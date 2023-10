Horóscopo de novembro. Caranguejo, Escorpião e Peixes

Elemento Água

Caranguejo

1º decanato - 21 a 30 de junho

As emoções fluem no campo amoroso e familiar, havendo condições para um ambiente acolhedor. Atenção apenas para emoções não expressas que têm tudo para causar silêncios desconfortáveis. O trabalho será o de expressar as suas necessidades emocionais sem apontar dedos. Se for capaz disso, o ambiente será fluído e positivo.

Na área profissional há condições para o sucesso, principalmente se a sua profissão está ligada ao relacional e à empatia de alguma maneira. Boas influências para quem trabalha no campo comercial. Nas suas relações pessoais, sente que o seu ego está mais forte e que consegue resistir melhor às intempéries da vida. Está a preparar a estrutura da sua vida para futuras transformações.

A última semana aponta para alguma crise, nomeadamente na lua cheia a 27, no signo de Gémeos, terá mais vontade de estar em casa no seu cantinho mas será requisitada/o para estar no ativo, com um papel importante no centro de várias relações e movimentações.

2º decanato – 1 a 10 de julho

O amor pode ver o início de um novo ciclo na primeira quinzena do mês, havendo condições para uma intimidade cheia de paixão e otimismo para o futuro a dois. Nas questões financeiras, vêem-se novos projetos no horizonte, que apesar de trazerem alguma ansiedade, são prometedores. Nas questões profissionais, os astros apontam para que siga os procedimentos normais, mesmo que isso represente seguir rotinas com as quais não se identifica. Aconselha-se a que procure casos de sucesso ou pessoas com mais experiência para se inspirar.

Na saúde, aconselha-se alguma supervisão em tudo o que esteja relacionado com o sistema reprodutor e respetivas hormonas. No campo mais emocional, os astros apontam para a consciencialização de que nem sempre se coloca em primeiro lugar, nomeadamente nas questões que envolvem temas familiares. Essa consciência tem tudo para trazer uma necessidade de cura da criança interna.

3º decanato – 11 a 22 de julho

O amor está no ar. Há faíscas que se tornam fogo a partir do dia 10 e as circunstâncias indicam que uma amizade se torne algo mais sério. Financeiramente, haverá tendência a gastar mais do que estava a prever, por isso sabendo de antemão, terá uma oportunidade para se conter. A lua nova a 13, em Escorpião, levará a um mergulho em emoções profundas e a um novo ciclo de compromisso na intimidade.

No geral, sentirá que terá de encontrar um equilíbrio entre as exigências das suas relações e as suas necessidades pessoais. Financeiramente continua a haver boas perspetivas e está com originalidade e criatividade para encontrar novas fontes de rendimento.

A segunda quinzena trará esperança, motivação e energia para as causas da sua vida. Sentido força para lutar e conquistar o que mais deseja na sua vida. Mesmo a fechar o mês, nas suas relações, dará por si a agir de acordo com inseguranças antigas. Serão dias importantes para quebrar a insegurança e agir com a sua verdade, custe o que custar.

Escorpião

1º decanato - 23 de outubro a 1 de novembro

Parabéns, Escorpião! O mundo é fã da sua lealdade e profundidade, assim como da sua capacidade de entender as emoções mais intensas e sombrias.

O início do mês virá com surpresas servidas de bandeja. O ambiente será de festa e de expressões de afeto intensas. Financeiramente, tem tudo para receber boas notícias. Esta será uma fase de maturidade e capacidade de construção, onde se denota uma maioríssima confiança nas suas capacidades.

Ao nível profissional, os astros apontam para novos começos e para muita informação a ser apreendida, trazendo alguma crise na última semana do mês, nomeadamente na lua cheia a 27, no signo de Gémeos em que terá de gerir muita informação, precisando de separar o que é relevante do que é supérfluo.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

Parabéns, Escorpião! Precisamos todos da sua capacidade de metamorfose e de transformação da sombra em luz e da sua enorme capacidade de lealdade.

O início do mês tem tudo para ser dado a golpes de sorte na carreira, estando no lugar certo à hora certa. A sua perspicácia e capacidade de ação, mas também empatia, chamarão a atenção. A sua criatividade e sentido de humor estão num ponto elevado, sendo possível alcançar metas interessantes devido a esta disposição.

Está com uma energia intensa que o/a levará a iniciar novas ações no mundo, novas relações e que poderá trazer um magnetismo sexual fortíssimo. No entanto, em simultâneo, essa energia tem tudo para atrair conflitos, por isso evite ambientes tóxicos.

O mundo exigirá muito de si neste mês, gerando alguma crise no sentido de gerir a sua vitalidade. Apesar de estar com imensa força e energia, tenderá a sentir que está a exagerar na adrenalina. Saiba encontrar o equilíbrio entre descanso e atividade, encontrando espaço para se nutrir, seja com uma massagem o com outro tipo de autocuidado.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

Muitos parabéns Escorpião, este é o seu mês! O mundo precisa da sua capacidade de questionar, indagar e aprofundar os mistérios da existência!

A primeira semana do mês será excitante ao nível das ideias que lhe vão passar pela cabeça ou nas conversas que tiver com os outros. Tenderá a ter grandes intuições. Conversas íntimas e importantes tenderão a surgir na primeira semana do mês. As comunicações estão poderosas e privilegiadas a todos os níveis.

A partir do dia 10 terá de ter em atenção todo o tipo de interações, pois há uma tendência explosiva a influenciar as suas relações. Os astros apontam para dificuldade em aceitar limitações ou medos inconscientes que tendem a vir à superfície. Evite ambientes problemáticos. Na possibilidade de uma manifestação positiva dos aspetos em causa, algo completamente surpreendente pode acontecer na sua vida, dando azo a um ciclo completamente novo na sua vida. A lua nova a 13, em Escorpião, estará imbuída desta energia e trará um novo ciclo com muita libertação emocional.

A segunda quinzena será marcada por uma inspiração para grandes ideais e novas metas. Sentirá uma maior proatividade e motivação para os seus afazeres e relações.

Peixes

1º decanato 18 a 29 de fevereiro

No dia 4 é possível que sinta um forte avanço na usa vida em questões profissionais ou familiares, esse avanço tem tudo para ser acompanhado por eventos que o impulsionam, de forma que dê um passo maior do que quele que estava à espera de dar.

No amor, alguma crise tem tudo para assolar as relações. Será necessária comunicação para enfrentar as diferenças e muito cuidado para escapar às conversas necessárias. Precisará de dar espaço para ouvir as necessidades reais da pessoa com quem se relaciona e não impor o que acha que deveria ser.

A partir de 22, tenha em atenção as relações com autoridades ou superiores de alguma maneira, ou no caso de estar em posição de autoridade, à relação que estabelece com aqueles que estão às suas ordens. A lua cheia a 27, em Gémeos, trará um ponto alto relativamente a estes problemas. As relações com filhos ou pais estão sublinhadas e chegar a um acordo sobre as regras que fazem sentido para os dois lados será uma boa ponte diplomática. Na lua cheia encontre espaço para o seu autocuidado, fazendo uma massagem ou algo que lhe traga essa qualidade de relaxamento.

2º decanato 1 a 10 de março

No geral, está numa fase em que procura começar um capítulo da sua vida com novos valores mas que parecem difíceis de ser implementados. Trata-se de um tempo que exige paciência e confiança nos passinhos pequenos. Ainda assi, neste mês sentirá diferenças, pois estará com maior otimismo.

Quanto à vida amorosa, o amor tem tudo para estar no ar e numa fase mais inicial, seja o amor romântico, seja o amor por um filho, ou por uma causa. As influências astrais apontam para emoções fortíssimas no ar. No caso do amor romântico haverá magnetismo e intimidade.

Na sua vida profissional, no caso de esta estar ligada à cura de alguma maneira, ou à estética, será uma nova fase para si, em que algo novo se começa a desenhar e a prometer um novo ciclo. A lua nova a 13, no signo de Escorpião, tem tudo para ser um marco de viragem nesta nova perspetiva de futuro.

3º decanato 11 a 19 de março

A vida romântica experimentará alguns condimentos no início do mês, havendo condições para romantismo e momentos a dois com conversas envolventes. A mesma energia pode-se expressar em matérias de bom gosto e estética, sendo uma boa fase para procurar inspiração na criação de ambientes à sua volta. A partir do dia 10 adivinham-se momentos intenso na intimidade, estando a paixão favorecida. Amigos têm tudo para se tornar algo mais. A lua nova a 13, em Escorpião, trará consigo um ciclo de intimidade renovada e profunda.

A segunda quinzena será marcada por uma motivação extra para com os seus objetivos tanto profissionais como ao nível dos seus autocuidados. Os seus ideais serão motores para a sua energia.

Mesmo a fechar o mês, relações do passado, de todo o género, tendem a surgir das brumas com crises que ficaram por resolver, ou situações do presente poderão acordar temas de relações antigas, de forma que possa usar dos seus novos recursos para resolver crises antigas. A chave será aceitar essa imperfeição da realidade, sem dramas, e com muita paciência e respeito por si e pelas partes envolvidas.