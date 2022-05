Hóroscopo junho: amor, saúde e dinheiro. As previsões para cada signo

Quais são as adversidades que pode encontrar ao longo do mês de junho? E as potencialidades de crescimento pessoal e profissional? Andrea Pereira, praticante de astrologia evolutiva, faz um relato signo a signo e consoante o dia em que nasceu. Conheça alguns dos termos da astrologia no glossário, aqui.





Sol em Carneiro

1º decanato - 21 a 31 de março

É tempo de iniciar ações que lhe tragam um sentido de concretização no mundo. Começará o mês de junho com mais energia e motivação do que nunca, mas cuidado porque também estará mais impulsiva/o do que nunca. Avance com cautela.

No amor e na amizade poderá começar relacionamentos com pessoas deveras diferentes e irreverentes, que poderão mostrar-lhe novos valores e caminhos. Espera-se um mês de exploração e aventura, dado a viagens impulsivas.

A partir da segunda quinzena, modere o seu sentimento de expansão e seja mais cuidadosa/o. O regente do seu signo estará numa conjunção ao arquétipo da ferida interna que cada um de nós tem para curar. Assim, poderá sentir uma maior necessidade de cuidado no que toca a palavras e ações que afetem as suas relações.

2º decanato - 1 a 10 de abril

No início do mês podem surgir perspetivas de novas escolhas ou novos caminhos para a sua vida. Podem ser coisas simples: que livro ler, que desporto fazer, que filme ver ou que novo curso tirar. Não faltará inspiração na hora de escolher.

Neste mês em que Marte e Quíron se aproximarão do seu Sol, os planetas vão levar-lhe ações de cura referentes ao seu sentido de propósito no mundo. Poderá também ter um sentimento de frustração perante a ideia de ser especial num mundo que sente que não está ‘ativado’ e que gostaria de ‘ativar’. Esta ideia será mais forte de 12 a 20 de junho.

A Lua Nova em Caranguejo a 29 de junho vai desafiá-la/o à ação no que se refere a assuntos familiares e amorosos. Talvez seja tempo de partilharem ideias, passarem tempo a conversar e pensarem novas formas de estar.

3º decanato - 11 a 20 de abril

É tempo de oferecer aos outros as suas capacidades de liderança. Pode mostrar-se hábil profissionalmente e ser recompensada/o por isso. Dedique essa capacidade de concretização a algum sonho guardado na gaveta. Se por acaso os temas profissionais se atrasarem, seja proactiva/o e aproveite esse tempo de forma útil.

Nas relações íntimas, assuntos do seu passado podem vir à superfície. Tente não cometer os mesmos erros. Lembre-se que a liberdade de um interfere com a liberdade de outro.

A Lua Cheia em Sagitário, a 14, vai acertar em cheio no seu Sol, com um aspeto positivo. Esta será uma noite em que a sua energia estará expansiva e aventureira. Aproveite.

Carneiro Foto: Bastian

Sol em Touro

1º decanato - 21 a 30 de abril

Começa o mês em grande estilo. Quer cuidar de si, aproveitar a vida e estar com os que ama. Aproveite estes primeiros dias do mês para se pôr no eixo.

Continua a dar cartas na sua criatividade. As pessoas ficam de boca aberta com o seu talento e criatividade. Não seja modesta/o e continue. Projetos do passado podem voltar pelo seu bom desempenho.

A partir do dia 12 de junho poderá fazer limpezas do passado e da tralha lá de casa. Pode querer libertar-se e purificar o ambiente. Há um sentimento de querer despir-se das roupas velhas e criar espaço para o novo. As suas relações podem sentir este vento de mudança. A partir de 21 haverá uma sensação de conforto em estar no lar e em família.

2º decanato - 1 a 10 de maio

Novas relações vêm desafiar os seus valores e as suas visões mais fixas. Deixando-se levar, tudo fica mais leve e até está capaz de apreciar este vento de mudanças e relações mais desapegadas. Os últimos tempos têm-lhe ensinado que por vezes é bom largar.

Poderá querer passar a noite de Lua Cheia na natureza. Fazer alguma atividade diferente, quem sabe um picnic ao luar.

Nas finanças, cuidado com despesas inesperadas. Pense em poupar para alguma surpresa. No geral, este será um mês mais interno, para pensar nos passos a dar a seguir.

3º decanato – 11 a 20 de maio

Começa o mês mesmo com o Mercúrio retrógrado a apontar a mira para o seu Sol, o que quer dizer que terá de redobrar a atenção no seu dia-a-dia. É tempo de descansar mais, de arranjar tempo para cuidar de si. Por outro lado, iniciativas do passado podem ter uma segunda volta ou ter uma segunda chance de concorrer a algo que queria muito! Atenção aos pormenores.

Esta é uma época de maturidade e de assumir responsabilidade sobre todo o tipo de situações na sua vida. Na sua vida profissional há uma preocupação em encontrar os valores corretos para lidar com a autoridade, de forma que esses valores sejam respeitadores da humanidade.

Este pode ser um mês importante para a reformulação da sua vida. Conecte-se com o seu coração e perceba o que realmente quer criar no mundo.

Touro Foto: Bastian

Gémeos

1º decanato - 22 a 30 de maio

No início do mês pode gritar "jackpot"! Algo pelo qual estava à espera já há algum tempo pode acontecer e assim receberá os frutos do seu empenho e investimento.

Um assunto importante vai voltar a estar na ordem do dia para ser resolvido ou comunicado. Isso pode acontecer na Lua Cheia, a 14 de junho, em que temas importantes nas diferentes áreas da sua vida podem ser novamente abordados e vistos com outra perspetiva.

Mais no final do mês, na última semana, cuidado com discussões ou atitudes precipitadas. Aproveite a Lua Nova em Caranguejo, a 29, para descansar no sofá, em família com um bom filme e pipocas.

2º decanato - 31 a 9 de junho

É tempo de celebrar! Deixem a aniversariante passar! Este mês é seu!

Pode haver, por esta altura do seu aniversário, um sentimento forte de quem é e de quem quer ser num próximo um ciclo. Havendo festa, poderá ser em grande com confettis e boa disposição.

Este mês pode ser de concretização de desejos antigos, que há muito estavam para ser cumpridos, dando-lhe uma sensação de cura através da sua realização. Pode haver momentos de grande intimidade, onde essa cura passará pela partilha de desejos muito profundos.

Na Lua Nova a 29 de junho, aproveite para fazer uma surpresa a alguém. Poderá ser um dia muito especial.

3ª decanato - 10 a 21 de junho

É o seu aniversário! É o seu aniversário! Parabéns!

A sua família e/ou amigos podem preparar-lhe uma surpresa da qual não estava mesmo nada à espera. Profissionalmente podem aparecer oportunidades que voltam a estar em cima da mesa e serão boas para si!

Tem sentido alguma desilusão com a vida profissional, por sentir que tem de fazer demasiados sacrifícios. Também a imperfeição humana pode por vezes criar exaustão. Tente descansar mais e passear na natureza para recarregar baterias.

A Lua Nova, a 29 de Junho, trará conversações importantes. Os pontos serão colocados nos "is" e um novo ciclo estará pronto a começar.

Gémeos

Caranguejo

1º decanato - 21 a 30 de junho

É o seu aniversário! Parabéns! É tempo de rebolar na areia e dançar!

O início desta nova volta ao Sol será um período bastante reflexivo, em que os seus valores estarão na ordem dos seus pensamentos. Que valores ter quando se expressa emocionalmente com o outro, que valores ter quando tem de se afirmar no mundo. Mesmo financeiramente, como lutar assertivamente pelo valor que merece pelo seu trabalho? Por aquilo que considera justo? Pode ser um tempo de luta por valores que acha mais corretos, no seu mundo, na sua família, nas suas relações.

Por altura da Lua Cheia, a 14 de junho, poderá ter de lidar com as dores de alguém, amparar e proteger alguém da sua área de influência e intimidade. O seu lado protetor virá à superfície. No final do mês, a 29, a Lua Nova estará perto do seu Sol, o que vai ajudar este novo ciclo a arrancar cheio de energia!

2º decanato – 1 a 10 de julho

Será que tem tido amizades coloridas? Úrano e Vénus em sextil ao seu Sol podem trazer-lhe cor nas relações em vários sentidos. Pode haver leveza, boa disposição e pouco enfâse em regras ou compromissos. Quer levar a vida emocional com tempo e sem dramas.

Individualmente, pode sentir que por vezes se quer afirmar no mundo e não consegue, como se se metesse na casca.

Poderá também ser um mês de encontrar dores antigas relativas à esfera familiar para que possa passar por um processo de cura. Pode sentir que a sua família não lhe dá o apoio e segurança de que necessita e refletir sobre como encontrar essas forças internas dentro de si.

3º decanato – 11 a 22 de julho

As responsabilidades no trabalho e/ou familiares estão a apertar-lhe a gravata! Sente que precisa de ter uma dose extra de paciência para jogos de cintura e para se adaptar. Temas antigos voltam a estra em cima da mesa para serem revistos. Vai ter sucesso.

Ao mesmo tempo, emocionalmente, está com uma sensibilidade muito grande e, nesse contexto, pode haver alguém que lhe chega ao coração de outra maneira e que crie uma vontade de proteger e cuidar. Poderá sentir um maior instinto cuidador.

Na Lua Cheia, a 14, fique em casa a cuidar de si. Precisa de criar um ambiente de ninho e de se restaurar a diferentes níveis. Pode ser que não fique sozinha/o! No amor uma relação leve, mas significativa, pode tornar-se mais importante.

Caranguejo

Leão

1º decanato – 23 a 31 de julho

O início do mês começa com um sentimento de irradiação! Sente-se a brilhar! Há intensidade e alegria a pairar no ar. Com o passar dos dias, pouco a pouco vai normalizando!

Até ao dia 21 de junho pode sentir que o fator comunicação no trabalho está muito enfatizado e com muitos detalhes e burocracias para tratar. Mais para a última semana do mês, terá tempo para se concentrar na família e nos seus do coração.

Podem ser tempos de grande criatividade no seu ambiente familiar! Pode até ter vontade de ter um filho pela alegria e criatividade que isso lhe suscita!

2º decanato - 1 a 11 de agosto

As suas relações podem ser desafiantes. Como se a/o obrigassem a questionar quem realmente é, ou quem realmente o outro é. Pode haver uma sensação de insegurança e até de ameaça.

Está a passar pela influência de Úrano, um processo de transformação de valores, deve ganhar objetividade para o facto de cada pessoa ter o seu caleidoscópio de influências e de cada um ter o seu próprio mundo. Com a influência de Quíron, essa aprendizagem pode fazer com que se liberte de imensas responsabilidades perante os outros e ao mesmo tempo poder experimentar outras dimensões do seu ser.

No amor, as palavras de ordem são deixar ir e deixar entrar. A porta está aberta para os dois sentidos. A Lua Cheia a 14 será poderosa para si!

3º decanato - 12 a 23 de agosto

Tem sentido falhas de comunicação? Pode ter situações para resolver até por volta do dia 18 de julho, nomeadamente aos níveis profissional e familiar. Haverá tendência para sentimentos de pressão, mas aprenderá a a lidar com situações de intensidade. Reconheça o mundo e a estrutura do outro, também reconhecendo e dando voz à sua. O segredo está na forma da comunicação.

O segredo para manter o seu bem-estar nesta fase da sua vida, será encontrar tempo para se focar naquilo que a nível interno lhe dá mais sentido, profundidade e paz. Poderá ser estar no meio da natureza, poderá ser algo que lhe estimule a criatividade, poderá ser exercício físico ou um dia no spa. Descubra o que é. A Lua Cheia, a 14, será benéfica para esses momentos de acolhimento e carinho.

Leão

Virgem

1º decanato - 24 de agosto a 01 de setembro

É possível que esteja com vontade de avançar com alguma situação nova na sua vida e sinta que precisa de maior clareza. Sente um otimismo no ar e uma enorme vontade de ser impulsiva/o, mas há um processo de negociações e de ajustamentos que dá trabalho.

Ao mesmo tempo, nas suas relações, a questão dos valores, do certo e do errado, podem estar em cima da mesa. Será que a sua ética a está a bloquear na sua ação? Nem todos pensam da mesma maneira. Comunique e encontra as diferenças.

No dia 18 pode sentir que finalmente algo se revelou e resolveu. A partir de 21 vai poder cruzar as pernas e colocá-las num sítio elevado para seu descanso. Parece que vai suspirar de alívio com alguma coisa.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Este é o mês indicado para ir ao médico, fazer tratamentos de beleza e tratar de questões pessoais, relacionadas com o seu trabalho interior e psíquico. Precisa de se por no eixo!

O regente do seu signo tem estado retrógrado e o Sol em Gémeos tem dado muito que falar, tratar e trabalhar! Pode sentir-se a andar de um lado para o outro sem parar. É tempo de parar. Financeiramente, os ventos podem ser positivos.

A partir do dia 10, no amor e na amizade, poderá haver um sentimento de vitalidade e frescura! Uma leveza bem-vinda. A imagem é um pouco a de beber um cocktail na praia ao final do dia, ou um pôr do sol com gargalhadas descomprometidas. A Lua Cheia, a 14, pode ser de descanso e intimidade acolhedora. Está mesmo a precisar.

3º decanato - 12 a 23 de setembro

Pode estar dividida/o entre optar pela total liberdade, seguir os seus impulsos, ou ser condicionada/o por quilo que é mais aconselhável.

Há bons acordos que pode fazer nesse caminho. Situações que se lhe serão colocadas através de amigos poderão ser muito benéficas. A partir do dia 3 de junho acordos e contratos vão mesmo avançar. Sente um frio na barriga? Na Lua Cheia, a 14, faça um jantar com quem mais ama e celebre.

Alerta para as suas relações: não está a ver as pessoas com clareza! Talvez porque os sentimentos lhe toldem as vistas. Pode ser que aconteçam momentos de alguma confusão ou ilusão nesta área. Por outro lado, pode ter vontade de ter atos de compaixão para com os mais necessitados.

Virgem

Balança

1º decanato - 24 de setembro a 1 de outubro

Há tanta energia no ar que às tantas podem saltar faíscas e algum conflito surgir, mesmo de forma inusitada! Isto mesmo no início do mês, e depois tudo acalma.

Nas suas interações ao longo de junho pode aperceber-se de várias situações das quais ainda não estava completamente informada/o. A influência de Júpiter pode trazer-lhe clareza e verdade sobre diferentes situações e pessoas.

A Lua Cheia em Sagitário, a 14, pode trazer-lhe uma noite de luar com amigos e com conversas siderais! De 14 a 18 será um período de grande trocas de ideias e pode haver profunda satisfação na intimidade e nas conversas do coração.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

No início do mês, poderá sentir-se a cuidar do outro. Alguém pode precisar da sua atenção e cuidado e, dependendo da sua disponibilidade, isso pode ser agradável ou demais.

Em termos relacionais tem vontade de abraçar o mundo: comunicar, sair, discutir ideias e conviver. No final da 1ª quinzena pode ir ao encontro de pessoas com demasiada energia e alguma dessa energia poderá ser bastante conflituosa. Tente perceber as necessidades dessa pessoa e se não for possível, adie a conversa para outro dia.

Financeiramente, quer poupar, mas parecem sempre haver imprevistos. Tenha paciência e vá amealhando onde pode. É mesmo tempo de poupar. Será muito possível que até ao dia 18 de junho tenha questões burocráticas para tratar e resolver.

3º decanato – 12 a 23 de outubro

Começa o mês com um sentimento de estrutura: "Estou no ápice de alguma coisa", poderá pensar. Ao mesmo tempo, o caminho que se avizinha é ainda pouco claro, e precisa de alguma paciência e motivação para abraçar as novas responsabilidades. Cuidado com os detalhes, os pormenores, tenha atenção.

A Lua Cheia em Sagitário, a 14, vai ser vivida com um brilhozinho nos olhos e muita energia comunicativa! Na última semana do mês pode haver muita adrenalina no ar, cuidado com a agressividade alheia, não dê corda.

Na vida amorosa, pode sentir alguns bloqueios. Na última semana, a vida íntima pode ser intensa, devido à energia sexual da oposição de Marte ao Sol.

Balança Foto: Bastian

Escorpião

1º decanato - 24 de outubro a 1 de novembro

Este início do mês pode chegar com sentimentos de bloquei. Pode faltar-lhe energia para situações em que gostaria de ter muita energia. Porventura terá de treinar a paciência. Lembre-se que o truque é encontrar um sentido profundo para as coisas.

Até ao dia 18 pode sentir a sua capacidade comunicativa um pouco bloqueada. Faça um esforço de adaptação pelo bem comum e o desbloqueio acontecerá.

A partir de 21 de junho vai sentir-me melhor, com mais vitalidade e boa disposição! Até porque vai ter mais tempo para estar com a sua família e pessoas queridas, que é mesmo o que lhe apetece.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

Oportunidades inesperadas podem acontecer através de situações inesperadas. De repente está no caminho certo e não sabia. Este pode ser um tempo onde vai ter de usar imensa criatividade e ela parece estar disponível.

Em termos de saúde, armas a postos para cuidar de si. Tem-se descuidado e pode ser que isso se faça sentir. Não descure. Na segunda semana pode ter uma enorme tentação de atacar gelados, com a influência de Vénus poderá render-se aos prazeres dos sentidos.

No amor, os astros alinham-se a favor de intensidade e paixão. Aproveite as boas energias venusianas.

3º decanato - 12 a 22 de novembro

Começa o mês com troca de ideias fundamentais para o seu futuro. Parece que nestas conversas se vão decidir diferentes temas desde os pessoais aos profissionais.

Continua a ser forte a sua travessia em direção à maturidade e ao assumir das responsabilidades do seu destino. É tempo de ação e de construir a sua estrada em direção ao Sol. Com a ajuda de Neptuno, os deuses estão do seu lado.

Na segunda quinzena o seu destino amoroso pode mudar. Na Lua Nova, a 29, haverá uma profunda reflexão sobre que desejos levar avante e o que escolher no próximo ciclo lunar.

Escorpião

Sagitário

1º decanato – 23 de novembro a 1 de dezembro

Questões financeiras podem estar no centro dos seus pensamentos no início do mês. Mas também questões de valores. O que realmente quer escolher para a sua vida? Pode haver um sentido de bloqueio. É tempo de se deixar adaptar às circunstâncias e de entrar numa fase de maior clareza.

Ao mesmo tempo pode estar no meio de um importante recomeço que incluirá viagens ou uma expansão dos seus conhecimentos! A 18 de junho pode haver um culminar de conversações em torno deste novo empreendimento, iniciativa, viagem ou estudos!

A 22 pode iniciar-se um novo ciclo de pessoas na sua vida. É provável que conheça alguém que deixe uma impressão benévola em si.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

Financeiramente gostava de estar melhor até porque podem surgir imprevistos de que não estava à espera. Por outro lado, em termos das suas relações, está tudo muito vivo! Muitas comunicações, muitas trocas e muita diversão.

Sentirá que o seu interesse em tudo o que são filosofias alternativas pode aumentar. Terá interesse em encontrar o seu centro e cuidar de si de corpo e alma. Se essa for a área da sua profissão, estes podem ser bons momentos para a sua carreira.

A segunda quinzena pode ser marcada por uma grande motivação para seguir em frente com o seu propósito! Pode estar mesmo entusiasmada/o.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Junho poderá representar uma fase de escolha de carreira ou reflexão sobre possíveis novos caminhos. Devido à quadratura do Neptuno talvez exista alguma confusão quanto a possíveis ações em direção a novos rumos. Sentirá um pouco mais de clareza a partir do dia 18.

No final do mês, com a Lua Nova a 29, é possível que tenha um sentido mais definido sobre onde colocar as suas fichas. Vai sentir-se mais confiante e com mais energia.

Com Vénus a entrar em Gémeos, vai conhecer mais pessoas e descobrir novas ideias que podem inspirar novos caminhos.

Sagitário

Capricórnio

1º decanato 22 a 31 de dezembro

Novos inícios trazem adrenalina, excitação, mas também muita necessidade de contornar desafios e ainda novas aprendizagens.

No amor, a excitação estará também em níveis elevados. Espere o aparecimento de novas iniciativas amorosas ou o reacender de uma já existente.

Em termos profissionais, novas rotinas, novas formas de estar e até diferenças culturais podem estar a interferir com o seu sentido de disciplina e segurança. Seja o mais flexível possível e adapte-se. Mais tarde poderá dar o seu contributo.

2º decanato 1 a 10 de janeiro

Financeiramente pode estar a atravessar uma das suas melhores fases. A influência de Úrano no seu mapa está a trazer-lhe investimentos originais e possíveis golpes de sorte nas áreas financeira e profissional. No entanto, pode sentir que o ramo em que está a trabalhar não faz jus ao seu sentido de propósito no mundo.

Vénus e Úrano juntam-se nos céus e vão influenciar o seu Sol trazendo-lhe bons momentos com amigos e na intimidade. Leveza e boa disposição podem estar na ordem do dia no mês em que começa o verão.

No que se refere à sua saúde, esta é uma boa altura para fazer exames e análises. A influência de Quíron no seu mapa sugere que deve ter mais ações relacionadas com a sua saúde e bem-estar. Cuide de si.

3º decanato 11 a 20 de janeiro

As suas ideias têm tido impacto no seu mundo profissional. Parece que se tem dedicado a temas que são mesmo do seu campo de conhecimentos e a sua mente tem estado aplicada. É possível que a sua capacidade de iniciativa e ação tenham dado nas vistas. Na área profissional parece haver uma estrelinha a brilhar para si.

No amor, a segunda quinzena pode trazer um sentimento de maior compromisso. Parece que o seu coração está animado com alguém.

Existirá uma vontade de tomar a iniciativa mais vezes, mas pode haver alguma insegurança. Aposte na criatividade e na boa-disposição.

Na Lua Nova, a 29, arranje forma de incluir exercício físico na sua rotina, pois a quadratura de Marte ao Sol pode trazer-lhe muita energia e precisa de ter forma de a canalizar.

Capricórnio Foto: Bastian

Aquário

1º decanato 21 a 30 de janeiro

Está a adorar esta sua fase de expansão em novos territórios, mas sente que tem de trabalhar para ter mais recursos financeiros e terá de pôr mãos à obra.

As suas amizades podem contribuir para momentos chave neste mês de junho. A partilha do bom tempo e de conversas podem animar os seus dias. Novas amizades podem trazer um contributo importante para a sua vida, daqueles que mudam o destino.

A entrada de Vénus em Gémeos a 22 é muito benéfica para si. Novos interesses surgem na sua vida, experiências inéditas e filmes, livros e conversas interessantes preenchem os seus dias. O amor também pode entrar e ficar.

2º decanato 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Tem sentido uma ansiedade a permear a sua vida. Que construir uma estrutura sólida e parece que a terra está a tremer. A influência de Úrano está a incentivar uma ação construtiva e inventiva que passa também por técnicas que façam com que fique mais no corpo. Exercício físico é muito importante, mas também precisa de técnicas que acalmem a mente.

Nas suas relações pode sentir algumas interferências. Procure não tomar decisões precipitadas, pois pode haver interpretações erradas dos acontecimentos. Pode até ser uma boa altura para reatar algumas relações se se aperceber que uma reação do passado terá sido exagerada. Melhor momento para relações será a última semana.

Quanto à saúde, sem dúvida que está a precisar de tomar conta de si! Mãos à obra.

Aquário Foto: Bastian

3º decanato 10 a 18 de fevereiro

Tem sentido muita responsabilidade e o Mercúrio retrógrado não tem sido bom para si! Alguns erros e algumas confusões, alguns atrasos, podem tê-la/o deixado com os nervos em franja. Essa energia ainda está um pouco presente no início do mês.

A responsabilidade é o nome do meio deste ano de 22! O Saturno vai estacionar em cima do seu Sol e por isso é altura de dar estrutura ao seu propósito no mundo, fazer as escolhas que mudam o seu passado e que serão importantes para o seu futuro.

Nos relacionamentos pode ser altura de dar o nó ou passar para a próxima fase. Mudanças nos relacionamentos podem estar a dar trabalho e criar algumas crises de crescimento.

Peixes

1º decanato 19 a 29 de fevereiro

O mês começa com uma harmonia simpática no ar. Há leveza e inspiração, suavidade no trato, no contexto das suas relações. Na verdade, sente que uma fase da sua vida está a chegar ao fim e há uma certa paz em relação a isso.

É altura de preparar o terreno para o novo que aí vem. Fazer uma terapia, organizar umas sessões de coaching ou outro tipo de trabalho interior com o qual tenha sintonia.

Neptuno, o regente do seu signo vai começar o seu período em marcha rés. Pode ter vontade de estar mais em atividades de relaxamento, de reflexão e onde a sua imaginação possa ter espaço. Há mais uma atitude de deixa andar.

2º decanato 1 a 10 de março

A sua vida parece um filme de ação. Há muita coisa a acontecer e isso exige a sua concentração e capacidade de resolução de problemas em modo on. Com o Mercúrio retrógrado as pessoas parecem não entender as coisas à primeira.

O verão já a chama, a si e aos seus. Terá momentos revitalizantes de convívio e há uma certa alegria no ar e até mesmo oportunidades de convívio na natureza. Pode iniciar novas relações que trarão aquele colorido que lhe estava a faltar.

Em termos profissionais poderá haver uma certa crise devido à resolução de situações pendentes. Situações que preferia que já não fizessem parte da sua vida, mas que ainda têm de ser tratadas e culminadas. Pode acontecer o mesmo em algumas relações íntimas.

3º decanato 11 a 20 de março

A sua mente explode com os seus sonhos e depois sente que eles se esvaziam como balões. É o efeito do Neptuno sobre o seu Sol a ensinar-lhe o que é essa natureza sonhadora e como caminhar com os pés na terra lembrando que tudo acaba por ser real, com tudo o que esa realidade implica.

Início do mês terá de tratar de papelada e de assuntos que parece que não andam para a frente! Respire fundo, no final tudo resultará! A partir do dia 3 as coisas ficarão mais fáceis e a partir de dia 18 poderá suspirar de alívio.

No amor, a Lua Cheia, que estará em Sagitário no dia 14, poderá trazer algumas revelações, conversas elucidativas. Tome atenção para poder levar a água ao seu moinho!

Peixes Foto: Bastian