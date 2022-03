Menina ucraniana canta num abrigo em Kiev e comove o mundo

Desde o início da devastadora invasão russa à Ucrânia que a população procura fugir do país ou encontrar abrigos subterrâneos. Foi a partir de um desses esconderijos, mal iluminados e com poucas condições de vida, que uma menina ucraniana subiu uma cadeira para cantar Let it Go, o tema principal do fenómeno global da Disney, Frozen, de 2013.

Let it go é cantado na versão russa e passa uma mensagem especialmente emocionante no momento da música em que a princesa Elsa, diz que já não tem medo. A voz da criança vai-se ouvindo aos poucos, sobressaindo entre o choro, as conversas fundo, os sentimentos de desespero e angústia num abrigo em Kiev.

O vídeo de quase dois minutos foi publicado por uma mulher ucraniana, Marta Smekhova, no Facebook na quinta-feira 3 de Março.

A publicação provocou numerosas manifestações de admiração e apoio. Idina Menzel, voz original da canção, reagiu no Twitter na segunda-feira 7 de Março: "Nós vemos-te, vemos-te mesmo".





We see you. We really, really see you. https://t.co/Vhln1MjXpX — Idina Menzel (@idinamenzel) March 7, 2022

No mesmo dia, Kristen Ander-Lopez, cocompositora da canção, também se expressou nas redes sociais: "Querida menina, eu e o meu marido escrevemos esta canção como parte de uma história, sobre curar uma família em sofrimento. A forma como a cantas é como um truque de magia que espalha a luz do teu coração, e cura qualquer pessoa que o ouve. Continua a cantar, nós estamos a ouvir".

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a ofensiva militar russa já fez mais de dois milhões de refugiados, metade deles crianças.