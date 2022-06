Horóscopo julho: amor, saúde, dinheiro e trabalho. As previsões para cada signo

Carneiro Foto: D.R

Carneiro

1º decanato - 21 a 31 de março

Novos inícios resultam em alguma insegurança. Há a necessária aprendizagem através do erro e da reação ao erro. Aprenda a lidar com essa vulnerabilidade e permita-se aprender com o resultado das suas experiências.

Nas relações mais íntimas ou familiares pode ser desafiada/o a ser mais sensível. Até que ponto a sua impulsividade fere a sensibilidade dos outros? Até ao dia 5 de julho pode estar mais agressiva/o. Melhorias na comunicação a partir de 19 de julho. A Lua Nova em Leão trar-lhe-á novas ideias para entrar em ação!

Este mês, as atividades físicas vão ser promotoras de uma enorme energia vital que poderá beneficiar tudo e todos à sua volta. Será um mês com muita energia.

2º decanato - 01 a 10 de abril

Um mês com muita energia disponível, mas também de paradoxos emocionais, ou seja, de desejos contraditórios. O truque poderá passar por utilizar a sua força de forma a que esta circule, não se deixando levar pela frustração das contradições.

As duas primeiras semanas poderão ser desafiantes no equilíbrio entre independência emocional e compromisso, a Lua Cheia a 13 vai trazer-lhe a consciência da dificuldade de equilibrar trabalho/casa ou rotina/autenticidade.

Profissionalmente, novas ideias podem surgir, principalmente no final do mês. Estas novas iniciativas poderão dar resposta à sua necessidade de encontrar algo especial para si.

3º decanato - 11 a 20 de Abril

Começará o mês com um poder magnético para atrair o que mais precisa, mas tem de se alinhar internamente com o que realmente lhe faz falta. Estas energias podem ser expressas ao nível sexual e íntimo. Pode ser uma boa fase para jogos de competição ou tempo ao ar livre onde muita energia é gasta.

Em termos profissionais pode ser uma fase de culminar de ideias onde sentirá realizado o seu propósito no mundo. Pessoas que não vê há algum tempo podem voltar a estar na sua esfera e temas de conversa antigos voltam a estar no topo da atualidade.

Na Lua Cheia, a 13, pode sentir necessidade de estar mais com os seus botões de forma a perceber o que quer e o que sente. Pode querer ter autoridade e sentir que é difícil ser assertiva. Na Lua Nova em Leão, a 28, algo original pode começar na sua vida.

Touro Foto: D.R

Touro

1º decanato - 21 a 30 de abril

A vida está a desafiá-la/o a trazer o seu propósito ao mundo de novas maneiras, que quebram completamente a sua rotina e isso para si nem sempre é fácil, mas está a gostar da ideia de eliminar o passado. Lembre-se que mesmo aquilo que não dá certo está a orientá-la para o seu caminho.

Há boas influências para a estabilidade na vida amorosa, principalmente na primeira quinzena. Atividades novas e originais com pessoas diferentes podem trazer novas aragens.

A Lua cheia em Capricórnio, a 13, pode trazer-lhe um forte instinto de sobrevivência e também uma necessidade de se expressar no mundo. A caminho da Lua Nova em Leão, a 28, será boa ideia fazer coisas que lhe recordem a infância.

2º decanato - 01 a 10 de maio

Novas situações estão a germinar na sua vida, no trabalho, nas amizades e nas relações amorosas. São faíscas, algumas pegaram fogo, outras não. Esteja atenta/o a novos ambientes e situações que fujam ao habitual. A 13 de julho, na Lua Cheia, poderá tirar benefício dessas novas paisagens.

A segunda quinzena pode ser marcada por situações imprevistas. Poderá ser uma viagem que oferece imensa diversidade e diferença, como poderão ser situações financeiras inesperadas. Procure manter alguma estabilidade interna porque externamente a energia é forte.

A Lua Nova em Leão, a 28, pode trazer-lhe uma paixão avassaladora. Também poderá acontecer uma profunda transformação material na sua vida.

3º decanato – 11 a 20 de maio

Prepare-se para sentir um espírito de libertação e alinhamento com valores que a fazem sentir-se quem realmente é e que podem direcioná-la/o para aquela que é a vida que tem mesmo de viver. Este período pode gerar controvérsia devido ao receio das mudanças que se avizinham. Abrace o desafio.

Este será para si um mês de ação na sua vida material. Tente não resistir à mudança pois estes são tempos em que mesmo o que parece que não devia estar a acontecer, é na verdade um presente escondido.

A Lua cheia em Capricórnio, a 13 de Julho, será bastante reveladora das mudanças em questão por isso fique atenta/o.

Gémeos Foto: D.R

Gémeos

1º decanato - 22 a 30 de maio

Durante a primeira quinzena do mês poderá sentir que está a resolver ou fechar situações, o que trará uma certa estabilidade. Muita comunicação, muitas questões a resolver, mas haverá fluidez. A segunda semana poderá trazer maior agitação no que se refere a burocracias, datas e questões.

A última semana será dedicada ao bem-estar nas suas relações. Convívio e charme estarão na sua lista de prioridades. Vai poder gozar o verão e ter momentos de relaxamento, sempre com estilo.

A Lua Nova em Leão, a 28, pode trazer aquela oportunidade de fugir para bem longe, vai saber bem, aproveite!

2º decanato – 31 de maio a 9 de junho

O mês começa consigo a distribuir palavras de afeto pelos que mais ama. Sentirá vontade de passar bons momentos, aproveitar os prazeres da vida, sobretudo na primeira semana de julho.

Na vida profissional poderá sentir que há muita tensão à sua volta. O facto de haver tanta diversidade de ideias e de formas de ver o mundo levam-na a querer ser mais intuitiva e não tão racional.

A última semana será aquela semana para descansar de todas a trocas de ideias anteiores, mal-entendidos e burburinhos! Poderá mesmo arranjar formas terapêuticas para desanuviar de tanta pressão mental.

3ª decanato - 10 a 21 de junho

Este poderá ser um mês harmonioso para este decanato, estando presente uma sensação de responsabilidade consciente, uma genuína sensação de bem-estar nas suas relações e no seu trabalho.

Ao mesmo tempo vê chegado o tempo de se sentar consigo própria/o e por alguns pontos nos "is", quer perceber o que precisa na sua vida neste momento. Não arranje desculpas.

A segunda quinzena oferecerá maiores oportunidades para gozar a vida, ter aventuras e explorar o mundo. O ambiente em família será vivido com boa disposição e vai também querer descansar muito.

Caranguejo Foto: D.R

Caranguejo

1º decanato - 21 a 30 de junho

Está numa fase em que deve dar o próximo passo na sua evolução, fechando um ciclo de novos inícios. Tem de mudar de nível e aprender a ganhar estabilidade no que realmente quer. Esse é o seu desafio. Acredite nos seus valores.

Financeiramente pode sentir algumas trepidações e por isso deve fazer planos de forma a alcançar uma maior segurança. Na segunda semana poderá compreender melhor o que quer fazer em relação à sua vida material.

Na segunda quinzena estará mais no seu elemento! Mais relaxada, mas se calhar a querer tudo à sua maneira. Atenção a imprevistos nas suas relações, uma palavra errada pode cair que nem pedra e cortar que nem faca.

2º decanato – 1 a 10 de julho

Parabéns, Caranguejo! Dia de receber mimos e prendas e se puder rebolar na areia ainda melhor! É tempo de balanço sobre as necessidades que ficaram por cumprir nesta última volta da Terra em redor do Sol! Faça listas e planos para o próximo aniversário.

Pode ser um mês cheio de entusiasmo e com acontecimentos completamente fora da caixa, promotoraes de mudanças subtis de destino! Olhos abertos. A Lua Nova a 28 vai ser especial! Brilho no olhar! Guarde um bom look para esta noite!

Nas suas relações íntimas pode-lhe faltar a coragem para dizer ao que vem: do que necessita numa relação, que tipo de compromisso quer e o que entende por compromisso. Faça-se ouvir.

3º decanato – 11 a 22 de julho

Parabéns! Há um verdadeiro sentimento de festa! Serpentinas e alegria! Este sentimento vai manter-se ao longo do mês. A 13 de julho a Lua Cheia estará em pleno sobre o seu Sol, por isso vai ser mesmo a rainha/rei da festa onde quer que vá.

Em termos profissionais pode achar que precisa de um pouco mais de liberdade e menos responsabilidade.

No amor pode estar a viver uma relação ou a ter um laço que remete para o seu passado ‘kármico’. Situações que reconhece do seu passado podem surgir, mesmo que seja ao nível emocional. Cuidado para não repetir os mesmos erros relativamente a medos e inseguranças.

Leão Foto: D.R

Leão

1º decanato – 23 a 31 de julho

Parabéns a esta leonina de julho! Ainda com olhos de Caranguejo, mas já com coração de Leoa!

Se é mãe/pai, pode sentir que os seus filhos estão com molas nos pés: saltitões e irrequietos. Pode sentir alguma dificuldade em manter a ordem em casa. Não tendo filhos, pode sentir esta energia como um sentimento irrequieto no alcançar do seu destino pessoal ou amoroso, o querer que as coisas avancem! A Lua Nova, a 28, traz-lhe frescos novos inícios.

O seu dia de aniversário será de uma enorme intensidade! Por isso passe-o perto do mar onde possa dar uns bons mergulhos. Adivinham-se amigos a dizerem o quanto a/o adoram e isso vai fazê-la/o sentir-se vista/o e apreciada/o! O amor poderá ser escaldante!

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Este é o mês em que se vai aperceber que tem de arriscar e dar o passo em direção aos seus sonhos no mundo. Fazer as parcerias necessárias para ir em frente. Só assim vai deixar de se sentir bloqueada/o.

Há no geral um sentimento de expansão e boa disposição. O verão é a sua praia e vem dar resposta a uma necessidade de cura e descanso que estava a chamar por si. O Leão a estender-se ao Sol e a fazer o seu ‘autoamor’.

A segunda quinzena será a melhor para trocas afetivas, celebrações e convívios. Estará mais no seu elemento e as ideias a fluir com todo o seu carisma. A entrada do Sol no seu signo a 22 vai trazer-lhe poder. A Lua Nova no seu signo, a 28, vai trazer-lhe clarividências no que diz respeito às relações.

3º decanato - 12 a 23 de agosto

O amor no início do mês tem tendência a ser intenso. Se a paixão está numa boa fase, o coração pode ganhar asas e haver muita química no ar. Se a tendência está mais virada para o conflito então respire fundo e vá para a praia nadar! Gaste a energia.

As muitas responsabilidades da sua vida estão a obrigá-la/o a encontrar um cantinho de paz dentro de si. Aprender a desligar do frenesim do mundo e focar-se no seu próprio equilíbrio interno. Ensine os outros a terem as suas próprias responsabilidades.

Questões de saúde estão na ordem do dia. Atenção a problemas de ossos e sistema imunitário. Na segunda quinzena viagens trazem necessidade de adaptação a novas culturas, ou pode ter essa influência no dia-a-dia.

Virgem Foto: D.R

Virgem

1º decanato - 24 de agosto a 01 de setembro

No início do mês pode sentir a sua mente mais capaz, mais ágil e eficaz! Há um sentimento de estar pronta para a ação e de que ninguém a para. Poderá ser um mês entusiasmante com experiências fora da caixa e amizades muito especiais.

No que diz respeito à saúde tenha cuidado com doenças de viagem, picadas de peixe-aranha e alergias. Na bolsa de viagem leve tudo o que precisa para situações surpresa.

Na última semana do mês, novidades em família podem trazer um espírito criativo à superfície! Novas amizades podem mostrar novas formas de estar, novos interesses e ideias que expandem horizontes.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Está orientada para ficar em família. Relaxar no meio da intimidade, com comida e boas histórias. É o que lhe apetece, principalmente no início do mês. Relações que lhe dêem muito que pensar tenderão a ser mais afastadas.

Situações imprevisíveis no seu meio ambiente logo no início da semana dar-lhe-ão jogo de cintura no que se refere a ter que dar uma resposta rápida e adaptada. O que para si é um bom treino. Depois da primeira semana tudo se torna mais fluído.

Em questões de saúde está a precisas de cuidar de si. O stress e a ansiedade deste final de ciclo profissional podem ter deixado marcas. A segunda quinzena será a ideal para relaxar com banhos de sol e mar. A natureza é a sua melhor medicina.

3º decanato - 12 a 23 de setembro

Há tanto a acontecer. No trabalho há um sentimento de bloqueio, tem de atravessá-lo, respirar fundo e tratar do que há a tratar pelo bem de todos. É a pessoa certa para o fazer. Na família assume o mesmo papel e por isso é consigo que todos podem contar.

Pode enfrentar momentos de muita energia logo no início do mês, mas também de grande desapontamento. Tem grandes sonhos e os seus ideais são difíceis de pôr em prática. Se a energia for colocada no seu bem-estar espiritual, conseguirá grandes feitos e é tempo de ser grande, sonhador(a) e poderosa/o.

Aproveite a Lua Cheia de Capricórnio, a 13, para usar a sua energia física da melhor maneira: dançar, fazer amor, brincar! O que for!

Balança Foto: D.R

Balança

1º decanato - 24 de setembro a 1 de outubro

Este decanato pode atravessar uma crise de ajustamento ao mundo, parece que todos falam línguas diferentes e ninguém se entende. Relativamente a finanças pode sentir que não dá para tudo e gostaria que desse. É altura de poupar para fazer face a eventuais imprevistos no final do mês.

Nas suas relações íntimas, algumas questões mais delicadas podem surgir. Pode sentir-se insegura na partilha dos seus pensamentos mais profundos ou sentir que oscila nas opiniões de um momento para o outro: quer uma coisa e depois outra. Ao mesmo tempo, há coisas que quer muito fazer para pôr as relações a caminhar na sua direção. Esteja atenta ao outro e perceba qual o melhor momento para trazer o seu mundo à baila.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

Sente-se muito emocional, mas distrai-se com conversas e vida social. Está à procura de uma seta que indique um novo caminho, uma direção que lhe encha mais a alma. Aprenda a transformar em palavras aquilo que sente e chegará a uma mais conexão com o outro.

A última semana será um desafio às suas relações: explicar o que quer de forma que os outros entendam será complicado. Esteja à escuta dos desejos do outro, respire e diga os seus desejos. Não ceda à tentação de ceder só porque sim.

A Lua Nova, a 28, vai trazer-lhe equilíbrio nas relações assim como acordos em temas importantes. Vai sentir-se levada em consideração. Na saúde, apesar de se sentir melhor, não se descure!

3º decanato – 12 a 23 de outubro

Há um poder especial em si neste início do mês. Ideias fluem e os outros sentem o seu carisma e admiram as suas capacidades.

Por outro lado, pode sentir que anda a dar demais e que o seu propósito no mundo está um pouco saturado. As emoções querem ser sentidas e há dificuldade em sintonizar-se com as forças mais inconscientes. Por um lado, quer largar tudo, por outro lado não sabe bem porquê e o que colocar em que lugar.

A Lua Cheia, a 13 vai, trazer-lhe essa possibilidade de expressão emocional de que tanto está a precisar. Conversas necessárias vão trazer-lhe alinhamento interno. O amor, de alguma forma, vai sossegá-la/o.

Escorpião Foto: D.R

Escorpião

1º decanato - 24 de outubro a 1 de novembro

No início do mês pode não se reconhecer, pois o seu lado mais sombra poderá estar ativo. Uma impulsividade que não sossega, uma neura introvertida apenas a dar sinal de que tem de perceber de que é que está realmente a precisar. Escreva o que pensa no papel e transmita a terceiros depois do dia 5. Por outro lado, pode sentir esta energia como uma enorme necessidade de intimidade e sexualidade intensa.

A segunda quinzena será bem mais tranquila. O convívio em família será doce e íntimo, como gosta. Um porto seguro para o seu descanso. Se está num relacionamento amoroso, a partilha dos prazeres da vida será intensa. Se é solteira/o, poderá sentir-se tranquila/o consigo própria e com os que mais ama.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

Estar em família nunca foi tão bom. Adora o verão e passar momentos perto do mar com as suas pessoas preferidas.

Pode ser uma fase em que conhece novas pessoas fora do seu círculo habitual, há muito que não sentia uma mudança de paisagem tão grande. Identifica-se com este novo ambiente que parece ter vindo para iniciar um novo ciclo relacional. Na segunda quinzena é possível que surjam situações de alguma intensidade. Fique mais na escuta e mantenha-se calma/o.

A saúde continua a chamar por si. Não descure! Faça exames, cuide da sua alimentação, trate de si.

3º decanato - 12 a 22 de novembro

Sente que tem muita responsabilidade na sua família. A nível profissional é responsável por dar forma aos seus objetivos e sente-se ainda um(a) menina/o por dentro quando sabe que tem de ser adulta/o e crescer.

No início do mês poderá sentir que o que quer não está propriamente a acontecer e há uma certa frustração. Como se tivesse algo engasgado. Estará melhor na segunda quinzena quando as relações vão estra harmoniosas e a fluir!

No geral há encontro de diferentes culturas, de diferentes formas de pensar e algum ajustamento a fazer. É tempo de ser criativa/o e de sonhar! Na última semana pode ter revelações trovão. É tempo de mudança.

Sagitário Foto: D.R

Sagitário

1º decanato - 23 de novembro a 1º de dezembro

Está a atravessar um momento de boa sorte profissional. Tem sucesso e parece que as suas novas iniciativas continuam a provocar elogios. No entanto, apetecia-lhe maior estabilidade e não tanta adaptabilidade e está a ver se encontra esse meio termo.

A Lua Nova, a 28, pode trazer novidades no campo amoroso. Parece que os ventos estão a favor de novas relações no seu caminho este verão. Por isso, prepare-se interiormente para novas oportunidades no amor.

Quanto à rotina mais estável que gostaria de ter, tenha calma, seja receptiva/o, e adapte-se à situação do momento. Mais tarde terá a oportunidade de mudança que deseja.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

Está a dar novos passos numa nova vida e ainda nada está seguro. Sente-se a andar em arames, mas algo lhe diz que a experiência vai corre bem. Confie na sua intuição.

Tudo o que for relacionado com filosofias orientais, novas formas de cura e de desenvolvimento pessoal está a atraí-la/o e a servir de farol. Tudo parece fazer sentido e gostaria de aprofundar mais.

Nas suas relações pode encontrar pessoas com que irá ter conversas extremamente interessantes e que vão responder muito à sua necessidade de pôr diferentes conhecimentos por palavras. No amor podem achá-la/o paradoxal e não saberem bem o que esperar. Pode dar por si a atrair pessoas emocionalmente inseguras e dramáticas.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Começa o mês numa enorme excitação e frenesim mentais! Algo está a deixá-la/o entusiasmada/o! Sente que a vida lhe sorri e o seu otimismo habitual está amplificado.

Nas suas relações verifique sempre a sua perceção da realidade, pois pode não ver as coisas com clareza e tirar conclusões que mais tarde perceberá que foram precipitadas. Pode haver boas influências no amor, mas mantenha os pés na terra.

A Lua Nova, a 28, chegará com um olhar renovado sobre o panorama da sua vida. Há novas ideias a pairar e boa disposição para as colocar em prática, acima de tudo aproveitar o verão e descansar.

Capricórnio Foto: D.R

Capricórnio

1º decanato - 22 a 31 de dezembro

Outras culturas estão a trazer-lhe instabilidade, a fazer tremer o seu chão, a sua segurança. No entanto, sente que este tipo de ajustamento que terá de fazer é para o seu bem e para o seu crescimento, equilibre-se na ponta dos dedos. Já sabia que ia ser periclitante.

As novas aventuras da sua vida estão a trazer-lhe trocas divertidas e alguma sorte na vida profissional. Vai ser desafiada/o a ser criativa/o de uma forma em que até se vai sentir receosa/o. Terá mais do que uma tentativa, vá por tentativa e erro.

Na Lua Nova, a 28, as suas amizades podem deixá-la/o perplexa/o. Notícias que chegam até si podem interferir com a sua realidade.

2º decanato 1 a 10 de janeiro

Começa o mês com muitas interações, muitas trocas, muitas delas bastante intensas. Sente que a sua vida está parecida com uma montanha-russa, com muita quebra de rotina e muita aventura. As pessoas que vai conhecer este mês são profundamente estimulantes.

Problemas de saúde podem incomodá-la/o. Também uma vontade de procurar a sua própria individualidade, descobrir quem é pode apertar-lhe o coração. Novas iniciativas a acontecerem na última semana vão abrir-lhe o caminho e acalmar essa ânsia.

A Lua Nova, a 28, vai trazer sorte na vida amorosa. Vai gostar de estar com quem está e, se é solteira/o, pode ser que alguém lhe desperte mais do que um mero interesse.

3º decanato -11 a 20 de janeiro

Está no início de uma nova etapa na sua vida. Sente que tem muito para aprender e isso está a entusiasmá-la/o por um lado, mas ao mesmo tempo a dar-lhe um sentido de proatividade quando ainda não há muito para fazer.

No amor, espere acontecimentos, mas nada de propriamente novo. Queria algo mais intenso e parece tudo muito leve. Este novo ciclo de vida requer a sua total concentração e criatividade. A borboleta está a sair do casulo e precisa de ganhar a força para tal.

No final do mês sentirá mais energia e vitalidade.

Aquário Foto: D.R

Aquário

1º decanato - 21 a 30 de janeiro

O ambiente familiar pode estar a saturá-la/o e a limitar-lhe os movimentos. A sua necessidade de liberdade e rebeldia pode estar criar desconforto. Há, porventura, a necessidade de encontrar um equilíbrio, um ajustamento. Uma das portas é a sua segurança financeira que, deve ser restruturada.

A folha branca ou o comboio sem destino parecem-lhe formas de dar asas à sua necessidade de estímulo mental: quer criar, conhecer e desbravar. Algumas novas amizades feitas nestes últimos tempos são as ideais para a acompanhar. A segunda quinzena será repleta de ideias e movimento, como gosta!

Os aquarianos vão ter, neste mês, grandes descobertas internas! Serão explosivas. A Lua Nova em Leão, a 28, dará uma força interna para começar de novo no âmbito das relações.

2º decanato - 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Pode estar num pico de criatividade e a terminar de dar forma a processos criativos e intelectuais que têm ocupado o seu tempo. Finalizar é sempre mais difícil, mas há um sentimento de disciplina que pode ser ativado.

O seu verão poderá ser marcado por uma vontade de exploração intelectual e cultural. Confie nos seus instintos e expanda os seus conhecimentos. Poderá haver interesse em tudo o que é alternativo.

Nas relações afetivas, pode sentir-se nervosa/o e desconfiada/o. Ao mesmo tempo que sente que as finanças se descontrolam um pouco. O exercício físico será importante para equilibrar a eletricidade mental.

3º decanato 10 a 18 de fevereiro

Dar o nó em diferentes áreas da sua vida pode tornar-se numa situação real, tanto no amor como nos planos material e profissional. Parece que está a fechar acordos com o mundo que a rodeia. Por um lado, há sem dúvida o peso da responsabilidade, por outro sente-se a crescer.

A segunda semana será mais de descanso e de recolhimento, vai deixar que sejam os outros a navegar o barco enquanto dá mergulhos e apanha banhos de sol.

Este mês poderá ter um pouco de estabilidade para se reorientar para os próximos meses. A Lua Nova em Leão, a 28, trará qualquer coisa de refrescante para a sua alma, ideias do outro mundo podem surgir.

Peixes Foto: D.R

Peixes

1º decanato - 19 a 29 de fevereiro

Apesar de sentir um pouco de confusão quanto aos próximos passos a dar, sabe que quer paz e que quer que tudo fique bem nas suas relações. A falta de perfeição no mundo desampara-a/o, mas novos inícios trazem alento à sua vida.

Nos planos material e profissional pode ter algum golpe de sorte. Algo criativo e inesperado pode iluminar o seu mês.

Há um espírito de reflexão a ganhar lugar na sua vida. Parece estar numa fase de algum vácuo existencial. O barco está a descansar no meio do oceano e a paisagem é calma e em breve chegarão mudanças. Eventos neste mês podem dar uma ideia do que essa mudança será.

2º decanato - 1 a 10 de março

A família tem estado no centro das suas emoções. Muita sensibilidade e vulnerabilidade no ar. As necessidades de uns e de outros parecem-se cruzar num ricochete e há muita troca de ideias e por vezes pouca escuta e isso baralha-a/o.

As vidas profissionais e amorosas parecem estar novamente presas no mesmo ponto e isso dá-lhe uma sensação de moleza e de falta de ação. São pontos de reflexão interna para si.

A Lua Nova, a 28, dar-lhe-á oportunidade para se refrescar e sentir muito mais leve. Haverá uma harmonia que se restabelece e que lhe dá aconchego e bem-estar. A última semana do mês será como uma brisa no meio de um verão tórrido.

3º decanato - 11 a 20 de março

Comunicar com clareza no início do mês poderá provar-se difícil. Pode sentir que tem de explicar tudo devagar. No entanto espere por golpes de sorte ao nível profissional, alguns bem inesperados.

Neste tempo em que parece que a sua fé está a ser testada, pode, na realidade, concretizar alguns sonhos! A Lua Cheia em Capricórnio, a 13, será muito virada para a casa e para as emoções familiares.

A Lua Nova de 28, em Leão, dar-lhe-á o fogo para novos inícios na escala material e também nas relações afetivas. Mudanças de destino estão na calha.