Horóscopo setembro: as previsões para cada signo no amor, saúde e trabalho

Sol em Carneiro

1º decanato - 21 a 31 de março

O mês começa com muita energia vital! A primeira semana será para pôr em prática os seus projetos e ideias e é natural que haja muita troca de ideias nas suas relações, muita argumentação e muitas conversas sobre como melhor dar uso à sua energia.

No amor, poderá ser uma fase de muita comunicação e também novos inícios. É altura de fazer novas escolhas, avançar experimentando, mesmo que ainda não haja a certeza de como tudo de faz, passo a passo vai-se aprendendo.

Pode dar por si a ter que se ajustar a regras que não lhe fazem sentido e isso deixá-la impaciente ou frustrada. Treine o seu espírito negocial. É altura de experimentar novas possibilidades. A partir do dia 10 com o Mercúrio retrógrado em Balança pode haver descobertas e revelações nas suas relações. Deixe tudo escrito e esclarecido.

2º decanato - 01 a 10 de abril

Um mês de arriscar novas ideias, novas experiências e novas aventuras. Pode ser que algumas das portas que abra lhe levem a novos paradeiros e que transformem a sua vida. Quer largar o passado e encontrar novos propósitos e lembre-se, se errar pode sempre recomeçar.

O querer viver a sua liberdade ao máximo pode estar a trazer-lhe alguma ansiedade. Aprenda a trazer alguma reflexão sobre o seu caminho e propósito. Seja líder! Confie em si.

Mercúrio Retrógrado em Balança traz o tema das conversas e das relações ao centro da sua vida. Pode descobrir factos que desconhecia e é altura de trazer muita clareza às suas comunicações e saber escutar. Em questões formais cuidado com a organização de documentos, ter cópias de tudo pode ajudar.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Começa o mês com muita necessidade de beleza à sua volta e pode mesmo estar em contacto com outras culturas que lhe permitem essa frescura. Quanto mais puder aproveitar para ir à praia nada fazer, melhor. Tempo passado na natureza vai fazer-lhe bem.

Está num processo de profunda transformação na área íntimas e profissionais e há uma crise de ação a ter lugar devido a essa mudança de capítulo. É altura de experimentar, correr riscos.

A segunda semana pode ser desafiante em termos de adrenalina, pode ter sensação de demasiados temas na mão e de disparar para todas as direções. Veja o que é a que a sua nova "identidade" escolhe como prioridade e largue o passado, pelo menos aquilo que pode largar. Por outro lado, poderá ter a possibilidade de terminar assuntos pendentes relacionados com a parte profissional ou com algum tipo de documentação.

Sol em Touro

1º decanato - 21 a 30 de abril

Nas suas relações pode ser difícil manifestar o que quer para si. Alguma vergonha e incapacidade de expressão pode estar presente. Nestes casos, escutar o outro pode ser uma ajuda. Ao escutar pode ganhar espaço para manifestar a verdade do que precisa. Em grupos o ricochete de ideias poderá ser demais para si.

Há um terreno fértil para o seu sucesso pessoal neste mês, principalmente na primeira semana. Sente que tem o seu espaço e que nesse espaço pelo menos há paz e calma. Sente-se com direção e estabilidade.

Trazer clareza às interações com os outros relativamente à direção que sente que os assuntos devem tomar pode não ser fácil, tendo em conta os diferentes interesses e necessidades no geral. O final do mês pode trazer a frescura necessária à resolução de conflitos.

2º decanato - 01 a 10 de maio

Há um ambiente propício a investimentos que possam fazer a diferença na sua vida. A ideia é colocar sementes daqueles que serão os projetos estruturantes desta nova etapa.

O seu pensamento está orientado para o pormenor e para a organização. Na segunda semana pode dar por si a deitar fora papéis e a organizar as pastas para o novo ciclo. Quer largar e ganhar espaço.

A segunda quinzena será orientada para o convívio. Mesmo regressando de volta ao ambiente de rotina haverá vontade de relaxar na companhia do outro. Para si esta é uma altura de sonhar para o resto do ano. Pode sonhar, não paga imposto!

3º decanato – 11 a 20 de maio

No início do mês não tem vontade nenhuma de seguir regras e todas as imposições lhe parecem aborrecidas. Está a precisar de se encontrar e de se alinhar com o seu propósito: como me sinto bem? O que me dá boas vibrações? E admitir que sim, que é preciso haver alguma gestão para que possa levar a água ao seu moinho.

As suas relações parecem estar num ponto de culminação. Agora há uma nova forma que têm de tomar. Qual é o próximo passo, para onde se segue o crescimento? Poderá haver momentos de reflexão profunda.

Sente um enorme peso de responsabilidade sobre as suas costas. Acha que o mundo está demasiado pesado. Melhores vibrações na terceira semana do mês pois algo bastante positivo acontecerá que não estava na sua ideia. A Lua Nova a 25 em Balança irá trazer-lhe muitas das respostas que está a necessitar no momento relativamente ao leque de relações da sua vida.

Gémeos

1º decanato - 22 a 30 de maio

Há muitas razões para este ser o seu mês. Não podia ter mais foco nos seus desejos e ter mais estamina para convencer quem está à sua volta de que as suas ideias são de valor. Cuidado com as pressas, precisa de escrever tudo e refletir para ver se há algum, pormenor em falta.

As viagens e trocas culturais estão beneficiadas na primeira semana do mês e na terceira semana do mês. No caso de as viagens serem profissionais poderá ter avanços e boa sorte. No entanto, cuidado com documentos importantes e com o perder de objetos de valor.

No amor o fogo de artificio está no céu e as taças de champanhe transbordam, há uma certa euforia no ar. As conversas podem ser íntimas e de planificação para o futuro. A Lua Nova a 25, em Balança, será perfeita para celebrações a dois.

2º decanato - 31 a 9 de junho

Está numa boa fase para se entregar às boas coisas da vida: massagens, terapias e tudo o que lhe der um sentido de cura e de bem-estar. Também não será despropositado dedicar-se a essas áreas de aprendizagem e fazer de um hobby algo mais, quem sabe?

A Lua Cheia em Peixes a 10, poderá ser muito rotineira e haver demasiada necessidade de atenção ao pormenor. Pode não estar propriamente nessa disposição e isso trazer-lhe uma procrastinação terrível. Estará com motivação para o que lhe der adrenalina e quebras de rotina. Saiba encontrar esse equilíbrio.

A segunda quinzena será o oposto, um frenesim, tudo a acontecer e pouca capacidade de concentração. Se conseguir arranjar forma de gastar a energia extra será uma boa ideia. A última semana será a ideal para passar com crianças e ou de forma criativa. Estará com um espírito brincalhão.

3ª decanato - 10 a 21 de junho

A primeira semana pode ser a ideal para escolhas relativas à casa, a um novo visual ou até a novas características que quer que a sua vida assuma de forma a cultivar o seu bem-estar e autoestima.

No amor a sua relação parece estra estável e em solo seguro. Poderá ser uma fase em que as conversas serão fundamentais para projetos em comum: acertar agulhas em diferenças que possa haver. Cuidado com mal-entendidos. Esta é uma daquelas fases em que é preciso repetir tudo três vezes.

Pode ser um momento de desilusão com o reconhecimento que está a receber ou não receber e essa necessidade trazer-lhe um vazio. Pode haver alguém no seu ambiente que parece receber essa atenção e esse reconhecimento ou ver esse tipo de situação em pessoas perto da sua vida a quem parece que o reconhecimento não chega. A Lua Nova em Balança a 25 será carregada de energia para novos caminhos criativos.

Caranguejo

1º decanato - 21 a 30 de junho

A comunicação nas suas relações pode representar uma crise neste mês. Parece que as pessoas da sua vida só lhe causam insegurança. No entanto com algumas poderá ter uma verdadeira conexão, se for possível total honestidade e autenticidade.

Pode-lhe ser pedida maturidade quando for instintiva e resolver seguir os seus instintos. Pode por isso sentir que não um sentimento de compreensão ao seu redor, de suporte e estrutura. A Lua Nova em Balança a 25 pode trazer novos contornos às suas relações.

As relações no contexto familiar podem por isso apresentar-se como desafiantes! No trabalho e nas finanças pode haver mudanças que interferem com os seus planos e pode sentir um empurrão em direção a novos objetivos. Na vida profissional pode inovar se seguir a sua originalidade e criatividade autênticas.

2º decanato – 1 a 10 de julho

Pode ser uma fase de novas escolhas na vida familiar relativamente a projetos que tenha nesse contexto. Essas mudanças dão-lhe um sentido de maior independência e individualidade. Sente que é importante estar alinhada com o seu propósito.

Ao nível da sua individualidade e vida íntima está farta de não ter voz. Quer ser vista, respeitada e escutada. Quer aprender a dizer o que sente sem sentir que está a magoar o outro. Tanto na vida familiar como profissional será importante a divisão de tarefas de acordo com aquilo em que cada um é melhor.

Na vida profissional, a segunda quinzena, parece ser uma fonte de oportunidades, há novas direções e novas aprendizagens. Tudo o que possa enriquecer o seu sentido de segurança interna e poder pessoal será uma razão para o seu bem-estar. A Lua Nova a 25 no signo de Balança pode trazer-lhe inícios desafiantes mas importantes.

3º decanato – 11 a 22 de julho

Os seus relacionamentos pode apresentar alguma crise no início do mês, faltando uma clareza se estão no passado ou se se inicia mesmo um novo capítulo. No amor pode ter tendência para oscilar entre os píncaros e os rés do chão! Procure o equilíbrio entre sonho e realidade.

Profissionalmente está criativa e com capacidade de comunicação. A partir do dia 10 pode ser demais a comunicação e perder-se nos pormenores. Reveja tudo três vezes e cuidado com as falhas nas comunicações. O trabalho pode aquecer e sentir peso nos ombros, por isso arranje formas de descansar a cabeça.

Talvez devido à pressão que irá sentir este mês poderá equacionar uma mudança de vida. Na Lua Cheia a 10, em Peixes, poderá estar extremamente sensível e intuitiva. Aponte os sonhos nesta noite. Pode ter respostas e ideias novas para si. A Lua Nova em Balança, a 25, poderá trazer-lhe oportunidades.

Leão

1º decanato – 23 a 31 de julho

O mês começa com entusiasmo e criatividade! Se está numa nova relação ela pode agora começa a demonstrar os seus contornos reais. Não sendo uma relação, algo que tenha começado de novo pode agora começar a ganhar forma. Pode também haver uma escolha a ser feita com fé no destino e que lhe saia bem.

A segunda semana de setembro pode trazer-lhe boas notícias nas relações pessoais, no trabalho. Poderá haver um sentimento de vitalidade e de concretização. Pode ter em mãos projetos com os quais se identifica e sentir que estão a ir no caminho desejado.

A segunda quinzena pode ser marcada por dificuldade em escolher modalidades ou hipóteses que lhe sejam apresentadas por haver demasiada informação a ser considerada. Poderá também encontrar competição em alguma área. A Lua Nova a 25 no signo de Balança pode trazer-lhe uma vitória.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Parece que tem sofrido um terremoto! Mas o que realmente interessa permanece e o que que tem de cair, cai. Às vezes são precisas mudanças intensas para podermos evoluir para a nossa melhor versão e nos reinventarmos.

Parece que é altura de afirmar no mundo aquilo a que tem direito. Não se deixar subjugar e também não querer ficar com tudo para si, procurar o equilíbrio é importante. O diálogo pode ser uma ferramenta importante. Este é um mês onde é importante falar várias vezes sobre o mesmo assunto.

A segunda quinzena será marcada por novas experiências. Poderá escolher uma nova formação, começar a ler um novo livro, ganhar um novo interesse na sua vida e que irã ser um desafio para os próximos meses.

3º decanato - 12 a 23 de agosto

O início do mês é marcado por um forte sentido de apreciação estética e se de alguma forma está ligada à beleza poderá ser um mês de ideias fora da caixa e especiais. Na segunda quinzena poderá encontrar algo onde se pode devotar criativamente.

Se sente alguma desmotivação não se renda. Concentre-se no passo a passo, foque-se num dia de cada vez e assuma como prioridade o cultivo do seu bem-estar mental e físico. Pode haver um sentimento de querer encontrar uma função social que a cative e que a conquiste e ainda assim que seja útil ao mundo. Não desista.

É altura de se dedicar a dar forma a novos projetos e novas ideias e vai requerer de bastante disciplina e atenção ao detalhe. Nas suas relações íntimas os pormenores podem fazer toda a diferença.

Virgem

1º decanato - 24 de agosto a 01 de setembro

Se faz anos no primeiro dia do mês! Muitos parabéns!!! Virgem é um dos signos do ano de 2022 com muitas transformações e evolução positiva.

Este mês em particular, poderá ter muito estímulo mental, com conversas, debates, trocas de ideias intensas sobre o que é verdade e não é, sobre o que é apenas exercício mental de ideias e que é realmente palpável. Nessas conversas pode haver rasgos de genialidade e ser inspirada a mudanças de rumo no seu quotidiano.

O final da primeira semana do mês será harmonioso, sentindo-se bem na sua pele e tratando de si de uma forma gentil. Oferecer-se um dia no SPA ou algo que lhe traga bem-estar do corpo e da mente pode ser uma excelente ideia. Até porque poderá ter que descansar das opiniões dos outros nesta fase. Choque de valores pode estar presente em alguns dos seus relacionamentos: a liberdade de um termina quando interfere com a liberdade do outro.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Chegou o mês do seu aniversário! É o mês em que deve dedicar-se a si e ao seu bem-estar! Estar ao seu serviço com gentileza e autoestima. Estas são as palavras do seu mês. Cuidar de si, descansar e amar-se.

Financeiramente pode ter surpresas. Dependendo das sementes que tem plantado, poderá receber dinheiro extra ou poderá gastar dinheiro extra. Tendo em conta que é o mês do seu aniversário, esperemos que seja receber!

Tem tido mudanças positivas e orientadoras de um novo caminho tanto profissional como relacional. Na saúde é tempo de fazer as mudanças necessárias na sua alimentação. Algo que está a comer não lhe faz nada bem, pode também ser um hábito que tem de largar.

Nas relações este pode ser um mês de discussões sobre direções a seguir e com que valores. Pode deparar-se com diferenças muito grandes de ideias, como amar apesar das diferenças? A Lua Cheia em Peixes a 10 vai impactar muitíssimo com a sua psique. Pode ser um dia de revelações ou de exageros.

3º decanato - 12 a 23 de setembro

Muitos parabéns Virgem! É dia de celebrar e gozar a vida!

Alguma disciplina em que se está a debruçar está a dar-lhe entusiasmo e curiosidade para a vida. Sente que é algo que preenche uma lacuna. É tempo de cultivar clareza e leveza, compaixão e autocuidado. Problemas de saúde seus ou dos outros podem estar a eclipsar o seu bem-estar. No entanto sente que há uma estrutura que lhe dá força a fazer frente aos percalços.

A Lua Cheia a 10 no signo de Peixes poderá ser reveladora de novos caminhos ou até de facetas das pessoas com quem se relaciona na intimidade. A partir da Lua Cheia, mas principalmente na última semana do mês, devido ao Mercúrio retrógrado no seu signo pode haver um excesso de detalhes, confusão e falta de confiança, será importante descansar a mente e rever tudo três vezes.

Balança

1º decanato - 24 de setembro a 1 de outubro

Muitos parabéns ao primeiro decanato de Balança! Este mês o céu estrelado está muito focado em si!

As suas relações vão estar no foco: como melhorá-las? Como levar a sua voz autêntica ao relacional? Como ouvir verdadeiramente o outro? Que conversas precisam de estar em cima da mesa? Que relações são para continuar e quais para desligar?

Ao mesmo tempo está envolvida em tantas coisas novas, tanta comunicação que quase não consegue parar e respirar e atenção! Precisa mesmo de parar e respirar! Nas comunicações com os outros e até outras culturas poderá haver diferenças de opinião grandes e conversas que precisam de ser repetidas. O aceitar das diferenças sem julgamento poderá ser importante. As diferenças culturais vão precisar de bastante negociação.

A partir do dia 5 haverá tantos pormenores a ter em conta nos seus projetos, relações e atividades que precisa mesmo de equilibrar espaço a sós com espaço de socialização, de forma a encontrar equilíbrio. A Lua Nova a 25 no seu signo é a sua Lua Nova. Faça um ritual nesse dia para trazer as melhores energias para a sua vida.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

Trata-se de um mês repleto de novas experiências. Pode ser uma recomeçar em áreas mais intelectuais da sua vida. Talvez volte a estudar ou considere essa hipótese. Ao mesmo tempo são tantos pormenores a ter em conta que pode navegar na maionese. Tenha em atenção os detalhes, reveja tudo três vezes: o Diabo está nos detalhes e o Mercúrio Retrógrado acontece no seu signo este mês.

Financeiramente parece que as despesas estão sempre ao virar da esquina. É tempo de poupar para o futuro. Permaneça com atenção a esse aspeto.

Relativamente a questões de saúde, precisa mesmo de cuidar da sua saúde, sua e das pessoas que estão ao seu redor. Traga rotinas saudáveis para todos.

3º decanato – 12 a 23 de outubro

Continua em fase de ajustamentos à sua nova estrutura. Precisa de levar ao mundo as suas ideias e aplicá-las à sua maneira numa cultura em que tudo costuma ser diferente. No meio de toda a loucura não se esqueça de cuidar de si, da sua saúde. A sua vitalidade pode pregar-lhe partidas.

Neste mês tenha em atenção os pormenores e os ajustes nas comunicações. Explicar tudo bem explicado e ter a certeza de que o outro percebeu exatamente o que disse. Tenha em atenção objetos pessoais e faça cópias de segurança do seu trabalho.

Nas relações mais íntimas é tempo de ajustamentos relacionais e de purificação de padrões. Muitas conversas e determinantes podem acontecer.

Escorpião

1º decanato - 24 de outubro a 1 de novembro

Este é o mês de se concentrar em si e nos seus planos para o novo ciclo. Uma pausa estratégica com tudo para organizar: papéis para deitar fora e necessidades da família. Que rotina adotar e por que dieta optar, todo esse tipo de melhoramentos que quer trazer a este novo ciclo.

O tempo é de organização das relações. Há temas a deixar claros e conversas que não se querem adiadas. Decisões a tomar e estratégias a optar. Há valores a conciliar relativamente a novos planos e projetos, as agulhas podem não estar em sintonia. Este é o mês de retiro e observação, de reunião das condições necessárias ao sucesso futuro. O que mais precisa é de sentido de propósito por detrás das suas ações, lembre-se disso.

Lembre-se de ter gentileza no coração e não ter demasiada austeridade. Equilíbrio será preciso.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

As relações que está a atrair de momento lembram-lhe melodias antigas que voltam a passar no gira-discos da sua vida- O rever temas nas relações ajuda a libertar do passado. Há novos valores a pôr em prática e o passado já cá não mora. Gosta da nova pessoa que se revela.

Na saúde pode sentir falta de vitalidade e necessita de pôr em ordem o seu sentido de energia prática de autocuidado e autogestão. A experimentação de medicinas alternativas e de conhecimentos espirituais podem ser de grande ajuda no momento.

A Lua Nova a 25 no signo de Balança pode trazer o fecho de assuntos relacionais e deixá-la livre para novos caminhos.

3º decanato - 12 a 22 de novembro

Setembro chegou. O início do mês parece trazer consigo questões relacionais de decisão. Quer ou não quer? Vai ou não vai?

Criativamente está com poder. As férias foram as necessárias para refrescar a mente, revitalizar e energizar. No entanto o regresso traz também muita informação a circular. Toda a atenção é necessária nas comunicações sejam elas profissionais ou íntimas. Clareza e escuta são necessárias.

Na Lua Nova em Balança a 25 um novo amor pode bater à porta, ou novas relações podem trazer-lhe novas perspetivas. Mentalmente guarde espaço para descanso e introspeção, será um mês com velocidade de temas e ideias.

Sagitário

1º decanato – 23 de novembro a 1º de dezembro

Este pode ser uma fase de crise necessária. O que é verdade e o que não é? Pode estar num período de reflexão, discriminação que se irá acentuar à medida que o mês avança. Ao mesmo tempo pode haver a possibilidade de expressão escrita ou oral dessas ideias de forma a chegar a mais gente.

As suas relações podem trazer desafios por colocarem oposição á ideia que tem de si ou aos seus princípios. Pode ser levado a ter que se explicar de forma que os seus valores sejam entendidos. Por outro lado, pode viver verdadeiras aventuras de conhecimento a pares. Viagens estão privilegiadas.

No amor alguém pode fazer a diferença, não estar à espera, e alguém que nem faz parte dos cânones habituais capturar-lhe o olhar.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

O mês começa com dúvidas para os Sagitários! Quem sou eu e o que serei pode ser a questão. A estabilidade possível não é a desejada e isso pode causar uma insatisfação que custa. As grandes respostas parecem vir das suas viagens e imersões na natureza, onde se sente feliz.

As suas relações vão ser desafiantes. Querem mostrar-lhe novas visões, novas ideias, mas cuidado com discussões devido à falta de escuta. A sua capacidade de comunicação vai ser posta à prova. Evite discussões.

A Lua Cheia a 10, no signo de Peixes, pode trazer confusão e imersão num estado de letargia. Este será um bom dia para retirar-se, cuidar de si e tratar da sua alimentação. No amor pode haver dificuldades de comunicação. Escute e aceite que o outro tenha diferentes valores ou princípios.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Novas aventuras profissionais com novas equipas podem trazer entusiasmo. Amigos podem fazer-lhe boas surpresas e há um sentimento de harmonia com os seus pares.

É altura de cultivar a sua autoestima, tratar de si e libertar-se da necessidade de estar sempre a receber elogios ou sempre a receber reconhecimento. Principalmente nos novos inícios é normal cometermos erros de aprendizagem, passo a passo vai evoluindo, confie. Lembre-se do seu otimismo natural.

A Lua Nova a 25 no signo de Balança pode ser arreliada no que diz respeito às relações. Pequenos mal-entendidos na comunicação podem dar azo a conversas repetidas. Tente escutar com ouvidos de paciência e trazer muita clareza e honestidade às interações.

Capricórnio

1º decanato - 22 a 31 de dezembro

A comunicação na vida profissional pode estar bloqueada, parece estra perante uma crise de liderança e haver dificuldades em encontrar-se uma direção. Poderá sentir melhorias a partir do dia 5 em que maior discernimento e clareza podem estra em ação. Ideias que saiam fora da caixa terão maior taxa de sucesso por oposição às respostas mais tradicionais. Saia da caixa.

Há alguma crise no ar nas suas relações que parece não encontrarem um espaço de equilíbrio. Quem é na relação? O que é que a outra pessoa tem em mente? A Lua Nova a 25 no signo de Balança parece trazer a necessidade de trazer ideias para cima da mesa e conversar-se com tempo e disponibilidade.

O mês pode ser de alguma crise. Tente encontrar espaços onde pode falar à vontade e do coração.

2º decanato - 1 a 10 de janeiro

Começa o mês com a energia nos máximos, quer viver e conviver. Há também trabalho a fazer e por isso mãos à obra, esse é o espírito. Pode continuar a sentir motivação para atirar a seta para os seus alvos. Há vontade de evoluir e de largar as carapaças. A energia será forte nos primeiros dez dias, mas depois terá tendência a diminuir.

Ao nível mais familiar e íntimo pode sentir-se com falta de autoridade. Há um sentimento de mágoa relativamente à sua capacidade de informar os seus desejos ou de ter completa honestidade com o que quer. Pode também sentir um isolamento interno grande, ou incompreensão nas suas relações. Seja o que for é tempo de análise e cura emocional.

No campo da saúde é tempo de análises e de exames e de ver e rever todos os indicadores. É possível que coloque na sua lista de aperfeiçoamentos para o novo ciclo o exercício físico!

3º decanato - 11 a 20 de janeiro

Começa o mês com desejos de novas experiências, viagens e histórias. Apetece-lhe a frescura ao novo e descansar das rotinas. Sente-se rebelde, quer experimentar a liberdade do passado e do peso da rotina.

Pode haver em si uma experiência quase religiosa de paz com o seu passado. Como se neste setembro estivesse a arquivar ficheiros relativos às relações e aos seus temas! Se pudesse apagar com uma borracha, apagava, mas não podendo, há um sentimento de ordem interna que se alcança.

A segunda quinzena de setembro terá um espírito mais leve, mas igualmente organizado. Estará mais no centro a organização da estrutura do ano que se avizinha. A Lua Nova a 25 pode trazer ideias de investimento.

Aquário

1º decanato - 21 a 30 de janeiro

Começa o mês de setembro com um enorme poder e uma enorme possibilidade de sucesso com as suas ideias e perspetivas. Pode haver reconhecimento do seu trabalho. Sente que finalmente está a entrar na linha e há felicidade associada.

No amor pode igualmente experimentar o reacender de uma faísca que há uns meses acendeu e que agora parece estar novamente a luzir. Há otimismo no ar. No entanto, para se envolver terá de ser uma pessoa alinhada pelos mesmos interesses mentais, senão não haverá cola, e sabe bem disso.

O único senão é estra com a cabeça demasiado no ar! Cuidado com coisas ao lume, datas a cumprir e compromissos marcados. Não deite a sorte a perder com pormenores descurados.

2º decanato - 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Este será para si um mês de oportunidades e de muito trabalho. Prepare-se. Tenha calma na sua expectativa de reconhecimento e concentre-se no trabalho dos pormenores, na concentração no que realmente interessa. É altura de definir o seu destino e dar forma aquela que será a sua vida nos próximos anos.

A segunda quinzena será de enorme impacto em projetos que envolvam as suas ideias! Poderá conseguir grandes feitos, mas terá mesmo de arriscar caminhos nunca antes experimentados, por mares nunca antes navegados, atreve-se?

No final do mês, a Lua Nova em Balança, a25, pode trazer-lhe relações que podem vir a ter importância no seu futuro.

3º decanato - 10 a 18 de fevereiro

A vida anda discreta e calma, mas debaixo do silencia há verdades por dizer que talvez sejam incómodas e não há ainda capacidade de as expor. A Lua Nova a 25 no signo de Balança pode expor algum desses desconfortos.

Este poderá ser um mês de alguma passividade e mais orientado para a escrita o tentar perceber como quebrar determinados gelos. Também na vida profissional desenham-se novas ideias, mas a forma ainda não está alcançada e isso pode trazer alguma ansiedade.

O tempo é de recolhimento. Se conseguir arranjar um espaço onde pode falar sobre as suas ansiedades será o melhor.

Peixes

1º decanato - 19 a 29 de fevereiro

Este pode ser um mês de pôr pratos limpos e de alguma confusão nas comunicações em virtude do Mercúrio retrógrado em Balança e Virgem. Muitas das suas certezas podem ser abaladas por dúvidas e questionamentos e por isso será um mês de reflexão e de ações prioritárias.

No amor o quente e o frio podem ser a tendência do momento. Ora completamente em amor ora distante. A 10, a Lua Cheia no seu signo, pode pedir que se retire e encontre um espaço onde possa simplesmente dedicar-se ao seu bem-estar.

Este será um mês para esclarecimentos antes das ações. Procure manter a calma e adiar reações. Tudo o que for dito, guarde cópias e notas. Nas comunicações repita o que o outro disse espelhando as suas intenções e de forma a perceber se entendeu exatamente o que foi dito.

2º decanato - 1 a 10 de março

É um tempo de evolução relativamente ao seu passado. Pode sentir que dá passos em frente, seja na carreira, no amor ou na vida familiar ou simplesmente num sentido individual de propósito.

A segunda quinzena do mês pode servir para grande clareza das pessoas da sua vida, na sua esfera mais íntima. Conversas podem trazer revelações, entendimentos e equilíbrios. Para isso será necessário que escute mais do que fala e que faça as perguntas certas.

Pode haver um sentimento de cansaço quanto às suas rotinas e de perceber que há ainda situações que não pode mudar, mas que há pequenos espaços para inovação. Esses pequenos espaços são as portas da mudança.



3º decanato - 11 a 20 de março

Descortinar o que precisa nas suas relações pode ser tarefa difícil. Sente-se um pouco bloqueada no expressar das suas necessidades e de colocar claramente a soberania em si.

Profissionalmente o sucesso está aí. Tem reconhecimento e sabe que é boa no que faz. No amor podem existir oportunidades principalmente na última semana do mês. Este é um momento em que sonhos se podem concretizar. Terá de colocar o pé firme em terra e ter atenção a detalhes.

A Lua Cheia a 10 será mesmo no seu decanato. Há uma enorme sensibilidade que se pode expressar romanticamente, criativamente, ou simplesmente a descansar. Se se puder retirar será o melhor, fazer um retiro espiritual à sua maneira.