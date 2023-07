Horóscopo Agosto. As previsões astrológicas no amor, família e carreira

O mês estreia-se com a lua cheia em Aquário. Uma lua perfeita para o convívio entre amigos e o cultivo de objetividade nas relações com os outros. Marte em Virgem estará a fazer um belo trígono ao Júpiter, trazendo uma energia enraizada e espiritual aos primeiros dias do mês. Há uma energia direcionada para o fazer, para o cultivar e também para o ganhar algo. Com o Vénus retrógrado em leão em trígono ao Nódo Norte em Carneiro, o iniciar de relações com pessoas do passado tem tudo para estar em cima da mesa.

A 16 de agosto, a lua nova em Leão vai ser numa conjunção alargada ao Vénus retrógrado numa quadratura ao Úrano e o Marte em trígono ao Úrano! Muitas pessoas terão experiências libertadoras no que se refere às relações, há um sentido de liberdade no ar muito grande. Claro que onde uns se sentem livres e despreocupados, outros têm tudo para ter de lidar com inseguranças e padrões emocionais antigos ligados às relações e que já não servem. Um dia de muita criatividade, genialidade mas também com algumas feridas emocionais a mostrarem-se!

De 21 a 23 de agosto Marte em Virgem vai fazer uma oposição ao Neptuno em Peixes, enquanto faz um trígono ao Plutão. Vamos querer alcançar algo em grande: uns conseguem, outros irão sofrer uma grande desilusão.

A 23 de agosto o Sol entra em Virgem e o regente Mercúrio fica retrógrado neste signo, até 15 de setembro. Introspeção, análise, excesso de informação e detalhe são algumas das palavras-chave do ciclo que está prestes a começar, assim como o continuar dos desejos do Marte em virgem: dieta, disciplina física e processos de automelhoramento estão na calha. Com este Mercúrio devemos cultivar o amor próprio mesmo com as nossas imperfeições. Até 15 de setembro, quando Mercúrio fica direto, cultivar muita atenção: rever tudo três vezes, deixar cópias de chaves com pessoas de confiança, estaremos mais distraídos.

Mantra para o mês de agosto: Eu solto as rédeas da minha individualidade, com amor próprio e verdade.