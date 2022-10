Horóscopo novembro: Carneiro, Leão e Sagitário

Carneiro

Carneiro Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 31 de março

O seu sentido de propósito, o sentido daquilo que precisa neste momento e até a sua capacidade de raciocínio podem estar bloqueados. O bloqueio pode estar relacionado com os seus padrões emocionais - que podem precisar de algum processo de autoconhecimento ou terapêutico -, com as suas relações mais íntimas ou com questões financeiras. Passo a passo, há a necessidade de desbloquear e, dessa forma, lidar com a ansiedade que pode estar a aflorar. A segunda quinzena será um alívio, pois sentirá que se libertou do que estava a servir de limitação e há mesmo uma boa energia de expansão a fluir.

Profissionalmente, pode ter de terminar um processo que lhe está a custar. Ajudará se relacionar esse fim a algo que realmente quer alcançar, de forma a sentir que há um propósito a longo curso.

A lua cheia em Touro a 8, com eclipse total, pode funcionar como "grito do Ipiranga interno" que tenha como consequência uma decisão muito forte relativamente a finanças, recursos e talentos. A lua nova a 23 em Sagitário traz-lhe o sentimento de liberdade que tanto procura.

2º decanato - 1 a 10 de abril

O tema do seu mês poderá muito bem ser: pequenos passos, grandes transformações. Pode ver, finalmente, a mudança nalgum acontecimento que estava a precisar dessa metamorfose. Isso trará alívio. Pequenos passos poderão ser o suficiente para situações de bloqueio, foque-se no momento e controle a ansiedade do futuro.

Pode haver alguma ânsia de pôr em marcha novas ideias que tem em mente e algo a impedir de o fazer. Atrasos, impossibilidades físicas ou circunstâncias que estão fora do seu controlo. É um tema geral. Render-se ao que não se pode controlar é uma forma de alívio.

Nas relações íntimas pode sentir que falam outra língua, que têm rituais diferentes e ritmos diferentes. Escute as necessidades do outro, vá na sua cantiga e depois mostre-lhe também o que precisa e a sua própria música. A lua cheia a 23 em Sagitário pode trazer bons condimentos às relações e haverá nesta última semana do mês uma maior sensação de expansão e liberdade.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Pode sentir alguma frustração, pois quer andar em frente com os seus planos, com a sua vida e algo a está a obrigar a parar e a refletir. É um tempo de liberdade interna de exploração de novos caminhos. Aproveite esse tempo de espera para medir o sentimento de propósito das suas novas iniciativas e quereres. Meça quais das suas ideias estão realmente aptas a durar no tempo. É altura de assumir responsabilidade e autoridade sobre a sua vida, gerindo o emocional. A lua cheia em Touro, a 8, pode exigir que respire fundo muitas vezes. Se conseguir manter a calma, assuma o comando.

O mês tende a terminar com maior leveza para o seu lado. A lua nova em Sagitário, a 23, trará oportunidade de relaxar e largar a tensão. As suas relações mais íntimas poderão estar a representar algum teste, relativamente à identidade que têm e aos novos desafios que se apresenta. No final do mês haverá uma leveza que aliviará a tensão do ar. Tente não se isolar do mundo.

Leão

Leão Foto: Bastian

1º decanato - 22 a 31 de julho

A segunda quinzena será para si aquela com melhores energias. Vai sentir-se a irradiar energia criativa e com muita vontade de pôr as mãos à obra e tomar conta do rumo da sua vida.

Profissionalmente, as suas ideias estão a seguir um bom caminho e parece que tem feito as escolhas certas, com um dedinho do destino. A lua nova em Sagitário pode indicar um ciclo com energia e vitalidade, bom humor e vontade de viver a vida.

A lua nova em Sagitário pode trazer boas energias para a vida amorosa, acordando o fogo da atração. A energia desta lua pode também manifestar-se com uma enorme vontade de expressão pessoal.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

As relações do passado podem puxar-lhe os calcanhares, seja por memórias que não se vão embora, seja por traumas que reconhece nas relações do presente. Trata-se de uma altura em que o passado é desenterrado para que se possam curar dinâmicas e padrões. Aproveite a oportunidade.

A próxima lua cheia em Touro trará grandes desafios na área das relações e das finanças. A ideia é que possa restruturar a sua vida de acordo com os seus valores e que tome nas suas mãos o sentido criativo da sua existência. É um sentimento nobre e servirá como uma enorme libertação.

Os assuntos familiares podem trazer, também, alguns dramas emocionais. Tente manter a calma. A lua nova em Sagitário irá trazer-lhe calma e apaziguamento. Viagens podem estar no horizonte para uma pausa necessária.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

Há uma sensação de culminar nos seus esforços, ideias e projetos que pouco a pouco começam a dar frutos. Até março, poderá sentir-se a fechar capítulos da sua vida com bastante sucesso. Tem passado por alguma frustração devido ao constante ajustar ao contexto maior aqueles que são os seus planos, mas finalmente parece receber os frutos.

O eclipse lunar total em Touro, a 8, irá trazer-lhe à consciência esta necessidade de compromisso nas suas relações mais íntimas. Uma das suas necessidades fundamentais é ser vista/o e considerada/o especial. O sentimento de valor próprio no contexto relacional pode estar no centro.

À sua volta pode ser pedido que tenha maior atenção aos outros e maior compaixão. Essa visão de fora pode contrariar a visão que tem de si, por se sentir sempre a dar ao outro. Lembre-se de dar o que o outro precisa e não aquilo que acha que o outro precisa. Pergunte: em que posso ajudar?

Sagitário

Sagitário Foto: Bastian

1º decanato - 22 de novembro a 1 de dezembro

Parabéns, Sagitário! Terá um mês em que a vitalidade está nos picos e a sentir-se-á bem na sua pele.

Está a construir uma nova estrutura e sente que está a fluir uma nova criatividade. Novas pessoas podem estar a fazer parte da sua realidade nesta sua recém alterada estrutura de vida e sente-se a abranger novas ideias e realidades.

A segunda quinzena do mês pode trazer-lhe viagens, amizades a aventuras. Estar no meio da natureza irá ser uma enorme fonte de prazer assim como ter conversas cheias de significado sobre a verdade das coisas.

A lua nova no seu signo, a 23 de novembro, pode assinalar um sentimento de que a sua vida está a andar para a frente de acordo com a sua natureza, em alinhamento com a sua essência.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

"Fugir para bem longe, para outro lugar" pode ser um lema, este mês - e também a sua vontade. Apetece-lhe estar na natureza e descobrir diferentes formas de viver. Pode haver um sentimento de não pertença. Conectar-se com a sua natureza é, por isso, prioridade neste momento da sua vida, assim como alinhar-se com uma filosofia que lhe permita descobrir a sua natureza e essência.

O eclipse lunar total em Touro pode trazer-lhe esta necessidade de ter mais dinheiro e de pensar em conciliar os seus desejos com os recursos disponíveis, e haver consciência de que é preciso um plano.

As questões familiares podem também assumir um palco de grande importância. Apesar de querer muita liberdade, a sua família precisa de si e da sua atenção. A lua nova em Sagitário a 23 vai trazer-lhe um espaço de expansão e talvez de viagem para outros horizontes.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Forças externas, como as pessoas com quem se relaciona, por exemplo, ou situações que estão a vir até si, podem trazer maior objetividade sobre o que lhe é realmente importante neste momento, aquilo que realmente quer. Talvez porque certos eventos ou pessoas podem estar a atrasar os seus objetivos ou, pelo contrário, porque encontra aliados para os mesmos.

Em diferentes áreas da sua vida, é tempo de pensar em diferentes ideias e hipóteses, fazer prospeções, analisar e perceber o que é melhor para si. Trata-se da altura de refletir antes de agir, apesar de sentir todo esse fogo para a ação. Nos seus projetos, com a sua família e relações íntimas, há uma noção de cuidar desta fase inicial com todo o cuidado e proteção. O eclipse lunar em Touro pode convidá-la/o a estar onde estão as suas raízes, a assentar numa altura em que quer expandir.

Em matérias de saúde, pode estar numa fase altamente competitiva fisicamente e a precisar de ter algum cuidado para não se lesionar.