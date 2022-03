"Pensei que morria congelada, à noite, na fronteira." As histórias de Dariia, Anastasia e Sasha

Petrova

"No final do segundo dia de guerra tive a sorte de chegar ao comboio para a Polónia, o que foi uma viagem difícil" começa por contar-nos Dariia Pashkov, 24 anos, que estava em Lviv, junto de amigos. "O comboio estava cheio, a maioria das pessoas estava de pé, incluindo eu. Pensei que morria congelada à noite nas horas em que estivéssemos de pé, na fronteira" recorda, sobre a tentativa de fuga do país em direção à Polónia."Desde que saí, a culpa é a principal emoção, não nos deixamos sorrir, descansar, sentimo-nos culpados por comer, dormir em paz. Uma coisa que podemos fazer é ajudar o máximo que pudermos", diz, agora já em Varsóvia, com amigos. "Os meus pais ainda estão na mesma cidade perigosa - Sumy. A central eléctrica foi bombardeada, por isso não tinham luz, água e ligação durante um dia. Uma amiga minha da mesma cidade ligou-me a choramingar, a dizer que estão a ser bombardeados novamente e a sua esperança de vida está agora misturada com ódio, está a ficar mentalmente implacável, a cidade já não se parece a mesma. Todos nós esperamos que este surrealismo acabe em breve." desabafa.Já Anastasiadecidiu permanecer na Ucrânia , mas de Kiev, de onde nos falou a ultima vez, rumou até Lviv, onde Dariia estava. "Está tudo calmo, embora tenhamos alertas de ataques três a quatro vezes por dia. Nada acontece, até agora. São só os avisos", explica, embora esteja a ir com frequência para os abrigos. "Sinto-me relativamente a salvo, comparadamente com outras zonas da Ucrânia. "Os soldados da Bielorússia não estão assim tão longe do Norte, sabemos que têm um plano para atacar a qualquer momento." Neste momento Anastasia é voluntária, tem ajudado a organizar defesas em território. "As pessoas estão em preparação, para o que possa acontecer. É a vida em condições de guerra. Sinto união das pessoas" diz.A jovem de 26 anos tem-se juntado à ajuda humanitária, num centro, "compramos produtos, comida, medicamentos, para enviar às cidades e hospitais com mais necessidade. Estão a chegar muitas coisas da Polónia. Estamos em contacto com outras associações" explica, e diz que está a pensar ir para a Polónia ou para a Alemanha. "Embora esteja tudo calmo, estamos pronto para fugir. E sinto que vou ser mais útil, de futuro, fora, na ajuda humanitária. Para já, ainda não, preciso e sinto que ficar aqui é a escolha certa."Sasha, de 26, tem continuado atenta ao que se passa no mundo, sempre junto da irmã, da mãe e da avó. Esconde-se nos abrigos subterrâneos sempre que pode, sempre que soam as sirenes de alerta. O clima de terror sente-se por toda a cidade. Tem-se mantido ativa nas redes sociais, tentando reunir, com amigos, toda a informação possível sobre o que se está a passar no seu país.