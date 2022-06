Horóscopo. Os signos mais "party animals”

Caranguejo é uma presença comum nos mapas astrais dos mais dados à festa! A amizade e a partilha parecem ser as grandes motivações deste signo, que procura a noite como refúgio, sobretudo pelo convívio entre amigos. Entusiasma-se com os brindes e o sentimento de partilha emocional. Assim como o piscar do olho a alguém com quem surge empatia, ou o descobrir de uma nova sinergia na pista de dança, parecem ser os grandes atrativos. A conexão emocional é o que mais atrai os Caranguejos para a festa, principalmente se essa for debaixo do brilho da lua, o regente do signo. Cantarolar as músicas de sempre com os que lhe são mais chegados pode muitas vezes encerrar a noite ao nascer do Sol.

Lado a lado na disputa pelo pódio vem Gémeos. Já este não perde uma oportunidade para dar corda a uma conversa e gastar a inesgotável energia mental. Adora a diversidade na noite. Para um Gémeos não interessa quem és, de onde vens e para onde vais: quanto mais curiosidade o outro suscitar mais interessante é. Ainda me lembro nas minhas noites "à antiga" de encontrar um rapaz que era do signo Gémeos, com ascendente em Gémeos e Lua em Gémeos, encontrava-o em diferentes locais e sempre com roupa diferente. Ou seja, a ideia de assumir diferentes personalidade e de interagir com a mesma diversidade de personagens é o que atrai este arquétipo para as luzes notívagas.

O terceiro pódio é difícil de decidir. Arrisco no Leão. Esse vai ser o Relações Públicas, o DJ, o que lidera de alguma maneira uma faceta da experiência em que todos os outros são meros participantes. O Leão brilha e o que o atrai na noite é essa possibilidade de desfilar, pousar e partilhar amor. A festa deverá ter muito estilo e ele, ou ela, irá até cumprimentar pessoas quando está a atar o atacador ou a pedir mais gelo na sua bebida. Estar ao lado de uma Leoa ou Leão pode ser um pouco entediante a não ser que sejamos o recetor do seu carinho e atenção. Neste terceiro degrau dos três primeiros cabe o Aquário. É aquele que paga bebidas a todos e que não deixa ninguém ir embora. Conquista a pista e, se passa das medidas, já ninguém se admira. Quem tem amigos aquarianos, sabe para o que vai! Há, no entanto, vários tipos de Aquário: o lobo solitário, o que só se dá com grupos muito específicos e o conquistador das pistas e dos balcões (falo da última estirpe).

Por fim, não podemos deixar de dar não uma, mas duas menções de honra. Aqueles que não ficam nos três primeiros, mas que, efetivamente, merecem um destaque. Falamos do Capricórnio e do Sagitário. No primeiro caso, a sua vida intensa, de trabalho, família e de extrema responsabilidade, precisa, frequentemente, de um escape. Para os capricornianos a noite é "la vida loca" - abrir a carteira e esquecer passado e futuro. Podem ter das noites mais incríveis para partilhar. No caso dos sagitarianos quando gostam de festa, gostam mesmo e são capazes de dedicar as suas vidas, inclusive, a organizá-las.

Naturalmente, que todos os signos terão uma forma de celebrar a vida e de festejar. Ficaram aqui aqueles que no "laboratório astrológico" se mostraram mais ativos e que não adormecem nas horas.