Horóscopo de julho: Touro, Virgem, Capricórnio

Touro

Touro. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 30 de abril

Este é um período de reciclagem dos últimos meses, em que processa tudo o que alcançou e percebe o que valeu a pena e o que gostaria que tivesse corrido de forma diferente. Tem tudo para ver a repetição de algumas situações profissionais ou familiares de forma a pôr em prática novas formas de estar ou agir.

A lua nova, a 17, no signo de Caranguejo, vai trazer-lhe alguma força física, e torná-la/o capaz de se atirar para fortes mudanças no ambiente caseiro ou de trabalho, procurando obter do seu ambiente o melhor conforto possível e responder a uma vontade de apreciação estética do que está à sua volta.

No amor, as relações estão no modo estável, a velocidade de cruzeiro, o que poderá, dependendo da situação, trazer sentimentos de conforto ou de rotina. Tenha cuidado com visões muito restritas, do género "a minha maneira é a melhor maneira". Na última semana do mês a criatividade chamará por si, ora através da presença de crianças à sua volta (a puxar pela sua criança interior) ou sob a forma de arte.

2º decanato - 1 a 10 de maio

O ambiente familiar marcará os primeiros dias do mês de julho e as emoções serão vividas de forma fluída, num ambiente jovial, adequado ao verão, havendo condições ideais para viagens. A lua cheia, a 3, no signo de Capricórnio, tem tudo para proporcionar um daqueles dias de convívio, com boa comida e a aproveitar os prazeres da vida.

A 17, na lua nova em Caranguejo, se viajar, tenha o dicionário por perto, pois há a possibilidade de ter dificuldades de expressão. Mesmo que não viaje, terá alguma dificuldade em pôr por palavras às suas ideias. Questões financeiras têm tudo para vir à baila por estar com uma tendência mais gastadora.

No final do mês, ao olhar para a balança, pode ter um daqueles complexos das férias e ir imediatamente para o ginásio. Será também uma boa altura para arrumações e libertar-se do que já não precisa.

3º decanato – 11 a 20 de maio

O início do mês será dado a algumas irritações ou carências emocionais. Quer mudar a sua forma de estar relativamente ao seu mundo emocional, mas terá de ter paciência para implementar as mudanças. Se houver necessidade de comunicar o que sente, leve tempo para refletir, pois terá tendência a uma grande reatividade. A lua nova a 17, no signo de Caranguejo, promete maior leveza emocional, maior liberdade e bem estar.

Financeiramente, terá algumas despesas e esse facto apenas tem tudo para trazer alguma crise. Alguns desses gastos serão também para o seu bem-estar e talvez tenha de refletir onde gasta dinheiro que pode de outra forma poupar.

Este decanato prepara-se para mudanças no sentido de vida, para os próximos dois anos. Será uma fase em que questionará os fundamentos da sua própria identidade. Tem tudo para ser um período muito rico, mas por vezes são situações externas que provocam essas mudanças. Prepare-se para fluir com a vida.

Virgem

Virgem. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de agosto a 1 de setembro

Os astros apontam para a vinda à superfície de novos talentos, aos quais terá oportunidade de dar expressão. Há mesmo a possibilidade de ter destaque extra pelas suas ações.

As lições do momento dizem respeito a assumir autoridade no mundo e será uma fase em que temas dos meses passados se repetem - de forma a perceber onde precisa de agir de forma diferente. Dependendo da responsabilidade que tem assumido, este período tem tudo para ser demasiado para si, como se os poderes instituídos se fizessem sentir de alguma forma: multas a pagar, relações com chefias opressivas, este tipo de situações. Se for o caso de se sentir com poder e não subjugado ao mesmo, esta fase apontará para a necessidade de ser líder.

A lua nova a 17, em Caranguejo, trará a necessidade de se resguardar da intensidade do mundo, na sua própria "bolha". Este é um mês em que terá mesmo de ter descanso.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Os próximos anos serão de integração da sua individualidade no mundo e por isso irá ter lugar muita autoanálise e reflexão sobre como prosseguir e como concretizar essa integração. Trata-se de uma fase com alguma tensão, pois terá de seguir as regras da sociedade, quando o que gostaria é de que fosse mais à sua maneira. Dizendo isto, não implica que não esteja com tendência para a prosperidade, o que também se verifica.

O ambiente é de férias e de exploração do elemento terra. Vai querer desbravar terreno e estar perto dos elementos da natureza, de forma a regenerar e revitalizar. Se estiver rodeada/o de jovens, a energia será contagiante e sentir-se-á bem no meio da frescura do verde ou do azul.

Durante a lua cheia em Capricórnio, a 3, será para si fácil comunicar as suas ideias e ter conversas importantes sobre objetivos em família ou em casal. Os últimos dez dias dos mês serão vivazes e autênticos, e sentirá liberdade de movimentos.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

O início de julho é marcado pela exploração da sua criatividade ora com pormenores em casa ou outro tipo de ambientes. A sua tendência será a de querer mudar o que está à sua volta, seja com bricolage, seja a arrumar de forma criativa, seja a querer deixar tudo organizado, limpo e cheiroso.

Os astros apontam para uma visão poderosa do que quer alcançar para si nos diferentes níveis: profissional, financeiro, pessoal e espiritual. À sua volta pode ser percebida/o como rebelde, porque quer ser diferente e fazer as coisas à sua maneira e quem a/o vê assim tem a sua razão. O truque para alcançar o que pretende é perceber as regras do jogo e fazê-las trabalhar a seu favor.

A lua nova em Caranguejo, a 17, marcará o culminar de algo que começou no mês que passou e iniciará uma quinzena de grande bem-estar e conforto. Se há inclinação para práticas espirituais, este será um período de entrega a essas práticas.

Capricórnio

Capricórnio. Foto: Bastian

1º decanato 22 a 31 de dezembro

Temas de março regressarão para refinar as suas escolhas, pensar melhor nos projetos e ideias que está a delinear. Já está com o pé na estrada, falta acertar pormenores deste caminho que decidiu fazer, seja ele a nível profissional ou familiar.

Profissionalmente, este é um mês de grande alcance, em que planeamento rigoroso e disciplina terão efeitos. Apesar do verão chamar para mergulhos, há oportunidades de trabalho com boa concentração e endurance. Se for o caso de estar de férias, estar em casa será um enorme prazer, ou em ambientes extremamente sossegados.

Prepare a bolsa, neste mês irá largar tostões, aplicá-los de forma a alcançar o que precisa neste momento, a nível material: obras, elementos de decoração ou mobília, meios de transporte. Em suma, há investimentos necessários em curso.

2º decanato 1 a 10 de janeiro

O mês arranca com muito convívio, troca de ideias e energia anímica. Essa energia irá acentuar-se na lua cheia, no seu signo, a 3.

Financeiramente os astros apontam para um mês de possível prosperidade! Sentir-se-á à vontade para cometer uns excessos, viajar, aproveitar a vida. Profissionalmente tem tudo para agarrar novas oportunidade que lhe trarão outra visibilidade no mundo. Para além de conseguir ter maior margem de manobra em horários, talvez uma maior independência.

A lua nova a 17, no signo de Caranguejo, marca o início de uma quinzena que tem tudo para ser de férias relaxadas, com sol e mar. Haverá um ambiente propício aos afetos e a passar do tempo em atividades que quebram a rotina.

3º decanato 11 a 20 de janeiro

A casa não lhe está a dar grande conforto neste início do mês. O ambiente está mais de bloqueio, seja por se sentir incompleta/o nalgum nível, seja porque o ambiente em casal está pouco fluído ou pelas crianças irrequietas. Algo está a pedir de si muita atenção, perícia e paciência. Para digerir a irritação, opte por gastar a energia de alguma maneira. Por outro lado, as amizades estão no lugar certo! Há vontade de partilha de experiências e quebra de rotina.

A lua nova em Caranguejo, a 17, trará um desbloqueio de algumas das suas relações, havendo muita energia à sua volta, uma efervescência que anulará o ambiente mais sério, apesar das questões de fundo se manterem.

No que diz respeito à vida profissional, as influências astrais são positivas para a última semana do mês, ao que parece. Tem tudo para ganhar maior relevância, graças à sua prestação.