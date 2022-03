As vidas opulentas das mulheres da oligarquia russa

São esculturais, vêm frequentemente do mundo da moda e, seja por amor ou cálculo, apostam tudo o que têm (quase sempre uma aparência de mulheres troféu) num casamento bilionário. Este jogo, no entanto, pode revelar-se uma autêntica roleta russa. Um passo em falso e eis que a "arma" dispara, fazendo desaparecer, num ápice, mansões de sonho na Rússia e fora dela, iates, peles, joias, os próprios filhos e a segurança pessoal. Quem o demonstrou, no documentário de 2015, The Oligarch’s Wives: Russia, Rubles and Love, foi o cineasta Alexander Gentelev que, nos últimos anos, tem vindo a realizar uma vasta filmografia sobre as perigosas cumplicidades do regime liderado por Vladimir Putin e os homens mais ricos da Rússia. A chamada oligarquia onde, à primeira vista, as mulheres são encaradas como sinais exteriores de riqueza dos maridos ou namorados. Que é como quem diz uma variante russa das WAG’s, como em Inglaterra são designadas as mulheres dos futebolistas mais ricos e famosos da Premier League. Mas há excepções que confirmam a regra, como veremos.

Margarita Taran forma hoje, com o marido Eduard Taran, um dos casais mais ricos do mundo. Nascida numa cidadezinha da Sibéria, foi a carreira de modelo que a levou a Nova Iorque, onde partilhou um pequeno apartamento com outra russa com ambições, a nossa bem conhecida Irina Shayk. Das passarelles ao coração de Eduard, proprietário da ngRATM Holdi, especializada em fabrico de tecnologia de defesa e ótica, distou um passo. Revelam pouco da sua vida em comum, à excepção das imagens selecionadas que Margarita publica na sua conta de instagram, onde Eduard raramente aparece.

Alexandra Melnichenko na festa de 20 anos de Christian Lacroix a 03 de julho de 2007 em Paris, França. Foto: Getty images

Bem mais exuberantes são os Melnichenko, leia-se Alexandra e Andrei. Originária duma família de origem servo-croata dada às artes, a jovem singrou - uma vez mais - na carreira de modelo e foi nessa qualidade que conheceu Andrei, durante umas férias em casa de amigos comuns no sul de França. Em memória desse primeiro encontro, os dois escolheriam, anos depois, a Côte d’Azur para um casamento digno das 1001 noites.

Outras antigas modelos nesta lista são Julia Vizgalina, casada com o oligarca Alexander Tarantsev, e Elena Perminova. Mas enquanto a primeira é conhecida entre estes (talvez) happy few pela sua erudição e bom gosto artístico, Elena ainda é associada a um passado obscuro de que foi resgatada pelo casamento com o bilionário Alexander Lebedev. Nascida na Sibéria, aos 16 anos foi detida por tráfico de droga e condenada a 6 anos de prisão. Em desespero de causa, o pai da jovem recorreu à ajuda do seu conhecido Lebedev, à época também deputado da Duma (o Parlamento russo). Este não se fez rogado, fez umas chamadas e a rapariga foi libertada. Casariam pouco depois. Hoje têm quatro filhos e Elena, que sempre se interessou por Moda, é uma das embaixadoras da Chanel na Rússia.

Elena Perminova, The Fashion Awards 2021 a 29 de novembro de 2021 em Londres, Inglaterra. Foto: Getty images

Nestes casamentos, como nos outros, a felicidade eterna não está assegurada. Os divórcios são frequentes e nem todas saem tão bem como Elena Rybolovleva, que deve boa parte da sua atual fortuna a um acordo muito vantajoso com o ex, Dimitri Rybolovlev. A outras, como a Condessa Alexandra Tolstoi, filha do Conde Nicolai Tolstoi (ainda aparentada com o escritor), estes amores chegam a revelar-se catastróficos. Alexandra, com nacionalidade britânica, apaixonou-se pelo billionário Sergei Pugachev (conhecido por ter sido proprietário da marca francesa Hédiard) enquanto lhe dava aulas de Inglês. Três filhos e muitos cartões de crédito depois, Pugachev, um dos principais obreiros da ascensão de Putin ao poder, viu-se perseguido pela justiça russa e expropriado de boa parte dos seus bens. Na fuga, "esqueceu-se" de Alexandra, que, de um dia para o outro, se viu envolvida num pesadelo judicial.

As empoderadas

Nem todas as esposas de oligarcas correspondem, porém, a este estereótipo de belo e dispendioso acessório. A segunda mulher do mais mediático destes magnatas made in Russia, Roman Abramovic, Dasha Zhukova viveu nos Estados Unidos com a mãe, engenheira molecular, desde os 10 anos e nunca abdicou de ter interesses próprios e de usar os fundos a que teve acesso em prol de jovens artistas. Em 2008, Zhukova fundou a Garage Center for Contemporary Culture em Moscovo, sendo ainda directora da revista Garage, uma publicação bianual voltada para a ligação entre Artes Plásticas e Moda, que, ao longo dos anos, tem vindo a "colecionar" colaboradores de luxo como Jeff Koons, Damien Hirst, Nick Knight, Marc Jacobs, John Baldessari ou Patrick Demarchelier. Divorciada de Abramovic em 2017, Dasha Zhukova manteve os objectivos e integra hoje a lista dos maiores colecionadores de arte do mundo. Para o verificar basta passear pela sua conta de instagram e compará-la com as de outras mulheres deste grupo.

Dasha Zhukova no MoMA Film Benefit 2021 a 14 de dezembro de 2021 em Nova York. Foto: Getty images

As artes são também a paixão de Stella Kesaeva, casada com Igor Kesaev, magnata do tabaco. Para além de colaborar ativamente nos negócios da família (até porque estudou Economia), Stella apoia vários artistas emergentes e conseguiu captar o interesse do marido para o assunto, a ponto de o tornar um ativo mecenas.

Stella Kesaeva no Baile Maryinsky a 21 de junho de 2008 em São Petersburgo, Rússia Foto: Getty images

Na lista das fortunas mais estratosféricas da Rússia, aparecem, pelo menos, quatro mulheres. Em 2020, segundo a revista Forbes, este grupo era liderado por Yelena Baturina e Tatyana Bakalchuk. Baturina, de 60 anos, dirigiu uma grande empresa de construção até que o marido, Yury Luzhkov, assumiu as funções de autarca de Moscovo, em 2010. Nessa altura, ela vendeu a empresa e envolveu-se num conjunto de projectos de desenvolvimento na Rússia e no estrangeiro. Por sua vez, Tatyana Bakalchuk, hoje com 46 anos, tem uma fortuna avaliada em 600 milhões de dólares, para que muito contribuiu a sua plataforma de venda online, Wildberries, uma das mais populares na Europa de Leste. Mero acaso, ou talvez não, a empresária é casada com Yury Kovalchuk, considerado um dos melhores amigos de Vladimir Putin.

Maria Sharapova no desfile Chloe Womenswear 2022/2023 na Paris Fashion Week a 03 de março de 2022 em Paris, França. Foto: Getty images

Esta lista, todavia, não pode ficar fechada sem a "estrela" do ténis Maria Sharapova. Número 1 do ranking mundial da modalidade durante vários anos, assinou contratos de luxo com várias marcas, entre as quais a Nike, que em janeiro de 2010, lhe renovou o contrato por qualquer coisa como 48 milhões de Euros. Um estatuto em tudo idêntico ao da supermodelo Natalia Vodianova, estrela incontestada das passarelles e dos editoriais de moda de todo o mundo, fotografada por grandes nomes como Mario Testino, Steven Meisel ou Anna Leibovitz. Graças a contratos de sonho com marcas como a Prada, a Calvin Klein ou a H&M, Natalia tornou-se uma das modelos mais bem pagas e requisitadas da sua geração. Nada mau para a menina loura que, na adolescência, vendia hortaliças no mercado de Gorky.