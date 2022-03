A conversa privada do presidente da Ucrânia com Mila Kunis e Ashton Kutcher

Face à devastação que a invasão das tropas russas provocou e continua a provocar em território ucraniano, foram vários os apelos de figuras públicas para que Vladimir Putin terminasse com a onda de morte e trauma. O conflito armado tocou principalmente aqueles que, embora não vivam na Ucrânia, nasceram ou têm família lá, com é o caso da atriz Mila Kunis.

De mãos dadas com o marido, também ator Ashton Kutcher, o casal tinha lançado uma iniciativa para angariar 30 milhões de dólares para ajudar os refugiados, contribuindo inicialmente com três milhões. Em duas semanas, conseguiram não só alcançar a quantia desejada, como também ultrapassá-la – cerca de 35 milhões de dólares – o que mereceu um agradecimento público por parte de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu