações poderá haver quem possa beber da sua sabedoria, palavras, capacidade de cura. Pode ser de grande ajuda para o seu ambiente, comunidade e relações, mesmo sem se aperceber.

Na segunda semana de agosto sentirá que há muito que quer concretizar, mas que existem forças que criam resistência e lentidão. Será necessária uma dose extra de paciência para que consiga pôr em pratica a sua força e energia para a concretização dos seus objetivos.

Gémeos

Gémeos Foto: Bastian

1º decanato - 22 a 30 de maio

A primeira quinzena do mês poderá ser positiva para o alcance de acordos importantes na sua área profissional ou no lado mais burocrático da sua vida em sociedade. Talvez por isso, agosto marque o início de um ciclo com muita actividade, tanto no trabalho como ao nível de novas experiências.

As suas relações terão um tom de boa disposição e também de variedade. Poderá conhecer pessoas que lhe trarão novos interesses. As últimas duas semanas do mês serão passadas com muita atividade, energia e diversão. Arranjará tempo para descansar?

A 16 de agosto algo fundamental e interessante poderá fazer com que um novo caminho se inicie. Tenha atenção!

2º decanato - 31 a 9 de junho

Este pode ser um mês em que os ânimos no geral estão complexos. No entanto, para si, as coisas desenvolvem-se com uma certa harmonia, escapando ao ambiente geral.

A Lua Cheia em Aquário, a 12, pode ser importante para si, no sentido de descansar e estar num ambiente de paz, fugindo à agitação habitual. Vai desligar-se das confusões profissionais e abraçar o sol de verão!

A segunda quinzena é aquela que tenderá a ser mais agradável. Quanto mais conseguir que o seu parceiro ou parceira lhe faça uma massagem, um belo smoothie ou cocktail enquanto dá uns mergulhos numa água qualquer, melhor. Precisa de repor as energias e preparar-se para as águas intensas dos próximos meses.

3ª decanato - 10 a 21 de junho

O seu decanato é o que está melhor este mês! Teve uma época intensa e terá o seu descanso merecido. Sente-se um pouco desiludida, mas ainda assim, fez um bom trabalho e deve orgulhar-se, ninguém é perfeito.

O contraste sonho/realidade anda agudo, mas será apenas para si? Não será a realidade menos colorida que o sonho, no geral e para todos? Nas suas relações procure ser clara no que sente e transmite, pois pode haver muita confusão no ar para aclarar. Não permita mal-entendidos.

Acordos profissionais e/ou legais estão com boas influências, apesar de poder haver alguns atrasos habituais. A Lua Cheia em Aquário, a 12, será boa para um jantar romântico ou com os seus melhores amigos e amigas! Dia 16 será um bom dia para investir nas relações e tratar muito bem de si! Os astros estarão do seu lado.

Caranguejo

Caranguejo Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de junho

A sua casa parece estar com pequenos problemas daqueles que dão trabalho a resolver. De um momento para o outro tudo parece acontecer! Tenha cuidado com pequenos acidentes caseiros, principalmente nos primeiros dias de agosto.

Este será um bom mês para fazer limpezas à casa e para expulsar a energia que sente. Algo em si quer libertar-se, não sabe bem do quê, e as limpezas poderão dar-lhe um sentimento de coerência. Praia também se aconselha, muita praia.

Na primeira semana pode sentir ansiedade sem razão. Será uma boa altura para fazer tudo o que pode para exercitar a calma interior. Tente reconhecer os seus humores e não culpar os seus amores. Na Lua Nova em Virgem, a 27, tudo estará mais claro e terá bons planos para si e para os seus.

2º decanato – 1 a 10 de julho

As suas relações podem agora mostrar para que direção estão a ir. Principalmente as mais recentes, que podem começar a mostrar os contornos da sua nova forma.

No geral, sente uma nova liberdade na sua vida. Pode ter-se liberto de alguma amarra que a/o impedia de ser quem é. Neste momento quer mesmo aproveitar este seu novo estatuto. Esta influência pode ser forte ao nível profissional, onde sente que precisa de correr riscos e encontrar o seu caminho. Sente, no entanto, uma grande insegurança que mostra as suas garras sempre que quer ser autêntica/o e verdadeira/ para consigo. Assuma a sua voz.

A Lua Nova a 27, em Virgem, pode trazer-lhe novidades para a reforma que está em curso no seu caminho.

3º decanato – 11 a 22 de julho

Sente que tem uma nova vida, como se a sua tivesse mudado de estilo. Pode até ter uma nova forma de encarar os seus relacionamentos, mais livre e menos complexa. A primeira quinzena será a melhor para o amor.

No trabalho as responsabilidades continuam a ser imensas, está a tornar-se melhor no que faz e mais competente. A vida quer que assuma responsabilidades e tenha mais e mais estrutura. Lembre-se: tenha um propósito emocional em tudo o que faz! Nem que seja juntar dinheiro para cumprir um sonho. No dia 12 estará demasiado emocional no seu trabalho, tenha cuidado com essa Lua cheia em Aquário. A 27, na Lua Nova, em Virgem, cuidado com pormenores pois já sabe que é aí que se escondem os problemas!

Leão

Leão Foto: Bastian

1º decanato – 23 a 31 de julho

Os ares do pós-aniversário estão a ir de vento em popa. Sente as baterias carregadas de otimismo e a tendência será melhorar. As coisas estão a correr bem. Há criatividade e inventividade para dar a volta por cima nos desafios das curvas.

Boa altura para a parte profissional. É possível que possa abraçar um desafio onde poderá utilizar toda a sua criatividade e coragem. Estes novos desafios podem representar uma mudança de rumo.

A segunda quinzena será boa para o amor, para a família e para estar em ambientes onde se revê. É possível que queira remodelar a sua casa para que se sinta mesmo bem ou mudar de ares, pode ser a semana em que vai de férias e estará mesmo como quer. Cuidado com os apetites!

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Muitos parabéns por mais uma volta ao Sol! A sua juba hoje está mais radiante do que nos outros dias! Atenção que as energias estão explosivas! Mesmo sendo o seu aniversário tenha o dobro de cuidado com tudo, pois os trânsitos estão mesmo fortes. Se fizer festa da grande, tenha em atenção toda a segurança!

Têm sido tempos nervosos, por isso aproveite a altura do seu aniversário para uma profunda cura. Para assinalar este período da sua vida, poderá considerar fazer um retiro ou ir para umas termas ou um spa! Algo que lhe permita acalmar e cuidar de si.

Continua a ser uma altura de fazer escolhas nos seus relacionamentos amorosos. É altura de se libertar do passado. A última semana do mês poderá ser a melhor para si ao nível emocional e relacional.

3º decanato - 12 a 23 de agosto

Alguém poderia sair do bolo e cantar-lhe os parabéns – apetecia-lhe não era? Uma surpresa assim é que era! Muitos parabéns! Feliz retorno solar! Está numa fase em que tem de descobrir como colocar a sua criatividade ao serviço do mundo. Descubra o que lhe dá alegria e siga o rastilho.

O mês começa com uma enorme boa disposição. Está leve na sua comunicação e com vontade de se dar ao mundo. Sem querer no seu espírito brincalhão pode soltar faíscas que lançam uma explosão alheia, principalmente nos primeiros dias.

As suas relações podem ser exigentes a partir da terceira semana, poderá haver tensão, choques de ego. A energia pode ser canalizada em atividades físicas em conjunto.

Virgem

Virgem Foto: Bastian

1º decanato - 24 de agosto a 1 de setembro

Muitos parabéns Virgem! É dia de dançar e de virar tudo de pernas para o ar.

O início do mês começa com um espírito de instabilidade, no geral. Para si pode ser até um sinal de sorte! Algo de especial e inesperado pode roubar-lhe um sorriso ou umas gargalhadas. Pode também inserir mudanças na sua rotina, mais ecológicas ou viradas para o seu bem-estar.

Atenção à agenda cheia! A última semana do mês pode trazer-lhe uma certa tensão perante as diferentes atividades e ideias a pôr em prática e tudo de forma perfeita. Cuidado com a ansiedade ou até com a exigência de perfeição do outro. Pode andar com stress na altura de apagar as velas! Truque: releve.

A Lua Nova em Virgem, 27, está mesmo em conjunção com o seu Sol. Bom dia para pôr em prática as suas resoluções para a próxima volta ao Sol.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Agosto pode ser o mês em que a sua vida dá uma enorme volta! Pode ter uma sorte desmedida em questões financeiras (mas se der para o torto a queda pode ser igualmente grande).

Em termos de saúde pode faltar vitalidade. Há a necessidade de ajustar os seus hábitos de vida às suas necessidades. Perceber o que está a faltar na sua vida e sair do cadeirão para pôr isso mesmo em prática!

A partir da segunda quinzena a sua mente vai estar bastante analítica e essa atenção aos pormenores pode ser usada para fazer atividades que assim o exijam, mas também pode ser usada para apontar tudo o que está em falta. Cuidado para não cultivar nervos em franja.

3º decanato - 12 a 23 de setembro

As suas responsabilidades têm sido um peso. As pessoas com quem tem de lidar podem trazer-lhe peso interno. Ao mesmo tempo, existe um cansaço por causa da falta de perfeição do mundo! Traga essa vontade de perfeição para o que está à sua frente, nas suas mãos. Transforme cimento em ouro. Faça da mais pequena coisa a sua meditação.

Logo no início do mês estar em casa será uma forma para conforto e acolhimento. E a partir do dia 11 haverá uma sensação de divertimento e gozo que lhe trará parte da revitalização de que necessita.

Mergulhos no mar podem ajudar a descansar e a esquecer os problemas alheios e profissionais. Ao mesmo tempo, tenha cuidado com a alimentação. Faça exercício físico e cuidado com o sentar no sofá a comer! Trate de si.

Balança

Balança Foto: Bastian

1º decanato - 24 de setembro a 1 de outubro

Pode sentir-se perdida/o nas diferenças de valores que encontra nas suas relações e isso pode gerar alguma crise. Para si, é óbvio que o amarelo é amarelo, mas depois encontra todo o tipo de argumentos noutra direção. Aprenda a dizer o que precisa nas relações mais variadas.

A partir de 11 poderá sentir que está com mais vontade de se relacionar com o outro. Poderá haver um tom mais jovial, criativo nas suas relações. Até 16 poderá sentir acolhimento e leveza nas suas relações. Novas amizades na última semana do mês.

20 de agosto será o início de um ciclo, sentirá desejo de viver múltiplas experiências que a/o vão enriquecer ao nível mental. Se gosta de alguma atividade física pode ser o início de uma fase bastante competitiva e com adrenalina.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

Pode ser chamada/o a cuidar do outro ou será o outro a cuidar de si? Dê-se permissão para ouvir o que é necessário, mas também a reservar tempo para si e para o seu próprio cuidado.

A partir de dia 20 poderá ter de se adaptar a diferentes situações mesmo que tenha que ceder em alguns dos seus ideais para que haja estabilidade no que vem aí. Faça uma espécie de malabarismo com as circunstâncias.

Nas suas relações íntimas parece que o destino está em jogo, a orientar o curso dos acontecimentos, a afastar e a aproximar as pessoas que têm de fazer parte da sua vida. A última semana é a melhor para as relações e para chegar a acordos.

3º decanato – 12 a 23 de outubro

O mês começa com alguma dificuldade em ter consciência do que sente. As emoções podem estar à flor da pele e sentir que precisa de ter alguma clareza em relação ao que está a agitar as águas. Precisa de escuta interna para que possa explicar ao outro como se sente.

Profissionalmente continua a dar cartas. Está a assumir responsabilidades grandes na sua área de trabalho. É importante para os que rodeia e tem capacidades de liderança, isso pode ser assustador, mas está à altura.

Imprevistos de humores nas suas relações podem ser bloqueadores. Pode haver imprevistos que alteram o curso dos acontecimentos. A Lua Cheia a 12, em Aquário, será boa para clareza emocional.

Escorpião

Escorpião Foto: Bastian

1º decanato - 24 de outubro a 1 de novembro

A partir do dia 20 pode ter mais a fazer do que seria do seu gosto. Pode surgir a tentação de evitar determinadas questões e procrastinar por achar que o que tem a fazer é demasiado superficial e com pouco sentido para si. Mentalmente pode sentir cansaço. Tente encontrar o propósito por detrás da ação, vai ajudar.

Nas suas relações procura profundidade e parece que o que surge é mais superficial e mais orientado para o entretenimento e a distração. Quer encontrar a chave para a intimidade. A escuta dos desejos do outro pode ser importante para desbloquear. Faça perguntas.

A Lua Nova a 27, em Virgem, vai trazer-lhe mais energia depois de um mês em que pode sentir algum cansaço.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

O mês pode ser intenso em família na primeira semana, com imensos imprevistos a acontecerem. Confie em si e nas suas capacidades para lidar com qualquer contratempo. Pode confiar em si.

Precisa de descansar e largar o stress e a agitação. Tudo o que lhe permita reduzir a ansiedade vai ser positivo para si. O trabalho interior da sua busca interna vai trazer a realização necessária neste momento.

Este pode ser um mês em que pode mudar a sua vida. Virar a página, mudar de capítulo. Por isso, nestas últimas páginas pode haver um último desafio para fechar completamente este ciclo. "Já está com o pé na estrada e nada será como antes", como diz a canção.

3º decanato - 12 a 22 de novembro

Tanta responsabilidade que tem sentido! De repente, há tanto que depende de si por causa da sua capacidade de liderar e orientar as pessoas. Fazê-lo com propósito é importante, assim como dar o seu melhor, mas também trazer a energia da autoestima e do autocuidado para si.

É altura de trabalhar a sua fé e restaurar o seu caminho interno de clareza. A segunda semana de agosto terá um tom muito emocional que pode ser de acolhimento e intimidade, mas pode também ser de demasiada emotividade e de necessidade de alguma autogestão e maturidade.

Há relações intensas para este mês! Pode ser uma paixão forte ou uma discussão com alguém que pode deixá-la/o em cacos. Pode evitar essa intensidade, tentando escutar mais do que falar e não levar tudo a peito.

Sagitário

Sagitário Foto: Bastian

1º decanato – 23 de novembro a 1 de dezembro

O mês começa consigo a sentir-se com energia e entusiasmo, pode até ter faíscas com ideias fora da caixa.

A Lua Cheia a 12, em Aquário, pode ser positiva para si, uma aura de romantismo pode estar presente. Algo de inesperado pode acontecer no contexto das suas relações mais próximas. Na última semana do mês, o fator atração física está elevado, mas também se pode manifestar como choque de vontades.

Profissionalmente, há retorno por ser eficiente e estar à altura das expectativas. Nesse sentido, a sua situação profissional pode ser de prosperidade crescente. A Lua Nova a 27, em Virgem, pode trazer-lhe novos desafios profissionais.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

Nas suas relações pode haver elementos que querem mais a sua atenção: filhos, parceiros, familiares e amigos. Por outro lado, sente-se expansiva/o e amiga/o do mundo e pode estranhar essas necessidades emocionais alheias. A segunda quinzena será a melhor para as relações.

Pode sentir verdadeira necessidade de cuidar da sua saúde de uma maneira muito natural, saudável e holística. Sentir-se mais e mais com a necessidade de estar em sintonia com a natureza e a espiritualidade.

Na sua vida profissional e material há uma vontade grande em largar aquilo que não lhe dá um sentido de criatividade e liberdade, mas sente que isso também lhe poderá trazer ansiedade. Ter um propósito maior é o segredo. Passe tempo na natureza para encontrar respostas.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

O ideal que tem de si pode estar muito elevado e sentir-se constantemente aquém do que gostaria de ser, de onde gostaria de estar e de como deveria estar a ser esta fase da sua vida. Encontre clareza interna e conecte-se com o facto de a realidade ser essa para todos nós. Concentre-se na sua autenticidade e espontaneidade e marque encontro com a sua fé, mas com um pé na realidade.

Profissionalmente, está a atravessar a primeira fase de algo que já começou há algum tempo. Finalmente começa a perceber o lugar que ocupa, mas sabe também que há bastante para aprender e crescer. O mesmo nas suas relações. Algo muito novo pode estar a desenrolar-se e ainda há muito para crescer, mesmo que seja uma nova fase na relação. Pode ser altura de fazer escolhas e de dar o passo a seguir.

Capricórnio

Capricórnio Foto: Bastian

1º decanato - 22 a 31 de dezembro

Diferentes valores e pontos de vista estão a interferir com assuntos profissionais e familiares. A necessária adaptação à realidade da maioria pode gerar crise. Respirar fundo é necessário, principalmente na primeira semana do mês.

A segunda semana será marcada por uma maior capacidade de clareza e planificação. Conseguirá ter perspetiva sobre as diferentes áreas da sua vida que precisam de organização e reflexão. Poderá ter que tratar de papelada. A Lua Nova a 27, em Virgem, pode trazer inícios intensos.

Pode sentir que as suas necessidades criativas são um pouco dispendiosas e que terá de fazer uma seleção do que é prioritário neste momento. As suas relações íntimas e familiares podem querer mais do que tem para dar naquele instante.

2º decanato - 1 a 10 de janeiro

O calor íntimo da sua relação logo no início do mês pode ser reconfortante. O sentir-se em casa, o não fazer nada. Claro que num ambiente de grande proximidade há o risco de haver humores que mudam. Também pode dar-se o caso de haver emoções reativas e nesse ambiente o conforto será menor.



Financeiramente pode ter boas surpresas se estiver a fazer o que gosta e se sentir mesmo em harmonia com as suas escolhas. Caso contrário, pode ser um período de surpresas menos agradáveis, nomeadamente ao nível financeiro, mas também relacional.

No amor, alguém com valores muito diferentes pode trazer-lhe novas perspetivas sobre a vida. Na saúde precisa de dar atenção à sua tensão. Cuide de si.

3º decanato - 11 a 20 de janeiro

Esta é uma fase de enorme evolução para si, mesmo que isso implique algumas dores de crescimento e maturidade. Finalmente pode olhar para si ao espelho e dizer: "eu posso, porque quero".

As mudanças que fez no seu passado recente estão a mostrar-se como tendo sido as melhores para si. Pode acordar de manhã e dizer parabéns. Na segunda semana pode receber dinheiro inesperado e vai certamente fazer bom uso dele.

As suas férias vão ter muito sol e divertimento. O descanso merecido depois de uma fase de tremendas mudanças. Nas suas relações amorosas há ainda algumas coisas a arrumar, mas sabe bem o que quer e desta vez o sorriso é seu.

Aquário

Aquário Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de janeiro

Este é um mês de extrema importância para si. Muitas descobertas podem acontecer se houver recetividade e abertura para a exploração de si mesma e do mundo. A sua criatividade e inventividade podem estar nos picos.

Há uma enorme necessidade de liberdade que terá grande eco se encontrar alguém que tenha o mesmo espírito. Se as pessoas à sua volta não partilham da mesma vontade pode haver um choque de egos e forte! Vai depender do espelho que tem à sua frente.

No amor pode ser um mês de encontro de almas companheiras. Sentir que quem está ao seu lado quer as mesmas paisagens. A 12, a Lua Cheia no seu signo pode trazer clarividências sobre o seu estado emocional e dos que estão à sua volta. Bom dia para estar em silêncio.

2º decanato - 31 de janeiro a 9 de fevereiro

As emoções dos outros podem limitar a sua necessidade de liberdade e expressão. Simplesmente sente que não tem paciência, mas parece não haver escapatória. Pode haver frustração e raiva no início do mês. Tenha cuidado com explosões.

Agosto será para pôr em prática a sua capacidade de ser flexível. Cuidado com as ideias fixas, não é uma boa altura para teimar, principalmente no início do mês. Afaste-se de dramas e situações cataclísmicas.

Procure paisagens de serenidade e use técnicas de relaxamento e de meditação. Escolha uma atividade que lhe traga cura e um sentimento de apaziguamento. Permita-se a desenvolver essa atividade para o seu próprio bem. Está numa altura de grande transformação. Força!

3º decanato - 10 a 18 de fevereiro

No início do mês as suas ideias são muito bem-vindas! Há trocas criativas com quem está à sua volta! Essas ideias aplicadas na sua comunidade podem fazer a diferença, não se iniba de as partilhar!

Com filhos ou na relação íntima poderá ser necessária alguma paciência. Parece que há uma energia lenta na resolução de crises e conflitos. Alguma gestão pode ser necessária.

Na Lua Cheia a 12, no seu signo, opte por estar num ambiente emocionalmente estável e confortável. Se tal não for possível escolha uma atividade que traga uma sensação de bem-estar e sanidade.

Peixes

Peixes Foto: Bastian

1º decanato - 19 a 29 de fevereiro

Há um mundo de coisas novas e criativas a começar. Experiências diferentes, novos sabores e novas pessoas. A sensação é de entusiasmo, mas também alguma insegurança! Está a pôr em prática novas formas de ser e estar.

Profissionalmente, as suas ideias são bem-vindas assim como a sua mestria e conhecimentos. Pode acontecer algum tipo de reconhecimento ou até promoção!

No final do mês, atenção a alguma crise que possa surgir no processo de pôr em andamento alguns dos seus projetos. Terá de gerir diferentes questões nas quais não tinha pensado tão bem e precisará de chegar a acordo sobre diferentes hipóteses. A 27 a Lua Nova em Virgem vai pedir-lhe um ciclo de rigor e disciplina!

2º decanato - 1 a 10 de março

Este mês pode ser harmonioso e acolhedor. Logo no início pode sentir que há uma alegria e espontaneidade ao seu redor que aprecia. O ambiente familiar está ao seu gosto.

Pode haver um reconhecimento de que a rotina que tem feito tem tido bons resultados: dieta, exercício físico. Continue e o seu sentimento de autoestima vai continuar a elevar-se. Se ainda não o fez, então, é hora!

A Lua cheia a 12, em Aquário, pode ser de alguma difícil digestão. Pode sentir o ambiente à sua volta pesado e preferir estar no meio dos seus livros e da sua música. A Lua Nova a 27, em Virgem, pode trazer-lhe novas oportunidades profissionais ou pode simplesmente decidir ou reafirmar uma escolha acertada.

3º decanato - 11 a 20 de março

O mês pode começar atribulado na comunicação com as pessoas mais próximas da sua vida. Ao mesmo tempo está, na generalidade, feliz, e por isso consegue lidar com essas questões emocionais.

Profissionalmente há boas oportunidades no horizonte e pode fazer a diferença na sua comunidade se levar a sério as tarefas que lhe estão incumbidas. Este pode ser o tempo de realizar sonhos. Na última semana do mês irá começar a preparar-se para trabalho a sério!

A sua fé tem sido colocada à prova. A fé em si e nos sonhos a que se propõe. É tempo de usar de muita disciplina e realismo. A Lua Nova a 27, em Virgem, vai ajudar a ter a clareza de que precisa.