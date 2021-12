Os três signos que vão ter o melhor 2022

A carregar o vídeo ...

Embora o futuro não seja certo para ninguém, os astros guardam boas novidades para alguns signos, em 2022. Depois de termos dados as piores notícias - os três signos que vão ter um ano menos positivo - é hora de anunciar algo melhor.Em geral, 2022 apresenta um alinhamento cósmico intenso (com muitos planetas retrógados, eclipses e quadraturas), mas é quase garantido queterão um ano excelente.Comecemos precisamente por. As estrelas estão a alinhar-se a favor deste signo, prevendo-se que tenha um ano de boas vibrações (o 'flow year' de acordo com a). "2022 proporcionar-lhe-á menos frustrações, deixando-lhe mais espaço para ser produtivo nas suas facetas social, emocional, espiritual e profissional. Beneficiará também da influência de dois grandes planetas, dando-lhe a oportunidade de desfrutar do fluxo da vida."Júpiter terá boas influências, desde o 2021 até 10 de maio, e de 28 de outubro até 20 de dezembro, proporcionando-lhe sorte e força no início e fim do ano. "Pode também antecipar uma melhoria contínua da sua intuição, cortesia do seu querido amigo, Neptuno." A especialista avisa que, como este signo é governado por Neptuno, "as qualidades que Neptuno controla, como a intuição e os sonhos, são profundamente semelhantes" às suas. "Neptuno (um dos planetas mais afastados do sol) leva muitos anos a mover-se através de um único signo, por isso tem sentido a sua influência na sua vida desde 2012 e continuará a fazê-lo até 2025."Paraserá o "Ano da Exploração". Em 2022, pode experimentar os mesmos benefícios que Peixes experimenta (embora menos intensamente) através das influências de Júpiter e Neptuno. "Provavelmente, vai sentir-se mais à vontade do que no ano passado" que o terá cansado muito. "Juntamente com os movimentos destes dois grandes planetas, também continuará a sentir a influência de Plutão em Capricórnio, opondo-se ao seu signo."Plutão é um planeta pequeno mas potente, movendo-se em "eras" em vez de pequenas explosões. "Tem estado em Capricórnio desde 2008, e estará lá até 2023, recordando-lhe o trabalho árduo que tem de acontecer para se tornar mais consciente da sua espiritualidade."Por fim,também está entre os afortunados. 2022 vai ser um dos seus melhores anos de sempre. É o seu "Ano da Libertação". "Padrões de fragilidade, raiva e velhos hábitos - está preparado para deixar tudo isso?" questiona a astróloga.2022 dará a Virgem uma oportunidade de quebrar um padrão relacionado com o facto de ser um signio propenso ao esgotamento e à frustração: "Júpiter e Neptuno em Peixes (opondo-se a si) oscilarão para acalmar esta faceta do seu carácter."E, atenção: "Continuará também a experimentar alguma da intensidade de Plutão em Capricórnio. O que pode aprender com isso?" Juntamente com a tendência deste signo excesso de trabalho, uma sensação de timidez e tendência para se reservar podem ser tentadoras. "Não tem de se abrigar e ter medo do mundo - o alinhamento planetário deste ano é apenas o ideal para o ajudar a escolher uma nova vida. Basta fazer a sua magia quando a maioria dos planetas não estão em retrocesso" escreve Brenna Lilly.