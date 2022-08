Estes signos vão ter o melhor e o pior agosto

As primeiras coisas, primeiro: logo a 1 de agosto, Marte uniu forças com Urano, o que pode significar mudanças inesperadas e reações impulsivas. Depois, a 9 de agosto Vénus opor-se-à a Plutão - o que pode significar um romance inesperado mas tóxico; e a 11 o sol entrará em Virgem, o que trará às nossas vidas organização, intelectualidade e rigor, um impulso para refinar a maneira como a vivemos e refinar a nossa existência. Todas estas - e outras - conjunturas, levam a que diferentes signos tenham experiências diferentes ao longo de agosto.



Entre os signos que terão um agosto mais feliz, está Carneiro. O Sol move-se pela quinta casa, a da criatividade, do romance e do prazer, o que incentiva a aventuras de verão, com liberdade e alguma dose de infantilidade, num mood muito convidativo a aproveitar a vida. Junta-se a este Leão - é o mês do seu aniversário - que tem o sol como planeta regente em destaque. O Sol está associado ao crescimento, poder, confiança e abundância, tudo indicativos de um período de grande alegria. Agosto também traz a Virgem uma energia especial, e será um mê ótimo para estimular a intelectualidade e a comunicação dos nativos deste signo. Mercúrio – planeta de comunicação e função cognitiva – é o planeta regente de Virgem, e neste mês estará de novo presente, o que acentua essas qualidades. Para completar esta lista - a dos afortunados - Sagitário. Um dos signos que quer sair da sua zona de conforto e explorar o mundo, este mês vai ter esse ímpeto a dobrar. O sol está a mover-se através da sua nona casa, a da expansão, espontaneidade e sabedoria. É tempo de viajar!



Touro está a atravessar uma fase de mudanças, de superação. Está a afastar-se do que já não lhe "serve" e a pôr a sua mira em algo melhor. Este mês, o Sol vai passar pela sensível quarta casa da casa e da família, o que poderá chamar a sua atenção para alguma da bagagem emocional que tem transportado. Para Balança, pode ser um mês de conclusões e processos que chegam ao fim, com a chegada de um estado de espírito intenso e agitado. Se algo está a drenar a sua vitalidade e a deixá-lo/a exausto/a, pode ser a altura de começar a desprender-se de qualquer coisa que lhe pareça ser a causadora dessa sensação. Arrisque, em prol de melhores tempos.



Junta-se à lista Capricórnio. À medida que o Sol de Leão viaja através da oitava casa de fusão de energias, isso força-o/a a reconhecer o lugar daqueles que ama na sua vida. É hora de estabelecer limites e de investir a energia na gestão das pessoas que poderão estar a monopolizar (demais) a sua vida. Por último, Aquário também poderá viver tensões nas suas relações, em agosto. Vai ser um período de introspeção, pois o Sol está a mover-se através do seu signo oposto, que é Leão. É altura de se olhar ao espelho e focar-se em si, e naquilo que o/a preenche verdadeiramente.