Horóscopo de novembro. Gémeos, Balança e Aquário

Elemento Ar

Gémeos

1º decanato - 21 a 30 de maio

A primeira quinzena do mês será propícia a complicações com papéis e burocracias. Assegure-se de que tem tudo em ordem pois os astros apontam para complicações. Serão necessários cuidados em todo o tipo de conversas, principalmente as mais formais. Ainda assim terá o seu charme e carisma a jogar a seu favor em todo o tipo de relações.

A partir de 22 novas relações que tenha, novos projetos, novos cursos que esteja a tirar, vão exercer alguma pressão no sentido de colocar a sua energia e vitalidade no que tem em mãos e as regras a ter em conta no processo serão para si demasiadas, podendo originar alguma frustração e conflito.

A lua cheia a 27, no seu signo, mostra conversas em que a troca de ideias se revelará intensa com as pessoas do seu meio ambiente, trazendo a possibilidade tanto de atrações fortes como de repulsa. Por esta altura, deverá ter cuidado com qualquer desporto pois há alguma tendência a lesões e quedas.

2º decanato - 31 a 9 de junho

A primeira quinzena do mês será marcada por questões que se mostram complexas, que requisitarão muita da sua atenção, gerando crise pela dificuldade em parar. Será necessária resiliência e capacidade de ir ao fundo das questões: perguntar qual é o propósito? Recomeçar pelas questões base, irá renovar a orientação do caminho a seguir.

Num quadro maior, esta é uma fase em que leva a sua originalidade ao mundo, quebrando algumas barreiras do convencional e, portanto, não obtendo todo o apoio e confiança de que gostaria. No entanto, há sucesso no seu caminho, a sorte está a sorrir para si.

A última semana será aquela em que conseguirá ter um maior descanso e a sensação de que há equilíbrio nas suas relações. Os últimos dias do mês serão propícios a melhores momentos de intimidade e de convívio com as pessoas do seu círculo.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

As suas relações íntimas tenderão a atravessar uma fase de análise mútua dos mecanismos mais profundos e subconscientes. Cuidado para não servirem de terapeutas, acabando por invadir os limites de cada um. Financeiramente, trata-se de uma fase em que algo novo está a começar e a exigir muita atenção, gerando alguma crise pela exigência em causa. Será necessária resiliência. A lua nova, a 13, em Escorpião marcará um novo ciclo identitário na sua vida e para os próximos dois anos.

Financeiramente, tenderá a gastar mais dinheiro do que gostaria e sentir alguma frustração pela falta de controlo que por vezes pode ter. A vontade que tem é de apertar os cordões à bolsa e conter-se, esforços serão necessários nesse sentido, até porque tem planos para o futuro.

Ao nível da sua saúde, esta é uma fase em que tem tudo para experimentar alguma confusão ou desorientação, sentido que não está completamente em sintonia com o seu ambiente, atividades e relações. Técnicas do yoga ou da meditação serão úteis para encontrar um maior equilíbrio, assim como passar tempo na natureza.

A fechar o mês, relações antigas têm tudo para surgir, seja através de um telefonema, mensagem ou encontro imediato. As relações em causa trarão temas antigos que serão úteis de alguma maneira em relação aos seus desejos atuais.

Balança

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

No campo das relações, o sentimento é de crise devido a uma falta de motivação para aceder aquilo que precisa de ser trabalhado e ajustado. Terá de dar esse passo, sendo frontal, e informando sobre as suas necessidades instintivas e o que há a trabalhar para as alcançar. Há em si uma vontade de total transformação, mas há uma crise em conseguir que essa seja alcançada. A partir do dia 10 sentirá melhorias significativas na sua autoestima e capacidade de afirmar as suas ideias.

Na lua nova em Escorpião, a 13, a sensação será de alguma frustração, aconselhando-se que faça algo para gastar a sua energia, pois estará com a cabeça a ferver. Use tempo e espaço para perceber com clareza aquilo que quer mudar, para aplicar no novo ciclo, com pequenos passos. Grandes melhorias serão visíveis a partir da segunda quinzena em que as comunicações estarão mais amenas.

Na semana de 22, percecionará questões da sua vida profissional como uma autêntica missão em que terá de conciliar a sua imaginação com sentido prático. Terá a culminação na lua cheia a 27, no signo de Gémeos, em que saberá fluir nas suas relações com mestria e capacidade de adaptação à diversidade de ideias e valores. A tendência será a sentir-se com vitalidade e boa disposição, nesta última semana.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

A primeira quinzena, será de inspiração para novas ideias. Mesmo que ainda estejam no papel ou a pairar na sua cabeça, haverá vontade de começar a dar os primeiros passos: uma nova casa, uma nova decoração, um novo hobby, um novo animal de estimação. No campo das relações, estes aspetos têm tudo para se expressar em alguma nova, potencial, relação. Algo que já faz sorrir mas que ainda não é nada de concreto.

Financeiramente, a fase não é para grandes gastos. Olha em redor e sente que a sociedade está disfuncional, o que leva a amealhar e a poupar. Profissionalmente, ou nas suas ocupações diárias, há um sentimento de que tem de se adaptar ao que há, apesar de não ser exatamente o que queria que fosse.

Em questões de saúde, olhos bem abertos. Há a necessidade de estar com atenção a consultas, a tratamentos, detalhes e pormenores. Não é tempo de descurar o seu autocuidado. A partir de 22, tem tudo para fazer uma mudança de visual, escolher uma nova decoração da sua casa ou escritório ou simplesmente sentir maior inspiração para o dia-a-dia.

3º decanato – 12 a 22 de outubro

Este será um mês em que terá de encontrar o equilíbrio entre extremos. Talvez encontre nas suas relações opiniões muito diferentes sobre algum assunto e será difícil perceber o que há em comum apesar das diferenças. O conselho é que aposte na cooperação e em perceber o que as diferentes visões têm para oferecer. Sentirá esta missão tanto na vida profissional, como na amorosa. A lua nova a 13, no signo de Escorpião, trará um acordo importante para si no campo financeiro/profissional ou amoroso que representará uma nova fase.

A lua cheia a 27, no signo de Gémeos, será vivida com um espírito relacional cheio de graciosidade e boa disposição. Relações antigas têm tudo para serem revisitadas, uma energia que ficará até ao final do mês.

Nos últimos compassos do mês, dará por si a recuperar metas importantes do passado relativas à sua autoestima e à conquista da sua independência e valor pessoal. Se tiver consciência desse processo, será um importante ativador para a planificação do ano que vem.

Aquário

1º decanato 20 a 30 de janeiro

Os primeiros dias do mês, tenderão a vir com a tendência para gastos extraordinários, aconselhando-se um travão no caso de se tratar apenas de compras impulsivas. Por outro lado, será uma fase em que deverá assumir novos compromissos na sua vida, tendo de fazer um esforço para se manter estável perante a promessa de responsabilidades exigentes.

A partir de 8 e a culminar na lua nova a 13, em Escorpião, as influências astrais favorecem relações harmoniosas e de suporte. As atividades a dois estão favorecidas e têm tudo para ser inspiradas e criativas. Parcerias estão beneficiadas.

A 27, na lua cheia em Gémeos, estão pronunciadas as viagens, contactos com diversidade de pessoas e culturas, no contexto de projetos que são mesmo o seu ADN. Fisicamente, os astros apontam para vitalidade e moralmente para grande entusiasmo. Esta última semana do mês será positiva para as suas relações de maior intimidade.

2º decanato 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Na primeira quinzena do mês, estão favorecidos novos inícios nas áreas das relações ou finanças, que têm tudo para despertar ansiedade por não acontecerem dentro do ritmo que desejaria ou dentro da forma como gostaria.

Nas relações mais íntimas, o parceiro/a terá manifestações emotivas que irão para além do desejado, o que trará condições para conflitos, testando os seus limites. Na lua nova, a 13 e no signo de Escorpião, serão travadas algumas batalhas no sentido de esclarecer os limites necessários nas suas relações, nomeadamente em questões ligadas a ciúmes e sentimentos de possessão. A partir de 22, o clima tenderá a ficar mais ligeiro.

No geral, os astros indicam alguma ansiedade relacionada com o trabalho ou finanças. Talvez sinta que deveria ter mais reconhecimento pelo seu trabalho ou tenha em si impressas expectativas demasiado elevadas quanto às suas capacidades, levando a um alto grau de stress. É tempo de aprender a gerir a ansiedade através de técnicas de meditação ou relaxamento.

3º decanato 10 a 17 de fevereiro

Os astros apontam para conversas difíceis na primeira quinzena ou, talvez, situações à sua volta, conflituosas, tendam a fazer com que fique no meio de um berbicacho. Aconselha-se por isso cuidado, no geral. Na intimidade, conflitos tendem a surgir devido a opiniões muito fixas e vontades contraditórias entre os dois lados. A lua nova a 13, no signo de Escorpião, trará novos acordos e compromissos, tanto no nível amoroso como financeiro.

Ao nível pessoal, o início do mês será marcado por algum tipo de rigidez no que se refere a dietas ou exercício físico, aconselhando-se moderação. No entanto, na medida certa, esta tem tudo para ser uma fase positiva para a sua condição física.

Mesmo nos últimos dias do mês, pessoas do passado surgem do nada com perspetivas de atualização da relação. Estas renovações permitirão recuperar projetos antigos ou até a potencialidade de resolver conflitos antigos de uma nova maneira. A lua cheia a 27, no signo de Gémeos trará um ciclo interessante para as suas relações, no geral, onde novas ideias e rotinas têm tudo para começar.