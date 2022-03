Como lidar com a ansiedade provocada pela guerra? Uma psicóloga explica

Como lidar com a ansiedade que a guerra cria, de maneira geral, nas nossas vidas? Embora ainda distante…

O facto de assistirmos em direto a esta guerra pode ter quase os mesmos impactos emocionais e psicológicos que quem vivencía na pele. Se avaliarmos bem de onde viemos em termos de ansiedade, confrontamo-nos com o facto de virmos de um período vulnerável, que junta os três grandes gatilhos em termos de ansiedade: mudança, adversidade e imprevisibilidade.



Está a falar da pandemia?



Sim. A ansiedade é uma emoção difícil, que tem como função ativar-nos fisiologicamente para sobreviver em caso de ameaça. Contudo, pode ser contra producente quando é intensa e duradoura, pois interfere com a nossa forma de pensar ("estou muito preocupado/a com o futuro e penso muito em coisas catastróficas") com o corpo (aumento de batimentos cardíacos, problemas digestivos, insónias...) e as reações com os outros e mundo (as coisas que davam prazer deixaram de dar, tendência para isolamento, difícil ter atividades de lazer).

Em termos práticos, o que devemos fazer?

Falar com alguém em quem confiamos (amigo, familiar ou colega) e partilhar os nossos sentimentos ajuda. Identificar algumas ações que conseguimos controlar e concretiza-las é útil, pois traz a sensação de previsibilidade que a ansiedade nos retira e é bastante útil (arrumações, limpezas, etc..algo que consigamos realizar que só dependa de nós mesmos). Reforçar ou introduzir movimento, atividade física ou outras atividades que possam dar prazer, e fazer exercícios de respiração e grounding também ajuda. Introduzir ou reforçar hobbies, novos ou antigos, como desenhar, pintar, cozinhar ou ver uma série. Normalmente as atividades repetitivas ajudam a relaxar e a concentrar-se em coisas diferentes. Escrever sobre os seus pensamentos e sentimentos pode ser libertador. Se nada disto resultar, pedir ajuda especializada a um psicólogo pode ser útil, pois cada um de nós é único.

Como devemos explicar às crianças o que está a acontecer?

Idealmente abrimos o diálogo sobre a situação, perguntando o que sabem sobre o que se está a passar, esclarecendo o que é e o que gera uma guerra "quando dois países ou grupos de pessoas lutam violentamente sobre coisas que consideram importantes." É importante falar do que podemos sentir nestas situações e validar as questões trazidas pelas crianças. Medo, revolta, inquietação e ansiedade são comuns e em crianças podem manifestar-se através da alteração do seu comportamento. Por isso devemos estar atentos se houve mudanças no padrão de sono, de apetite, se regrediu em termos de desenvolvimento ou até se está mais dependente e "agarrado" aos adultos em quem confiam.

Reforçar a humanidade que também surge com as guerras é importante nesta fase, pois traz esperança e ajuda a regular a ansiedade do momento. Tal como promover o envolvimento em atividades de apoio à guerra é útil para a gestão emocional da situação. De forma a construirmos paz e não violência é importante evitar as conversas polarizadas, pois são estas que frequentemente trazem as zangas, as discórdias e os preconceitos.

De que forma devemos lidar com as notícias nas redes sociais, vídeos e tormentas que se cruzam na nossa vida, visualmente?

Sabe-se que a forma como esta guerra nos chega pelos noticiários ou redes sociais podem ter o mesmo impacto emocional que vivênciar a guerra. Reações de stress pós traumático, insónias, ansiedade, alterações de comportamento, de padrões de sono ou apetite são apenas alguns dos sinais de alerta que devemos estar atentos. De forma geral a sugestão é que haja uma seleção das fontes de informação de qualidade e verdadeiras. Também se sugere, de forma geral, que haja uma redução da exposição a notícias. Para as pessoas mais ansiosas ou problemas de sono, é mesmo desaconcelhado que se vejam notícias à noite, mas sim de manhã.

Para quem sofre mesmo de ansiedade, o que há a evitar fazer, ou o que deve fazer?

Procurar falar do que se está a viver, a passar com alguém de confiança Escrever o que sentimos ajuda Envolvimento em grupos de apoio direcionados para a guerra Aprender exercícios de movimento e respiração Reconher os sinais de alerta e adequar exercicios de regulação do sistema nervoso central. Procurar ajuda especializada, psicoteria, para conhecer e ajustar ferramentas às necessidades pessoais

Pode falar um pouco sobre a sua experiência em contexto de conflito armado?

Ao longo dos últimos anos tenho desenhado e intervido em contextos de conflito armado, como Síria, Libia, Ucrânia, Sudão do Sul. Cada conflito tem a sua especificidade e cultura e em termos gerais, a minha função cabe entender os recursos e estratégias que cada grupo tem para lidar com a crise que vivência. Esta experiência juntamente com os contextos de catastrofes naturais (como cheias, furações ou terramotos) e o consultório em Lisboa levou-me a concluir que o que define a superação de uma situação de crise, não é o contexto, mas o auto-conhecimento e os hábitos de auto-cuidado que cada cultura tem. Desta forma criei um kit de saúde emocional, uma ferramenta criada com vários especialistas dos quatro cantos do mundo.