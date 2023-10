Horóscopo de novembro. Touro, Virgem e Capricórnio

Elemento Terra

Touro

1º decanato - 20 a 30 de abril

O início do mês será dado a sentimentos intensos na esfera da intimidade, com demonstrações afetivas mais expressivas do que o habitual. A partir da segunda semana, haverá temas sensíveis a debater e, por isso, use delicadeza e calma de forma a promover um espaço de confiança. A lua nova a 13, no signo de Escorpião, trará a necessidade da diversidade na intimidade, desafiando alguns dos seus valores.

Na vida profissional reina a estabilidade e o trabalho é reconhecido, trazendo prosperidade. É tempo de apostar nas poupanças e nos investimentos de futuro.

A lua cheia a 27, no signo de Gémeos, trará inúmeras relações ao seu dia-a-dia, trazendo alguma crise no sentido de se adaptar às diferentes formas de ser de cada grupo ou pessoa, sendo que é provável que estejam em causa diferentes culturas. Fisicamente, sentir-se-á com pouca vitalidade, o que tenderá a dificultar as interações. Tente focar-se nas diferentes necessidades, fazendo um esforço para se ajustar ao que é pedido de si.

2º decanato - 1 a 10 de maio

A primeira quinzena do mês trará a possibilidade de confronto nas suas relações devido a novos desejos que podem não estar completamente em consonância. Uma das partes da relação pode sentir-se não vista e isso causar um forte desequilíbrio. A energia impulsiva tem tudo para levar a atos e palavras que mais tarde se desejariam retirar, por isso atenção. Havendo a possibilidade de expressão positiva dos aspetos em causa, este poderá ser um momento de grande união de esforços em nome de objetivos comuns. A sexualidade será intensa em casal e a paixão estará forte. O aspeto também tem tudo para se expressar em questões financeiras, traduzindo-se no início de um novo investimento que traga alguma ansiedade pela impulsividade da decisão.

Na esfera profissional, todas as áreas que impliquem criatividade estão beneficiadas, sendo uma fase de avanço neste campo. Mais difíceis as áreas que envolvem relações com outras culturas, nesse tipo de relações tem tudo para vivenciar alguma crise de comunicação.

No contexto familiar, esta será uma fase construtiva de mútuo suporte. Projetos em conjunto têm tudo para acontecer e momentos de diversão estão privilegiados. No que se refere a questões de saúde, os astros apontam para uma última fase relativamente a cuidados que tem tido relativamente ao seu cuidado pessoal ou tratamentos.

3º decanato – 11 a 20 de maio

O mês começa com um sentido de estética apurado e dirigido ao ambiente envolvente. Tem tudo para receber presentes ou um convite para jantar inesperado. Bons amigos dão o ar de sua graça. As conversas serão inspiradas e ideias muito diferentes tenderão a surgir nas suas conversas, seja flexível.

A partir do dia 10 os astros apontam para uma energia muito irrequieta e para a qual deverá estar desperto/a no sentido de evitar situações de potencial instabilidade. Nas suas relações uma palavra errada pode ter consequências inesperadas. Apesar da influência astral ser algo errática, há espaço para influências positivas ligadas a um sentido de liberdade muito grande, com experiências originais e irreverentes. No entanto adverte-se para uma atitude cuidadosa. A lua nova a 13, em Escorpião, trará um novo ciclo, em que carregará consigo menos ansiedade.

Nos últimos dias do mês, notará que temas antigos das suas relações vêm à superfície, trazendo alguma crise. Disponibilize-se a ver as mesmas situações com outros olhos e tenha maior capacidade de escuta dessas necessidades que estão por responder.

Virgem

1º decanato - 23 de agosto a 1 de setembro

A 4, tem tudo para sentir que a vida está a puxar por si mas o pulo que obriga a dar causa vertigens por parecer precipitado e até forçado. Contas por pagar e responsabilidades por assumir terão tudo para trazer um sentido de urgência para uma mudança de vida. Mesmo que se sinta com tudo em ordem o sentimento de responsabilidade é grande.

Na segunda semana do mês os astros apontam para a necessidade de lidar com documentos e burocracias, havendo algum tipo de crise relativamente a estas obrigações, nem que seja por darem alguma dor de cabeça. Há no entanto espaço para algum sentido de humor e atividades que usem energia física.

A 27, na lua cheia em Gémeos, se puder, faça deste dia um templo de autocuidado, havendo energias complexas em ação nesta última semana do mês e em particular neste dia. Reduza ao máximo as suas atividades e tenha em mente o seu bem-estar e saúde. As energias em causa apontam para conflitos e alguns problemas que terá ao longo do mês a expressarem-se com maior intensidade.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Está numa fase de exploração de diferentes possibilidades na sua vida profissional e deverá manter um espírito de abertura para a experiência/erro, nesta fase, sem esperar por grandes resultados. No entanto, os astros apontam para sucesso nestas novas iniciativas. Em termos de carreira, há ainda necessidade de ficar no que dá segurança e no que corresponde às necessidades da sociedade, mesmo que isso implique algum esforço e cansaço.

No amor, há boas energias em ação, com espaço para descontração e harmonia. Se nos planos houver a vontade de ter filhos este será um momento propício para dar o passo em frente.

Em questões de saúde, esta é uma fase mais complicada em que deve ter cuidado com tudo o que diz respeito à circulação e coração.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

O mês tem tudo para começar com boa energia e convívio com pessoas que lhe dizem muito. Toda a parte material está beneficiada e terá uma daquelas vontades de mudar tudo em casa, com decoração renovada.

No amor há condições para o cor-de-rosa ou para o azul escuro, dependendo das circunstâncias. Se o ambiente for de romantismo, trará momentos especiais a dois, mas a mesma energia também se pode expressar com alguma desilusão entre expectativas e realidade. A lua nova a 13, em Escorpião, tenderá trazer a resolução de questões essenciais e a transmutação de medos necessários para passar a uma nova fase.

Na vida profissional, é tempo de ajustamentos aos valores do lugar onde trabalha, enquanto realinha o seu destino com algo que lhe dê mais sentido. Nesta área tem medo de cometer erros e de depois não voltar atrás, com algum congelamento. Pense que é sempre possível ir fazer ajustamentos pelo caminho. Lembre-se de se conectar com a sua visão original das coisas e de aplicá-la no mundo.

Capricórnio

1º decanato 22 a 31 de dezembro

Novembro tem tudo para ser próspero e com boas energias. Há aspetos que apontam para a sua vitalidade em alta, assim como um espírito geral de otimismo. Projetos que tiveram início em maio passado terão agora um segundo impulso, ou serão agora visíveis os resultados dessa primeira fase de trabalho e investimento.

Na intimidade, parecem ter lugar alguns jogos de poder que se manifestam na dinâmica da relação, tendo algum rasto de ressentimento não expresso e que se vai acumulando ao longo do mês. Será útil tornar consciente o que se passa para que não haja problemas mais graves, resultantes de medos e inseguranças. A lua nova em Escorpião, a 13, trará muitas dessas questões à superfície e será importante desbloquear a comunicação passinho a passinho, sem grandes pressas. A lua cheia a 27, no signo de Gémeos, aponta para melhorias na comunicação ao nível dos afetos. Pode também ser o caso de culminar projetos, viagens ou cursos. Será uma altura de capacidade de se ajustar ao que é pedido de si, com mestria nos pormenores.

2º decanato 1 a 10 de janeiro

O mês arranca com criatividade, sentido de humor e irá chamar a atenção para o seu trabalho devido a essas qualidades. Nos afetos, a intimidade irá também beneficiar desta energia confiante, bem-disposta e com intensidade quanto baste. A partir de 22, tenderá a sentir que há valores nas suas relações que não estão em linha e haver por isso uma energia de ressentimento e frustração a interferir. Talvez queira aprender a ter maior flexibilidade e essa atitude não ser assim tão fácil de conquistar. Concentre-se nos passinhos pequenos e em dar um de cada vez.

Financeiramente, os aspetos mostram fluidez e projetos que correm bem, no entanto sente que gostaria de mostrar mais autoridade e algo estar a falhar nesse sentido. Por outro lado, há uma quantidade de stress que tem de aprender a gerir e é para si difícil alcançar essa mestria.

No que diz respeito à saúde, há ações que têm de passar a fazer parte da sua rotina, de forma a tornarem-se hábitos e não lembranças que tem de vez em quando. Cuide de si, principalmente em rotinas que promovam escape ao stress.

3º decanato 11 a 20 de janeiro

O mês arranca com uma vontade imensa de aproveitar os prazeres da vida e "abrir os cordões à bolsa". Serão bons dias para estar com quem mais gosta. Haverá espaço para os temas do coração e até para um romantismo fora do comum.

A lua nova a 13, no signo de Escorpião, marcará o início de um novo projeto que tenderá a envolver um investimento elevado, gerando por isso alguma ansiedade. Também na intimidade, prevê-se um novo ciclo apaixonado e com um conhecimento o mais profundo de ambos.

Nos últimos dias do mês, temas antigos relativos a padrões cristalizados na sua forma de se relacionar vêm à superfície, para que possa quebrar esses padrões de comportamento para agradar o outro e aceitar o desafio da autenticidade, mesmo que isso traga alguma saída de tom. Está numa fase em que tem de optar pela sua individualidade ou por pensar nas consequências das suas decisões no contexto das suas relações. Os tempos são de encontrar esse equilíbrio, mas também não deixar de seguir o seu instinto e paixão.